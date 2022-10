I migliori nuovi film su Hulu nell’ottobre 2022

Qual è di nuovo l’espressione: marzo entra come un leone ed esce come un agnello, giusto? Si potrebbe dire che settembre arriva come un leone, poi inizia anche ottobre come uno. Ora è ufficialmente la stagione per godersi l’aria aperta in quell’ambiente non troppo freddo/non troppo caldo, per coccolarsi al chiuso, per la raccolta di zucche e mele, e una stagione in cui trovare calore è una necessità. Questi sette film in uscita su Hulu questo mese hanno tutti una cosa in comune: viaggi in cui ogni passo è intrinsecamente connesso sia a ciò che è accaduto prima che a ciò che deve seguire.

Tutto su mia madre (1999)

Immagine tramite Warner Sogefilms

A disposizione: 1 ottobre | Direttore: Pedro Almodóvar

Lancio: Penélope Cruz, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña

Le madri sono una di Pedro Almodóvartemi preferiti di. In questo film del 1999, un figlio vuole esplorare una connessione con la sua seconda madre, che è anche una donna trans. La storia si sviluppa tra il figlio e la sua madre biologica e i loro circoli sociali e amorosi. Tutto su mia madre (Spagnolo: Todo sobre mia madre) è una creazione di indagine umana e del cuore, che amplia la definizione di cosa sia la famiglia.

Immagine tramite Sony Pictures Classics

A disposizione: 1 ottobre | Direttore: Ang Lee

Lancio: Michelle Yeoh, Ziyi Zhang, Chow Yun-Fat

La bella cinematografia riempie questa narrativa dal ritmo frenetico Ang Lee, insieme a una trama avvincente. Una guerriera, dopo aver rubato una spada, viene coinvolta con un guerriero maschio e un fuorilegge che complica ulteriormente le cose. I sentimenti e le sequenze di combattimento meravigliosamente orchestrate aprono la strada. Lee collabora con lo sceneggiatore Giacomo Schamus qui, con cui avrebbe lavorato di nuovo Montagna rotta.

Disperato (1995)

Immagine tramite Columbia Pictures

A disposizione: 1 ottobre | Direttore: Roberto Rodriguez

Lancio: Salma Hayek, Joaquim de Almeida, Antonio Banderas

Disperato centri intorno a El Mariachi (Antonio Bandera), un musicista pistolero che brandisce armi in modo creativo, e il caos che scoppia in una città di confine in Messico quando arriva. C’è una banda di narcotrafficanti locale con cui si scontra e una storia d’amore che stringe con Carolina (salma Hayek). Le sequenze d’azione sono tagliate con dialoghi astuti e chimica elettrica tra i due protagonisti.

Guarda su Hulu Correlati: i 40 migliori film su Hulu in questo momento

Immagine tramite Warner Bros.

A disposizione: 1 ottobre | Direttore: Andrea Davis

Lancio: Sela Ward, Tommy Lee Jones, Harrison Ford

Il fuggitivo rimane un grande studio degli anni ’90 sul personaggio del presunto cattivo e sui modi in cui si riscatta e non si riscatta. Il fuggitivo (Harrison Ford) potrebbe essere l’unico a sapere di non essere colpevole e il film segue il suo panico mentre cerca di risolvere il caso in fuga. Ford e Tommy Lee Jonesche interpreta il Marshall degli Stati Uniti, sono deliziosi e avvincenti da guardare.

Immagine tramite relatività media

A disposizione: 1 ottobre | Direttore: Matt Reeves

Lancio: Chloë Grace Moretz, Kodi Smit-McPhee, Cara Buono

Una versione animata e divertente del genere dei vampiri, in cui due adolescenti fanno amicizia tra loro Fammi entrare. Uno è un umano, vittima di bullismo, e l’altro è un suo amico e anche un vampiro. Il film è abile nell’interpolare il dramma personale con la fantasia, il che significa essere preparati a sentimenti emotivi sulla crudeltà adolescenziale e un sacco di paure perché il vampiro fa affari.

Donne sull’orlo di un esaurimento nervoso (1988)

Immagine tramite Orion Classics

A disposizione: 1 ottobre | Direttore: Pedro Almodóvar

Lancio: Carmen Maura, Julieta Serrano, Penelope Cruz

Uno dei film più conosciuti di Almodóvar dal suo lavoro degli anni ’80, Donne sull’orlo di un esaurimento nervoso (Spagnolo: Mujeres al borde de un ataque de “nervios”) ti dice tutto dal titolo. Cioè, il film ti prepara per un cast di gruppo che è anche serio e completamente emotivo. I nervi sono, cerchiamo di essere reali, sulla reattività emotiva – e sulla sensibilità – e il film non nasconde il viaggio.

Giustizia poetica (1993)

Immagine tramite Columbia Pictures

A disposizione: 15 ottobre | Direttore: John Singleton

Lancio: Regina King, Janet Jackson, Tupac Shakur

Con poesie di Maya Angelou, Giustizia poetica è incentrato sul dolore, l’amicizia e la ricerca di una nuova luce nella nostra vita – l’amore – dopo che pensiamo di aver perso ogni capacità di ritrovare la gioia. Con un eccellente cast corale, le poesie di Angelou in voce fuori campo e la musica di Stanley Clarkeil film è un dramma meditativo sull’arte, i disordini sociali e la violenza.