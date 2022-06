I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video dal 25 al 26 giugno 2022

Mentre giugno 2022 entra nel suo ultimo fine settimana e luglio si avvicina rapidamente, l’estate è ufficialmente in pieno svolgimento. Ma Hulu e Prime Video hanno un sacco di programmazione per mantenere il pubblico calmo. I due servizi di streaming premium hanno una serie di film preferiti dai fan che vanno e vengono dalle rispettive librerie questo mese, rendendo questo fine settimana l’occasione perfetta per dare loro un rewatch o viverli per la prima volta.

E CBR è qui per consigliare quali film il pubblico dovrebbe guardare mentre stanno valutando cosa mettere su durante il fine settimana. Ecco i consigli di CBR per i film e le serie televisive migliori e più grandi da abbuffarsi questo fine settimana.

Jojo Rabbit mette in mostra il talento cinematografico di Taika Waititi

È subito come se il regista e attore Taika Waititi fosse ovunque a Hollywood in questi giorni, dietro la macchina da presa o sullo schermo. Da un ruolo di supporto in Anno luce al suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe al timone il prossimo mese Thor: Amore e tuono, Waititi è oggi una delle figure più in vista nell’industria dell’intrattenimento. Il film del regista vincitore dell’Oscar Jojo Coniglio è disponibile per lo streaming su Hulu, con la tragicommedia che mette in evidenza le abilità del regista in un’impressionante varietà di capacità.

Un adattamento approssimativo del romanzo di Christine Leunens Cieli in gabbia, Jojo Coniglio segue un giovane ragazzo tedesco di nome Jojo Beltzer negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale. Mentre il governo nazista diventa disperato di fronte all’avanzata alleata, il giovane viene arruolato per fare un’ultima resistenza, mentre Jojo scopre che sua madre sta nascondendo una ragazza ebrea dalla persecuzione. Una commedia con una posta in gioco straziante sul costo della guerra e la fine dell’innocenza, Jojo Coniglio è uno dei migliori film di Waititi fino ad oggi.

Field of Dreams svela il lato mitico del baseball

Non c’è sport che si adatti meglio all’estate del baseball e il grande passatempo americano è stato esplorato in numerosi film acclamati. Uno dei più celebri è quello del 1989 Campo dei sognicon Kevin Costner e Ray Liotta in una storia che fonde le qualità effimere e senza tempo di questo sport. Campo dei sogni è disponibile per lo streaming su Prime Video ma lascerà la libreria in abbonamento alla fine di giugno.

Costner interpreta il modesto contadino e padre di famiglia dell’Iowa Ray Kinsella, che sente una voce misteriosa che lo informa di costruire un diamante da baseball nel mezzo del suo campo di grano. Soddisfacendo la strana richiesta, Kinsella si ritrova a salutare una miriade di giocatori di baseball spettrali dei primi giorni di questo sport, incluso il giocatore dei White Sox caduto in disgrazia Shoeless Joe Jackson, interpretato da Liotta. Per l’ultima esplorazione cinematografica nel lato magico del baseball e in uno dei ruoli più memorabili della defunta Liotta, Campo dei sogni è un film da vedere.

Goldeneye termina la sua missione su Prime Video… per ora

Una delle più grandi acquisizioni recenti di Amazon è stata MGM, lo studio dietro franchise iconici come James Bond, con Prime Video che aggiunge costantemente la serie di film di lunga data alla sua libreria. Un film che lascia il servizio alla fine del mese, probabilmente un trasferimento temporaneo a causa delle licenze, è quello del 1995 Occhio d’oro. Il film ha segnato il debutto preferito dai fan di Pierce Brosnan nei panni della super spia britannica, poiché 007 affronta lo spettro della Guerra Fredda da parte di nemici familiari.

Dalla sua alta caduta lungo la parete a strapiombo di una diga alla furia distruttiva di Bond attraverso San Pietroburgo alla guida di un carro armato, Occhio d’oro rimane il punto culminante del mandato di Brosnan come 007. Il film ha completamente rinvigorito il venerabile franchise per una nuova generazione, dimostrando al pubblico che Bond non era una reliquia confinata all’era della Guerra Fredda in cui è stato presentato. Ancora resistendo quasi trent’anni dopo, Occhio d’oro mette in mostra James Bond al suo meglio ed è perfetto per un rewatch.

Dimenticare Sarah Marshall e portarlo in Grecia creano un doppio film perfetto

Mentre Jason Segel, Kristen Bell e Mila Kunis hanno recitato in una serie di commedie romantiche, il trio forse non è mai stato migliore nel genere rispetto a quello del 2008 Dimenticando Sarah Marshall. Il film e il suo spin-off del 2010 Portalo dal greco lasceranno Hulu alla fine di giugno, rendendo questo fine settimana l’ultima occasione per goderti entrambi. E con entrambi i film che si immergono negli esilaranti dirottamenti associati al crepacuore, i due film sono perfettamente accoppiati per una veloce doppia serata.

Dimenticando Sarah Marshall Segel interpreta un compositore televisivo di nome Peter, che viene scaricato dalla sua fidanzata star televisiva Sarah, interpretata da Bell. Decidendo di prendersi una vacanza improvvisata per affrontare il blues della sua rottura, Peter incontra Sarah e il suo nuovo fidanzato rockstar, Aldous Snow, interpretato da Russell Brand. Portalo dal greco vede Snow ricadere di fronte alla sua rottura di alto profilo, con il pubblicitario Aaron Green (Jonah Hill) incaricato di portare Snow a un concerto di ritorno a Los Angeles a tutti i costi.

Shaun of the Dead risorge su Prime Video

Da Bambino Autista a Ieri sera a Soho, il regista Edgar Wright ha realizzato una serie di film famosi che coinvolgono il pubblico con una sensibilità elegante e raffinata. Il film che ha dato il via al passaggio di Wright al grande schermo è del 2004 la notte dei morti viventi, una commedia romantica con gli zombi, ora disponibile per lo streaming su Prime Video. E oltre a lanciare la carriera di successo di Wright, la commedia horror ha anche portato gli attori Simon Pegg e Nick Frost alla ribalta del pubblico.

Shaun, il fannullone di una vita, si ritrova scaricato dalla sua fidanzata di lunga data, Liz, per la sua mancanza di ambizione. Mentre Shaun cerca disperatamente di riconquistare Liz, scopre che Londra è stata invasa dagli zombi, portando lui ei suoi amici a cercare rifugio nel loro pub locale. Mettendo in mostra lo stile cinematografico frenetico che Wright avrebbe continuato ad affinare durante la sua carriera, la notte dei morti viventi è una delle migliori miscele di horror e commedia e rimane uno dei migliori film di Wright quasi vent’anni dopo.