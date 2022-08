Il 2022 sarà l’anno di Daisy Edgar-Jones

Il mondo è attualmente in un’era in cui tutti vogliono essere una star, ma non c’è una definizione chiara di cosa sia. Il tempo di livelli distinti di fama è passato ed è stato sostituito da un ecosistema in cui qualcuno può essere un’icona per un gruppo di fan di nicchia ancora sconosciuto alle masse. Ma ogni tanto, un artista fa un passo che lo spinge attraverso il mare travolgente del contenuto e nella coscienza collettiva. Qualcuno che si sta avvicinando rapidamente a quel livello è Daisy Edgar-Jones.

L’attrice 24enne ha scalato lentamente le classifiche di Hollywood con progetti come quello di Hulu Gente normale e HBO Signore Jack. Ma il 2022 l’ha davvero messa sulla mappa con progetti importanti come Sotto lo stendardo del cielo, Fresco e Dove cantano i Crawdad. È solo questione di tempo prima che Edgar-Jones ottenga un ruolo in un franchise importante, e gran parte di ciò è grazie alla sua ben calcolata selezione di ruoli che è stata presentata per la prima volta quest’anno.

Come molti dei grandi attori, Daisy Edgar-Jones viene dal Regno Unito. La sua carriera è iniziata come la maggior parte degli attori britannici, apparendo in progetti della BBC come Piedi freddi e il recente Guerra dei mondi adattamento. Durante quegli anni formativi come interprete ha anche frequentato la Open University del Regno Unito e si è rapidamente unita ai ranghi dei suoi numerosi ex alunni di rilievo che includono tutti, da politici famosi a scienziati rinomati. E mentre Edgar-Jones è un’artista di talento e sarebbe potuta arrivare dove è da sola, va notato che suo padre, Philip Jones, è il capo dell’intrattenimento del canale in chiaro britannico Sky Arts .

Il pubblico americano è venuto a conoscenza del talento del giovane britannico nella serie limitata 2020, Gente normale. Il progetto è stato presentato in anteprima su Hulu ad aprile, il culmine dell’anno della pandemia, e ha attirato l’attenzione di molti fan che chiedevano una via di fuga. È stato durante questo periodo che Daisy Edgar-Jones ha creato un piccolo seguito di culto grazie alla sua performance magnetica e alla palpabile chimica con il suo co-protagonista, Paul Mescal.

È stato con quel peso che Edgar-Jones ha prenotato tre progetti che avrebbero segnato il 2022 come l’anno in cui la sua carriera ha cambiato marcia. Il primo è stato Fresco, una delle preferite del Sundance Film Festival che ha dimostrato di poter reggere il confronto con una star enorme come Sebastian Stan e ha ottenuto tonnellate di consensi dalla critica. Solo un mese dopo, ha seguito quel film con un altro progetto Hulu, Sotto lo stendardo del cielo. La serie, che è diventata un vero successo criminale, l’ha accoppiata con altri grandi nomi come Sam Worthington, Wyatt Russel e Andrew Garfield, che hanno avuto anche un enorme 2022. Anche se il suo personaggio non ha avuto tutta l’esplorazione che meritava, Daisy Edgar- Jones ha ottenuto il massimo da ciò che c’era sulla pagina quando ha onorato la vittima della vita reale che stava interpretando.

Il suo successo assoluto di un anno si chiuderà con la sua esibizione Dove cantano i Crawdad. La produzione di Reese Witherspoon è basata sull’omonimo libro che ha un seguito enorme. Se la tendenza al botteghino dell’estate 2022 continua, questo potrebbe continuare il momento di successo della stella nascente, dimostrando che può lavorare sia sul grande che sul piccolo schermo. Quando i fan e i professionisti del settore guarderanno indietro agli anni della sua carriera, vedranno il 2022 come un punto cruciale che ha cambiato il gioco. Sono progetti come questi che possono aprire le porte a Daisy Edgar-Jones per un potenziale ruolo nel Marvel Cinematic Universe, Guerre stellari o il mondo magico. Certo, se è quello che vuole per la sua carriera.