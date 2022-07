I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video dal 9 al 10 luglio 2022

Mentre l’estate continua, sia Hulu che Prime Video hanno aggiunto molti titoli alle rispettive librerie di streaming per continuare a intrattenere il pubblico che cerca di combattere il caldo. Da Hulu che debutta con un nuovo film originale costellato di star che sovverte le aspettative sui pezzi d’epoca a un sacco di film preferiti dai fan, entrambe le piattaforme digitali sono incredibilmente impilate. E CBR è qui per aiutare il pubblico a ordinare le vaste librerie per il film perfetto da guardare durante i tempi di inattività.

Ecco tutti gli spettacoli e i film migliori e più grandi da guardare in streaming su Prime Video e Hulu questo fine settimana, con un sacco di classici nuovi e vecchi su cui sedersi e divertirsi.

La maison Gucci si esibisce nello spettacolo di uno scandalo

Uno dei film più acclamati durante la passata stagione dei premi è stato il film di Ridley Scott Casa di Gucci, basato sul libro di Sara Gay Forden sulla lotta di potere per il marchio di moda Gucci. Protagonisti Lady Gaga e Adam Driver nei panni della coppia sposata Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, rispettivamente, i due si contendono il controllo dell’impero della moda sulla scia della morte del patriarca Rodolfo Gucci. E il film candidato all’Oscar è ora disponibile per lo streaming su Prime Video per guardare la saga piena di scandali per intero.

Dopo essersi sposata nella famiglia Gucci, Patrizia si propone subito di manovrare per sfruttare la partecipazione sua e di Maurizio nell’azienda di famiglia. Tuttavia, più che un semplice inganno dilagante e atteggiamenti pubblici, Patrizia ricorre all’omicidio per ottenere ciò che vuole. Una storia elegantemente sordida supportata da un cast stellare, Casa di Gucci è divertente in tutti i modi giusti.

La principessa fa il suo debutto reale su Hulu

Una delle più grandi uscite originali di Hulu del mese è il nuovo film La principessa, fondendo la sensibilità di film d’azione e film d’azione. Con Joey King nei panni dell’omonimo reggente, il film vede la principessa farsi avanti per salvare la sua famiglia da una famiglia reale rivale. E in qualche modo, quella trasposizione dei moderni tropi dei film d’azione in un’ambientazione medievale eleva il procedimento.

Alimentato da una performance vincente di King, La principessa è una miscela di genere al suo meglio e sovverte ciò che può essere un pezzo d’epoca. Diretto da Le-Van Kiet, il film ha una cinematografia davvero frenetica durante le sue sequenze d’azione mentre la principessa combatte per il destino della sua famiglia. Per una svolta divertente sull’azione storica, La principessa è diverso da qualsiasi film medievale che tu abbia mai visto prima.

Impiegati è aperto per affari su Prime Video

La scorsa settimana il regista preferito dai fan Kevin Smith ha svelato una serie di poster e il primo trailer di Impiegati IIIl’attesissimo sequel della sua classica commedia del 1994 Impiegati. Riunendo i semplici commessi Dante e Randall mentre gestiscono un minimarket nella periferia del New Jersey, il sequel vede i migliori amici di una vita alle prese con la mezza età e una fiorente carriera cinematografica. E per coloro che desiderano rivisitare il film originale, Impiegati è disponibile per lo streaming su Prime Video.

Il film del 1994 vede Dante e Randall vivere una giornata tipo nei loro lavori umili di prendersi cura dei negozi vicini. Affrontando un flusso costante di clienti noiosi e dirottamenti per evitare di annoiarsi a morte mentre sono al lavoro, Dante e Randall incarnavano la noia di una generazione di fannulloni. Lanciando la carriera di Smith, l’originale Impiegati continua ad apparire alla grande nel catalogo del regista di commedie volgari ambientate nel suo universo cinematografico condiviso.

Kung Fu Hustle balla su Hulu

Una delle menti creative più popolari nel cinema di Hong Kong oggi è il regista Stephen Chow, con il suo occhio acuto sia per la commedia che per l’azione. Il capolavoro di Chow del 2004 Kung Fu Hustle è ora disponibile per lo streaming su Hulu come uno dei film di arti marziali più originali della memoria recente. Per coloro che sono alla ricerca del film di kung fu perfetto da vedere durante il fine settimana, il classico di Chow colpisce tutte le note giuste.

Kung Fu Hustle Chow interpreta Sing, un piccolo criminale che cerca di impressionare una banda locale nella Shanghai degli anni ’40. Apprendendo la vera natura della banda, Sing si fa avanti per difendere un piccolo quartiere e scopre il suo destino nelle arti marziali. Indossando le sue influenze cinematografiche sulla manica, Chow ha realizzato la sua opera magnum con Kung Fu Hustle e ha fatto un capolavoro duraturo.

Rapporti Hot Fuzz per Duty su Prime Video

Con tutti i film d’azione disponibili per lo streaming su Prime Video, può essere facile vedere tutti i tropi stereotipati che definiscono il genere. È la tendenza del genere a esagerare con un aplomb ad alto numero di ottani che rende la commedia d’azione del 2007 Fuzz caldo tanto più efficace. Diretto dall’acclamato regista Edgar Wright, il film trasmette con stile il genere del poliziotto amico, con cenni diretti a Cattivi ragazzi e Punto di rottura mentre audacemente forgia la propria strada.

Simon Pegg interpreta il poliziotto superstar Nicholas Angel assegnato a una piccola città inglese dopo aver frustrato i suoi superiori a Londra. Tuttavia, Angel e il suo collega Danny Butterman scoprono rapidamente che questa tranquilla cittadina non è tutto ciò che appare, che nasconde i suoi sanguinosi segreti. L’inseguitore perfetto per una lunga abbuffata di film d’azione, Fuzz caldo rimane uno dei film più forti di Wright fino ad oggi.