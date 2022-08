I migliori nuovi film su Hulu nell’agosto 2022

Agosto in Nord America è l’estate e un mese per riposarsi e rilassarsi al sole. Queste sette nuove uscite su Hulu esplorano la natura spensierata dell’amore e l’integrità dell’ambizione, attraverso racconti che confermano le nostre complessità anche quando rispondiamo a ciò che consideriamo gioia. Questi film ci mostrano una divergenza di viaggi nell’esplorazione dei tempi d’oro e ciò che i momenti di scioltezza fanno alle nostre esperienze di costrizione.

Relazionato: I 40 migliori film su Hulu in questo momento

Akeelah e l’ape

Immagine tramite Lionsgate

A disposizione: 1 agosto

Regista/Scrittore: Doug Atchison

Lancio: Keke Palmer, Angela Bassett, Laurence Fishburne

Nel suo ruolo da protagonista, Keke Palmer interpreta una ragazza di undici anni, che vince un’ape di ortografia. Il cuore del film deriva dalla centralizzazione delle relazioni personali e professionali nella sua vita, facendo osservazioni più ampie sulla concorrenza, la comunità e il potere dei sistemi e delle istituzioni che ci supportano e ci distruggono.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Sineddoche, New York

Immagine tramite Sony Pictures Classics

A disposizione: 1 agosto

Regista/Scrittore: Charlie Kaufman

Lancio: Michelle Williams, Phillip Seymour Hoffman, Samantha Morton

Charlie KaufmanL’esordio alla regia è un capolavoro d’arte dentro l’arte. Altrettanto rivelatrice è la tensione tra realismo e fantasia che si diffonde Phillip Seymour Hoffmanil protagonista. Mentre crea teatro, sperimenta la propria vita che si accumula e va in pezzi. [synedoche: a part and a whole, hard to distinguish.]

Immagine tramite Fox Searchlight Pictures

A disposizione: 1 agosto

Direttore: Darren Aronofsky

scrittore: Mark Heyman, Andres Heinz, John J. McLaughlin

Lancio: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Cigno nero vive e prospera nell’alta arte e nell’erotismo ultra-personale. Il melodramma de Il lago dei cigni è perfettamente ambientato: il balletto, nel suo duello di forza e dimenarsi del corpo, è facilmente il principale protagonista del film.

Immagine tramite intrattenimento artigianale

A disposizione: 1 agosto

Direttore: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez,

scrittore: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez, Heather Donahue

Lancio: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard

Il pubblico si sospende nella convinzione di ciò che è reale e ciò che non c’è Il progetto Blair Witch, che è il genio del film. Aggiungi quella confusione dello spettatore, in questa storia di fantasmi da brivido, che diventa qualcosa di ipnotizzante e rende l’ansimare davanti alla telecamera qualcosa di terrificante. Sì, stiamo osservando la paura degli altri, ma quel pathos ci immerge nello schermo.

Bugsy

Immagine tramite TriStar Pictures

A disposizione: 1 agosto

Direttore: Barry Levinson

scrittore: James Toback, Dean Jennings

Lancio: Warren Beatty, Annette Bening, Ben Kingsley, Harvey Keitel

Una storia sulle origini di un gangster dei primi anni ’90, con le attese di endorfine scintillanti in un film di Hollywood, Bugsy è basato su performance che offrono un modo espansivo per sperimentare il divenire di un cattivo. C’è una storia d’amore, e un dramma, e affari e, naturalmente, segreti, cosa non va storto e cosa preserva.

Immagine tramite Warner Bros.

A disposizione: 1 agosto

Direttore: Mel Brooks

scrittore: Mel Brooks, Norma Steinberg, Andrew Bergman

Lancio: Cleavon Little, Madeline Kahn, Gene Wilder

Un anni ’70 Mel Brooks‘ interpretare un western, questa commedia riflessiva e oscura, chiede al pubblico di considerare se siamo in grado di distinguere tra intenzioni inquietanti e comportamenti per follia. Al centro di Selle ardenticome nel suo film precedente I produttori, sono razzismo e xenofobia. La rivelazione più potente può essere che ognuno si rivela, alla fine, a se stesso.

Vergogna

Immagine tramite Searchlight Pictures

A disposizione: 1 agosto

Direttore: Steve McQueen

scrittore: Steve McQueen, Abi Morgan

Lancio: Carey Mulligan, Michael Fassbender, Marie-Ange Ramirez

In Vergogna, il comportamento di dipendenza dal sesso del personaggio principale e il pendio conflittuale con cui si avvicina agli altri contrastano con l’autenticità di sua sorella che viene a trovarlo e che apprezza. Non c’è un tipico allestimento del salvatore o del vittimismo qui, ma una storia, in modi integrativi, ambientata in una cinematografia afosa, sugli splendori e le trappole del bisogno e del desiderio interpersonale.