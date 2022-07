I migliori nuovi film su Hulu a luglio 2022

Confondendo la finzione con la realtà, o, forse meglio, la realtà con gli estremi di se stessa, questi sette film nuovi di Hulu questo mese offrono una visione intellettuale, anche se spesso con elementi comici per attutire il colpo filosofico, su ciò che l’umanità rischia quando i loro cuori, amati quelli, e le ragioni per esistere sono in gioco. In quale mondo è meglio vivere: il mondo in cui rimani fermamente dove sei e vedi attraverso i suoi dolori e la sua gloria, o il mondo in cui ti sfidi a raggiungere, quindi foraggi nuovi piani di esperienza e modi di considerazione?

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Alexander Payne

scrittore: Alexander Payne, Nat Faxon, Jim Rash

Lancio: George Clooney, Shailene Woodley, Nick Krause

Un film sentimentale (in senso buono) con elementi profondamente umani, I discendenti è stata una partenza per Payne dopo la straziante schiettezza di Lateralmente. Ciò che è più efficace nella narrazione, su un uomo che fa i conti con il suo passato, attraverso la proprietà della terra, è come la sua famiglia si dipana e si integra in uno strano viaggio che affronta le cose inaspettate che la vita può portare.

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Kenneth Branagh

scrittore: Steph Lady, Frank Darabont

Lancio: Helena Bonham Carter, Robert De Niro, Kenneth Branagh

Basato su Mary Shelleyil romanzo, Frankenstein di Mary Shelley ci porta attraverso la storia della creazione della Creatura e dell’abbandono che sperimenta quando il suo creatore perde interesse per lui e viene evitato socialmente poiché nessuno può capirlo. C’è terrore a molti livelli, uno dei quali è la Creatura che decide, a la il promontorio della paura stile, per uccidere tutti coloro che un tempo il suo creatore aveva a cuore.

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Stivali Riley

scrittore: Stivali Riley

Lancio: Tessa Thompson, LaKeith Stanfield, Jermaine Fowler

Un film fantastico, soprattutto nel senso di ciò che ti toglie i calzini, Mi dispiace disturbarla è pura follia. Il film prende sul serio la misura in cui l’avidità ci corrompe: diventiamo stupidi, attori nelle nostre vite e nella vita di festa, incapaci di separare un percorso verso i piaceri desiderati da ciò che eticamente ha senso per il mondo nel suo insieme. Il debutto alla regia di Boots Riley è pieno di performance avvincenti.

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Bryan Singer

scrittore: Anthony McCarten, Peter Morgan

Lancio: Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

Un ottimo film biografico su Freddie Mercury, il cantante della rock band britannica Queen, lo straordinario è Rami Malek‘s performance, per la quale ha vinto diversi premi, come Mercurio. Il film si concentra sul suo viaggio con i Queen, le sue sfide per diventare un artista solista e la sua riunione con la band per il concerto Live Aid, e quando a Mercury è stato diagnosticato l’AIDS. L’esibizione dei Queen al concerto è considerata uno dei leggendari concerti di musica rock di tutti i tempi.

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Joe Johnston

scrittore: Jonathan Hensleigh, Greg Taylor, Jim Strain

Lancio: Kirsten Dunst, Robin Williams, David Alan Grier

Un film giocoso, emozionante, l’originale Jumanji prende in considerazione l’idea se le nostre realtà basate sul gioco possano condurci a luoghi della verità, dove possiamo esplorare il significato dietro questi giochi. Sia comico che drammatico e basato sulla fantasia, il film offre evasione dalla realtà attraverso molteplici obiettivi: quanto lontano ci porterà la nostra immaginazione in altri mondi e qual è la nostra responsabilità immaginativa in questi nuovi posti una volta arrivati ​​lì?

Latte

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Gus Van Sant

Scrittore: Lancia Dustin Nera

Lancio: Sean Penn, James Franco, Josh Brolin

Molti provano ancora il nervosismo lussurioso che si verifica tra Harvey Milk e l’uomo che sarebbe diventato il suo partner nella metropolitana di New York a tarda notte. Come molti sentono la minaccia e la complicazione di Dan White, che assassina Milk alla fine del film. C’è poesia e politica in questo racconto della vita e dell’eredità di Milk, ma il film si conclude con la gioia, per continuare a memoria, incentrato sull’attivismo di Milk affinché la comunità LGBTQ+ sia protetta e trattata allo stesso modo nella società.

Radio

A disposizione: 1 luglio

Direttore: Michael Tollin

scrittore: Mike Rich, Gary Smith

Lancio: Cuba Gooding Jr., Debra Winger, Ed Harris

Basato su una storia vera, Radio è una storia d’amore e guida su un tutoraggio trasformato in amicizia tra un allenatore di scuola superiore e un giovane studente, Radio, che è mentalmente disabile. Performance autentiche e tenere fondano il film, confutando un paradigma salvatore. Non è tanto che la Radio abbia bisogno di aiuto, o che l’allenatore abbia bisogno di essere un aiutante, ma che nell’altro trovino un cameratismo che parla di ciò che l’unione può raggiungere a un livello molto più profondo: ovvero l’elevazione dell’amore.