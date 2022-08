Il boss di “Solo omicidi nell’edificio” per smascherare un assassino nel modo più sciocco – Scadenza

AVVISO SPOILER: Questo articolo rivela i principali punti della trama del finale della seconda stagione di Hulu’s Solo omicidi nell’edificio.

di Hulu Solo omicidi nell’edificio ha concluso la sua seconda stagione martedì con una festa di rivelazione di omicidi per rivaleggiare con qualsiasi altra prima, anche se non c’era la torta.

Ma cominciamo dall’inizio.

Cinda (Tina Fey) e Poppy (Adina Versionen) Hulu

Da quando è stata presentata in anteprima la seconda stagione, c’è stata molta attenzione su Poppy (Adina Versionen), che anche in questa stagione era per lo più un personaggio secondario. Poppy è l’assistente di Cinda Canning (Tina Fey) che è stata alla base di gran parte del successo di Cinda come podcaster sul vero crimine.

Ma c’era più di quanto sembri per quanto riguarda Poppy timido e introverso, per così dire. Per cominciare, Poppy non era nemmeno il suo vero nome. È nata Becky Butler, una ragazza di provincia di Chickasha, in Oklahoma, che ha lavorato per il sindaco locale. Becky è stata trattata male a casa ed è stata molestata sessualmente al lavoro, e la sua unica via di fuga è stata ascoltare i podcast di Cinda.

Becky si stancò della sua vita e un giorno decise che non sarebbe più stata uno zerbino per gli uomini della sua vita, così divenne Poppy, una versione più sicura di sé. Si è trasferita a New York e si è avvicinata al suo idolo con un’idea unica per un nuovo podcast su una giovane donna in Oklahoma che è scomparsa per essere chiamata, Non va tutto bene in Oklahoma. Cinda ne fu incuriosita ma spiegò che per far funzionare l’idea avrebbero avuto bisogno che la giovane risultasse morta, assassinata, appunto, dal sindaco. Poppy voleva davvero un lavoro con Cinda, quindi ha trovato un modo per far sembrare che Becky fosse stata uccisa dal sindaco anche se era ovviamente una bugia.

Mabel Mora (Selena Gomez) rivela tutti questi dettagli ai suoi amici, Charles-Hayden Savage (Steve Martin) e Oliver Putnam (Martin Short), mentre stanno mettendo insieme gli ultimi pezzi dell’omicidio di Bunny Folger (Jayne Houdyshell) mentre si concentrano sull’assassino.

Attento al caso, il trio si prepara per il finale di stagione del loro podcast che sarà registrato dal vivo durante la festa di rivelazione dell’assassino tenutasi all’Arcona di fronte a molti dei residenti. La torta è promessa anche se nessuno arriva, ahimè, tutti muoiono dalla voglia di sapere chi ha ucciso Bunny. Tutti i segni indicano che Cinda è l’assassina e il trio fa di tutto con pezzi classici della commedia per convincerla a confessare.

Poppy, che ha aiutato il trio a fiutare Cinda come la loro principale sospettata, ha parlato di cose che mettono Cinda a disagio che Charles-Hayden e Oliver hanno usato come forma di tortura per convincerla a confessare. Dopo che tutto è stato detto e fatto, è stato rivelato un vero assassino: è stato Poppy!

Lo spettacolo va avanti di un anno e tutti festeggiano un anno senza omicidi. Oliver è a pochi secondi dalla prima del suo spettacolo da sogno a Broadway, Charles-Hayden è co-protagonista e Mabel è tra il pubblico con la nuova fidanzata di Charles-Hayden, Joy (Andrea Martin), che li incoraggia. Ma prima dell’inizio dello spettacolo, Charles-Hayden condivide un intenso scambio con il protagonista della produzione, Ben Glenroy, interpretato dall’ospite a sorpresa Paul Rudd, che tornerà per la terza stagione. Potrebbero semplicemente recitare o erano davvero arrabbiati l’uno con l’altro?

Paul Rudd nel ruolo di Ben Glenroy Hulu

Quando si alza il sipario, Paul Rudd tenta di dire le sue battute ma si piega e muore. Sì, Ben è la nuova vittima di omicidio e il mistero da svelare nella terza stagione. Charles-Hayden è il primo sul palco ad aiutare Ben e senza dubbio sarà considerato un sospetto. Vale la pena notare che Ben aveva una strana tosse prima del suo colloquio con Charles-Hayden.

Il co-creatore della serie John Hoffman ha parlato con Deadline degli eventi della seconda stagione e di come imposta ciò che verrà.

SCADENZA: Hai sempre saputo che Poppy era l’assassino di Bunny? O quando hai preso quella decisione?

JOHN HOFFMAN: Poppy era in una piccola lista nella mia mente di chi l’avrebbe fatto, anche Cinda faceva parte di quel gruppo. Abbastanza rapidamente dopo aver concluso la prima stagione, mi è sembrato più intrigante che Poppy l’avesse fatto. Sapendo che le stagioni 1 e 2 sono sorelle e che la morte era direttamente correlata al nostro trio e alle azioni della prima stagione, mi chiedevo chi sarebbe stato più interessante guardare da quel mondo. Poi nella stanza degli sceneggiatori per la seconda stagione, la domanda “E se Poppy fosse Becky?” è stato allevato. Quindi tutto questo è stato acquisito e iniziato in una storia già incorporata nello spettacolo; così come Becky che dimostra che puoi avere successo manipolando la storia. Quindi ci sono solo poche persone che potrebbero sapere che era il caso e una di loro era Poppy. Cercando di avanzare ulteriormente seguendo le lezioni che aveva imparato, è intervenuta nella seconda stagione e tutto è andato fuori controllo, quindi ha cercato di gettare Cinda sotto l’autobus.

SCADENZA: La festa di rivelazione dell’assassino e il modo in cui il trio ha giocato per convincere Cinda a confessare è stato un tale ritorno ai classici pezzi della commedia per cui Steve Martin e Martin Short sono famosi. Come è venuto insieme?

HOFFMAN: Oh mio Dio, era il paradiso! Selena, Steve e Marty sono stati fantastici, e poi abbiamo questo collettivo di tutte le persone nell’Arconia e quegli attori di New York che amiamo come Jackie Hoffman, Michael Creighton, Jason Veasey, Teddy Coluca, Vanessa Aspillaga, tutti questi persone che amiamo e sono fantastiche. Quindi abbiamo una stanza piena di loro in mezzo a tutto questo e per creare questa configurazione che sembra tradizionalmente Agatha Christie, molto profondamente whodunit, poi lanciamo colpi di scena che sono davvero pazzi lì dentro. Abbiamo avuto questa giornata ridicola nella stanza degli sceneggiatori in cui stavamo cercando di pensare a come avremmo organizzato Cinda a svelare. Ho detto: ‘Non lo faremo ma, e se le paure di Cinda fossero l’interno di un pomodoro al rallentatore?’ Era solo un segnalibro da dire, qualcosa del genere, ma continuavamo a parlarne. Quindi mi sono chiesto, lo faremo davvero perché mi fa davvero ridere? Vedere Steve e Marty fare quel pezzo di pomodoro è una delle cose che preferisco che abbia mai fatto. Quindi avere Tina lì e vedere le sue reazioni è stato il paradiso.

Charles (Steve Martin) e Lucy (Zoe Margaret Colletti) Patrick Harbron/Hulu

SCADENZA: Il tizio tie-dye, Oscar Torres (Aaron Dominguez), è stato una parte così importante della prima stagione e ora se n’è andato. Cosa gli è successo?

HOFFMAN: Amo Aaron. Per quanto riguarda il personaggio, penso che ci fosse così tanto a che fare con Mabel – come dice nel finale, “Qualsiasi anno senza omicidio è buono per me” – che abbiamo davvero cercato di darle un inizio più luminoso. Per entrambi i personaggi, lo shock della morte di Bunny per Oscar e suo padre che lavoravano nell’edificio, sembrava che fosse davvero difficile per lui rimanere all’Arconia. Abbiamo fatto una telefonata che non volevamo vedere Mabel sviluppare una relazione in cui il legame traumatico è forte. Con tutto quello che Oscar aveva passato in prigione per omicidio, pensavamo che la sua partenza avesse un senso. Penso che si tengano in contatto e non dirò che non è qualcosa che non tornerà in qualche modo perché faceva parte della sua vita. Sono davvero orgoglioso di Mabel e di come ha affrontato alcune cose difficili con Theo (James Caverly), è stata vittoriosa. Ora è una donna con un nuovo scopo che è più forte e continua a risolvere il caso. Di recente ho parlato con Selena e le ho fatto sapere i nostri piani per la prossima stagione ed è così entusiasta di dove andremo con Mabel.

SCADENZA: Con Charles-Hayden tornato nei panni di Brazzos, potremmo aspettarci di vedere di più Jane Lynch nei panni di Sazz Pataki?

HOFFMAN: Dirò solo, non dimenticare che Brazzos è in movimento, ma anche Charles-Hayden sta lavorando a Broadway ora. Non sono sicuro di dove andrà a finire.

SCADENZA: In che modo la terza stagione sarà diversa con il nuovo omicidio che avrà luogo al di fuori dell’Arconia?

HOFFMAN: È un’ottima domanda. Non vedo l’ora di avere le risposte per te.