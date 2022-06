I sospetti che avrebbero potuto uccidere Bunny in Only Murders in the Building

Dopo lo strepitoso successo della sua stagione d’esordio, Only Murders in the Building torna sui nostri schermi per la sua tanto attesa seconda puntata.

L’omicidio di Tim Kono ha dominato il procedimento della prima stagione e si è rivelato un osso duro per il nostro trio di Charles, Oliver e Mabel alla loro prima uscita come veri podcaster del crimine.

Questa volta, tuttavia, la banda si ritrova al centro del caso dopo che il presidente del consiglio di Arconia, Bunny, è stato trovato morto nell’appartamento di Mabel.

Ma chi potrebbe aver ucciso Bunny in Only Murders in the Building? Immergiamoci e diamo un’occhiata a ciò che sappiamo finora e chi sono i potenziali sospetti.

Il mistero di Only Murders in the Building stagione 2

La seconda stagione di Only Murders in the Building è incentrata sull’omicidio di Bunny Folger, il meschino, lunatico e magnifico presidente del consiglio dell’Arconia.

La morte di Bunny è stata rivelata negli ultimi momenti della prima stagione e la nuova puntata riprende l’azione con Charles, Oliver e Mabel interrogati sull’omicidio.

Mabel inizia come principale sospettata della polizia quando Bunny è inciampata nell’appartamento di Mabel dopo essere stata pugnalata con un ferro da calza ed essere morta sul pavimento.

L’omicidio corrisponde al sogno ricorrente di Mabel di uccidere un intruso con il suo ferro da calza mentre Bunny è morta anche mentre indossava una felpa con cappuccio tie-dye ufficiale del podcast Only Murders in the Building, qualcosa di molto insolito poiché sicuramente non era una fan delle buffonate del trio.

Prima che Bunny cedesse alle sue ferite, fu in grado di sussurrare due cose a Mabel, “14” e “Savage”, che suggeriscono che Charles-Haden Savage, che vive al 14° piano dell’Arconia, potrebbe essere in qualche modo coinvolto.

Questa volta è stato aggiunto un ulteriore livello al mistero poiché qualcuno sembra tentare di inquadrare il trio di podcast, con un dipinto inestimabile che appare nell’appartamento di Charles dopo che è scomparso dalla camera da letto di Bunny.

Hulu

I sospetti che avrebbero potuto uccidere Bunny in Only Murders in the Building

Poiché l’Arconia è un edificio con centinaia di residenti, ci sono molti potenziali sospetti che potrebbero volere Bunny morto, soprattutto dopo che Mabel ha scherzato sul fatto che Bunny fosse la persona più odiata all’Arconia negli ultimi momenti della prima stagione.

Amy Schumer

Amy Schumer si unisce al cast della seconda stagione interpretando una versione romanzata di se stessa.

Si è trasferita nell’ex appartamento di Sting e rivela a Oliver di essere una grande fan del podcast Only Murders e spera di acquistare i diritti in modo da poterlo trasformare in una serie TV.

Nell’episodio 2, l’inafferrabile dipinto dell’appartamento di Bunny appare nella nuova casa di Amy ma si scopre che è un falso.

Alice

Interpretata da Cara Delevigne, Alice è una nuova e sconcertante arrivata nella stagione 2 poiché dobbiamo ancora imparare troppo su di lei.

L’appassionata d’arte ha subito preso in simpatia il murale che Mabel ha dipinto sul muro del suo appartamento e le scintille iniziano a volare tra i due dopo il loro primo incontro.

Cinda Canning

La dea del podcast Cinda Canning ha ispirato i nostri tre amici a iniziare il loro podcast sul caso di Tim Kono.

Nella seconda stagione, lei e la sua avida assistente Polly stanno indagando attivamente sull’omicidio di Bunny e hanno avviato il loro podcast rivale che spera di portare alla luce la verità prima di Charles, Oliver e Mabel.

Hulu

Howard e Uma

I pettegolezzi residenti dell’Arconia erano le due cose più vicine che Bunny aveva agli amici prima di essere uccisa, ma Howard e Uma cadono in sospetto dopo che li vediamo intrufolarsi nell’appartamento di Bunny per cercare il dipinto scomparso, che si dice valga $ 1 milione.

Nina

Un altro nuovo arrivo nella stagione 2 è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, che assume il ruolo dopo la morte di Bunny.

Si dice che sia un’opera ancora più cattiva di Bunny e si unisce all’elenco dei sospetti poiché ha sicuramente beneficiato dell’omicidio.

Un po’ che non è stato ancora presentato

L’assassino della scorsa stagione, Jan di Amy Ryan, è stato introdotto solo nell’episodio 3, quindi è del tutto possibile che non abbiamo ancora incontrato l’assassino di Bunny.

Hulu

I nostri principali sospettati

Dopo i primi due episodi della seconda stagione, Amy Schumer e Cinda Canning sono le nostre due protagoniste nel caso di omicidio di Bunny.

Gran parte della morte di Bunny è legata a cose che solo i fan del podcast di Charles, Oliver e Mabel saprebbero; vale a dire, il sogno ricorrente di uccidere qualcuno con un ferro da calza e il fatto che Bunny indossasse una delle felpe con cappuccio tie-dye ufficiali del podcast.

È stato dimostrato che sia Amy che Cinda ascoltano il podcast, con Amy che spera di trasformarlo in una serie TV mentre Cinda ha avviato il suo podcast rivale nella speranza di trovare prima l’assassino.

La potenziale motivazione di Amy sarebbe quella di creare un brusio attorno alla serie TV creando una seconda vittima di omicidio. Inoltre, se volesse che il cast originale del podcast tornasse per lo show televisivo, avrebbe bisogno di assicurarsi che Charles non sia in grado di recitare nel pubblicizzato riavvio di Brazzos, spiegando quindi perché la banda viene apparentemente incastrata.

Hulu

Cinda, nel frattempo, ha promesso di fornire aggiornamenti settimanali agli ascoltatori del suo podcast mentre indaga sulla morte di Bunny in tempo reale. Per mantenere la sua promessa di episodi settimanali, avrebbe potuto inscenare l’omicidio lei stessa.

Mentre Cinda potrebbe essere la dea dei podcast nella serie, ha dimostrato di avere una serie di cattiveria quando parla con il suo assistente e potrebbe potenzialmente cercare di eliminare un podcast rivale emergente.

Va anche notato che l’Alice di Cara Delevigne potrebbe essere un cavallo oscuro anche nel caso di omicidio. Sappiamo molto poco di lei e della sua motivazione per aver ucciso Bunny, ma fa riferimento al ferro da calza di Mabel, suggerendo che anche lei ha ascoltato il podcast.

Hulu

La seconda stagione di Only Murders in the Building è ora disponibile per lo streaming su Hulu e Disney+ dopo la prima il 28 giugno 2022.

