I migliori nuovi film su Hulu a dicembre 2022

Questi sette nuovi film di Hulu questo mese esplorano la profondità delle relazioni familiari e altrimenti sociali con stimoli, simili ad accendere un fuoco nel più freddo degli inverni. Mentre alcuni di questi film si immergono nei legami di lavoro e altri nella sfera intima, tutti gli impegni sono sfilacciati o sfilacciati, quindi ciò che vediamo sono le crepe in mostra. Ci sono alcuni film che ampliano questa indagine, interrogando le relazioni degli umani con la natura e la vita animale. Cosa succede quando ci avviciniamo o ci avviciniamo troppo?

Prima che il diavolo sappia che sei morto (2007)

A disposizione: 1 dicembre | Direttore: Sidney Lumet

Lancio: Philip Seymour-Hoffman, Marisa Tomei, Ethan Hawke

Un dramma che ruota attorno a una rapina riesce a essere straziante, a tratti deprimente, a tratti vivace, grazie alla superba recitazione d’insieme e alla scrittura e alla regia serrate. Il legame che i fratelli condividono è il tema evidente del film, ma la vera domanda è: cosa rompe i legami della cura familiare?

A disposizione: 1 dicembre | Direttore: Wes Anderson

Lancio: Angelica Huston, Owen Wilson, Bill Murray, Cate Blanchett

Una storia sul sostegno alla fauna selvatica e sulla lotta contro di essa riceve un tono opportunamente drammatico e comico. Mentre un gruppo di persone si propone di trovare uno squalo, che potrebbe esistere o meno, i temi della vendetta passano in secondo piano rispetto all’esplorazione delle relazioni umane e di quelle sott’acqua.

A disposizione: 1 dicembre | Direttore: Wes Anderson

Lancio: Danny Glover, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston

Vecchio di due decenni, il film ha raggiunto lo status di culto per la sua rappresentazione sorprendentemente gioiosa di personaggi stravaganti, che credono di essere più distinti l’uno dall’altro di quanto non siano. Alcuni sostengono che i legami familiari di sangue non siano i più forti: decidi tu stesso.

Wall Street (1987)

A disposizione: 1 dicembre | Direttore: Olivier Stone

Lancio: Daryl Hannah, Michael Douglas, Charlie Sheen

Un classico film contemporaneo che esplora l’avarizia, Wall Street è un’ottima visione per ricordare com’era un telefono cordless e ricordarti che l’avidità è uno dei sette peccati originali in un modo molto originale. Daryl Anna è indimenticabile come Darien – arguto e davanti a tutti.

A disposizione: 12 dicembre | Direttore: Cristoforo Nolan

Lancio: Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman, Christian Bale

Il personaggio di Batman ha debuttato in un numero del 1939 di DC Comics. In Il Cavaliere OscuroBatman va contro il Joker, ma non sono gli anni ’90 Jack Nicholson Joker inquietante ma comunque divertente. Heath Ledger crea una persona profondamente sociopatica e vulnerabile nella sua iterazione dell’iconico cattivo dei fumetti.

A disposizione: 12 dicembre | Direttore: Gabriela Cowperthwaite

Il documentario è uno strumento di insegnamento narrativo, che ipotizza che la cattività delle orche assassine comporti un rischio sia per gli umani che per le altre balene, più pericoloso del presupposto comune. L’etica della cattura degli animali è trattata qui, così come le complesse interazioni nella coesistenza delle specie.

A disposizione: 24 dicembre | Direttore: Kim Nguyen

Lancio: Salma Hayek, Ayisha Issa, Alexander Skarsgard

Un dramma dal ritmo incalzante, il film è un ottimo orologio per dialoghi spiritosi e dosi di soddisfazione, mentre i perdenti affrontano i capi. Imparerai a conoscere le fibre ottiche se presti molta attenzione, ma lascia che il film sia il tuo sabato sera, perdendoti-in-furbi-imbrogli-del-gioco-tecnologico del 21 ° secolo.