I migliori nuovi film su Hulu a settembre 2022

Settembre gira una foglia ma i giorni di sole sono ancora qui. In una terra sempre più calda, le differenziazioni del tempo diventano meno evidenti. Questi sette film in uscita su Hulu questo mese, che abbracciano genere e periodo, hanno una cosa in comune: il desiderio di sopravvivere e il riconoscimento dei rischi che la sopravvivenza può correre. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco i sette migliori film in arrivo questo mese su Hulu.

A disposizione: 1 settembre

Direttore: Gil Junger | Tempo di esecuzione: 97 minuti | Genere: Teen Roma-Com

Lancio: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt

Non i tuoi tipici nemici per la narrativa degli amanti né il dramma del liceo, 10 cose che odio di te si distingue per le sue commoventi performance di Heath Ledger e Giulia Stiles. Il viaggio teaser e amante di Patrick è una meraviglia; così è guardare Kat rendersi conto che i suoi dolori adolescenziali possono essere curati amando se stessa e gli altri.

Grande (1988)

A disposizione: 1 settembre

Direttore: Penny Marshall | Tempo di esecuzione: 104 minuti | Genere: Drammatico fantasy

Lancio: Elizabeth Perkins, Tom Hanks, Robert Loggia

La commedia drammatica di Marshall sembra in anticipo sui tempi (mi ricordo che avevo circa 6 anni quando l’ho vista e per lo più sentivo gli aspetti comici). La premessa è semplice – un bambino si sveglia nel corpo di un adulto – e Grande assume una ponderata valutazione di questa metafisica. Un sicuro rewatch di fine anni ’80.

A disposizione: 1 settembre

Direttore: Christopher Nolan | Tempo di esecuzione: 152 minuti | Genere: Supereroe

Lancio: Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Christian Bale

Il Joker che esce a scatti da un ospedale dopo aver seminato il fuoco e il caos è un iconico momento da cattivo (il motivo, forse, per cui Spirit Halloween ha venduto questo particolare costume quell’Halloween del 2008). Il Joker sinistro e psicologicamente stufo di Heath Ledger ha alimentato entrambe le facce della medaglia e ha oscurato le forze di tutti a Gotham.

A disposizione: 1 settembre

Direttore: David Fincher | Tempo di esecuzione: 139 minuti | Genere: Thriller psicologico

Lancio: Brad Pitt, Helen Bonham Carter, Edward Norton

Mi sto rendendo conto che questo calderone vigoroso e caotico di un film è stato rilasciato subito prima che accadesse il grande 2 0 0 0, il che presta ingegno a un film già intelligente sul tempo, il rimpianto e cosa, dopo? Brad Pitt è formidabile come Tyler; Edoardo Norton, come Narratore, ti fa venire voglia di piangere e scuoterlo; e Helena Bonham Carter è, letteralmente, perfetto dalla testa ai piedi psicologici.

Filadelfia (1993)

A disposizione: 1 settembre

Direttore: Jonathan Demme | Tempo di esecuzione: 126 minuti | Genere: Dramma legale

Lancio: Denzel Washington, Antonio Banderas, Tom Hanks

Filadelfia è più di un dramma giudiziario e una storia d’amore (e di amicizia). Mai polemica, la storia di un uomo licenziato a causa della sua diagnosi di AIDS è un tour de force dei diritti emotivi. Denzel Washington come avvocato, Tom Hanks come imputato, e Antonio Bandera come il fidanzato dell’imputato, sono tutte stelle qui.

Sprecato! La storia dello spreco alimentare (2017)

A disposizione: 2 settembre

Direttore: Anne Chai, Nari Kye | Tempo di esecuzione: 90 minuti | Genere: Documentario

Lancio: Anthony Bourdain, Mario Batali, Massimo Bottura

Una narrativa di benvenuto sul consumo calorico, questo documentario è in parte una lettera d’amore agli chef che fanno magie in cucina, ma è principalmente un how-to per le persone che vogliono contribuire meno allo spreco alimentare e partecipare di più al sostentamento ecologico, attraverso la produzione di cibo. Guardando questo, imparerai come reimmaginare ciò che chiami rifiuti e come creare.

A disposizione: 7 settembre

Direttore: Louie Psihoyos | Tempo di esecuzione: 87 minuti | Genere: Documentario

Lancio: Richard O’Barry, Louie Psihoyos, Hardy Jones

Questo documentario svela il massacro dei delfini vicino a Taiji, in Giappone. Rivelato come abuso di animali e pericolo per la salute umana, con la partecipazione di un addestratore di delfini dedicato, il film espone il retroscena del massacro. Il covo è un invito all’azione per la consapevolezza sociale e la responsabilità civica per supportare i sistemi che danno priorità alla salute degli animali e dell’uomo.

