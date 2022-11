I migliori nuovi film su Hulu a novembre 2022

Sulla costa orientale, questo novembre ha visto temperature negli anni ’70 lo scorso fine settimana. Sembra a malapena novembre – il punto cruciale stagionale che si avvicina all’inverno – ma ci sono indicatori che lo sia. Le foglie stanno cadendo, i giovani (e gli adulti) in costume e adornati sono usciti qualche settimana fa per festeggiare Halloween e il Giorno dei Morti, e il calendario commerciale continua con canzoni e decorazioni invernali. HuluLa nuova lista di film di questo mese rivela anche una disparità di degustazione emotiva o, forse, per dirla meglio, la conferma che una gamma di esplorazioni senzienti nel mondo del cinema è ciò che rende il cinema stesso straordinario. Je ne sais quoi incontra ciò che abbiamo bisogno di sentire, per continuare a vivere incontrati, sfidati e sazi di ciò che l’immagine in movimento ci offre, invece di considerare le nostre stesse vite come l’unico specchio. In altre parole, è un mix diversificato di contenuti in arrivo sullo streamer questo mese e quindi, ecco sette dei migliori film che si uniranno a Hulu nel novembre 2022.

COLLIDER VIDEO DEL GIORNO

Leggi di più su cosa c’è in streaming su Hulu:

Immagine tramite Universal Pictures

A disposizione: 1 novembre | Direttore: Curtis Hanson

Lancio: Eminem, Anthony Mackie, Brittany Murphy,

Una drammatica storia hip-hop di formazione per giovani adulti, 8 miglia è stata la prima impresa cinematografica per il cantante Eminem e si concentra sulle intersezioni culturali e parlay tra Detroit e la sua periferia. RIP Brittany Murphy, che qui offre un’incredibile interpretazione di una giovane donna vulnerabile e acuta che conosce i pericoli della vita e il suo potenziale di crescita e vive con coraggio. E, naturalmente, essendo il debutto come attore di Eminem, il film presenta anche alcune scintillanti battaglie rap che sono tanto emotivamente cariche quanto divertenti.

Guarda su Hulu

Leggende dell’autunno (1995)

Immagine tramite immagini TriStar

A disposizione: 1 novembre | Direttore: Edward Zwick

Lancio: Karina Lombard, Julia Ormond, Brad Pitt

Il fervore del fandom sta crescendo tra la metà e la fine degli anni ’90 per Brad Pitt ha facilmente messo in ombra la storia d’amore profondamente sentita, straziante e multi-partner che è l’ancora di questo film. Interpretato da generazioni, da un eccellente cast corale, love in Leggende della caduta è alla deriva, eterno e mai puntuale.

Guarda su Hulu

Parla con lei (2002)

Immagine tramite Sony Pictures Classics

A disposizione: 1 novembre | Direttore: Pedro Almodovar

Lancio: Rosario Flores, Mariola Fuentes, Javier Cámara

Pedro AlmodovarL’interesse di per la vita e/o la morte ha un posto di rilievo qui. Due uomini si uniscono in modo spirituale, legati, mentre ognuno si prende cura di una donna diversa in coma. Il titolo del film – usando il comando spagnolo per “parlare” – parla della merceria della comunicazione come (forse) annunciata dagli uomini, ma provoca la domanda su chi parla con chi e perché parlare (ascoltare) è integrale.

Guarda su Hulu

Immagine tramite Columbia Pictures

A disposizione: 1 novembre | Direttore: Spike Jonze

Lancio: Tilda Swinton, Litefoot, Nicholas Cage, Meryl Streep

Un film meravigliosamente meta con un cast fluido, Adattamento può essere preso in due modi. C’è il processo artistico dell’adattamento, in questo caso, l’adattamento di un libro in una sceneggiatura, e la questione dell’adattamento e del processo che comporta. Come rivela il film, attraverso l’umorismo e il dramma, l’adattamento non è altro che un costante cambiamento, sorpresa e una promessa indeterminata di successo.

Guarda su Hulu

Immagine tramite Amazon Studios/Magnolia

A disposizione: 1 novembre | Direttore: Raul Peck

Basato su Ricorda questa casaun romanzo incompiuto di Giacomo Baldovinoil documentario è narrato da Samuel L.Jackson ma è incentrato su filmati di James Baldwin che parla. È stato presentato per la prima volta nel 2016 e le parole di Baldwin sono rilevanti ora come lo erano nella sua vita. Il suo messaggio attraversa una dimostrazione e un invito all’azione su come operano la paura e l’odio.

Guarda su Hulu

Immagine via 20th Century Fox

A disposizione: 1 novembre | Direttore: Mark Waters

Lancio: Angela Lansbury, Carla Gugino, Jim Carrey

Uno di Jim Carreydei ruoli più commoventi di , la sua interpretazione di un dirigente duro e senza legami si sgretola in modo stravagante mentre assume la custodia di diversi pinguini. Il suo appartamento di città, un tempo incontaminato, diventa una tundra per la nuova unità di pinguini. La sua persona – e ciò che considera prezioso nella vita – cambia, poiché il personaggio arriva a comprendere la vita attraverso la cura.

Guarda su Hulu

Immagine tramite The Weinstein Company

A disposizione: 11 novembre | Direttore: Ryan Coogler

Lancio: Melonie Diaz, Octavia Spencer, Michael B. Jordan

stazione di Fruitvale racconta la vera storia di Oscar Grant IIIun uomo di colore di 22 anni ucciso da un agente di polizia nel 2009, interpretato dal sempre brillante Michael B. Giordano. Ryan CooglerIl debutto alla regia di è frenetico e vulnerabile. La morte di Grant è orribile e Coogler ci mostra cosa succede, ma è intento a mostrarci chi era questo giovane nella sua vita, intrecciando storie della sua famiglia e delle sue relazioni.

Guarda su Hulu