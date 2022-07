I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video dal 2 al 3 luglio 2022

Luglio è finalmente arrivato e, con esso, Prime Video e Hulu hanno entrambi svelato le rispettive ondate di nuovi arrivi nelle loro librerie di streaming per il mese. E tra tutti i preferiti dell’estate, ci sono molti classici d’azione che, sebbene non siano mai stati grandi contendenti per la stagione dei premi, hanno entusiasmato i fan per decenni. E CBR è qui per aiutarti a capire quali programmi e film sono perfetti questo fine settimana tra feste di quartiere e grigliate.

Ecco le serie televisive e i film più grandi e migliori da guardare nel weekend del Giorno dell’Indipendenza 2022, con un’attenzione particolarmente forte all’azione esplosiva sufficiente per dare una corsa ai fuochi d’artificio del quartiere per i loro soldi.

L’elenco dei terminali ha Chris Pratt consegnare Sweet Revenge

Il più grande debutto della serie originale su Prime Video questa settimana è L’elenco dei terminali, adattando il romanzo omonimo di Jack Carr. Interpretato da Chris Pratt nei panni di Navy SEAL James Reece, l’adattamento televisivo vede la squadra di Reece tesa un’imboscata all’estero, con un Reece infestato che torna a casa dalla sua famiglia. Tuttavia, quando Reece scopre cosa succede ai suoi amici, scopre rapidamente di essere tutt’altro che al sicuro poiché le forze oscure continuano a prenderlo di mira.

Pur non decidendo di reinventare la ruota del thriller d’azione, Pratt dimostra di essere in grado di fare molto di più che fornire merce da pistolero in L’elenco dei terminali. Sostenuto da un cast di stelle, l’adattamento è un orologio abbastanza solido che compensa il ritmo con grandi pezzi in ogni episodio. In esecuzione per otto episodi, L’elenco dei terminali è la lunghezza giusta per un’abbuffata di fine settimana.

Il Giorno dell’Indipendenza è il modo perfetto per iniziare luglio

Dirigendosi verso il weekend del Giorno dell’Indipendenza, c’è davvero un film che incombe sugli altri per dare il via al weekend delle vacanze: Giorno dell’Indipendenza. Con Will Smith e Jeff Goldblum mentre entrambi gli attori erano in prima linea nella loro popolarità, il film del 1996 è disponibile per lo streaming su Hulu. Seguendo le vite di diversi individui disparati, i personaggi si riuniscono improvvisamente quando gli extraterrestri arrivano e annientano contemporaneamente le principali città della Terra.

Sebbene non sia il primo ruolo da protagonista in un film di Smith, Giorno dell’IndipendenzaIl successo del blockbuster lo ha reso un eroe d’azione dall’oggi al domani e uno degli attori più bancabili di Hollywood. Pieno di battaglie aeree e battute spudorate, il film rappresenta al meglio i blockbuster estivi degli anni ’90. Se c’è un film da sottolineare al meglio questo fine settimana, assicurati che Giorno dell’Indipendenza è in cima a quella lista.

Altri classici di Jack Ryan arrivano su Prime Video

Prime Video è diventata la piattaforma digitale di riferimento per tutto ciò che riguarda Tom Clancy, inclusa la sua popolare serie originale Jack Ryan. Mentre la quarta e ultima stagione di Jack Ryan è attualmente in produzione, Prime Video ha aggiunto i film classici con il personaggio letterario alla sua libreria di streaming. Questi includono gli anni ’95 Giochi Patriotiil debutto di Harrison Ford nel ruolo e quello del 2002 La somma di tutte le paurecon Ben Affleck nella sua apparizione solitaria come analista dell’intelligence.

Giochi Patrioti Ryan ha sventato un tentativo di omicidio durante una visita a Londra, guidando un’organizzazione terroristica irlandese a prendere di mira lui e la sua famiglia come punizione. La somma di tutte le paure un estremista austriaco orchestra un devastante attacco terroristico a Baltimora nel tentativo di provocare una guerra tra Stati Uniti e Russia, con Ryan che si affretta a scoprire la verità. I due film mostrano approcci molto diversi ai romanzi di Clancy, ma sono entrambi divertenti mentre il pubblico attende le continue avventure del personaggio.

La trilogia dei mercenari esplode su Hulu

Mentre i fan potrebbero dover aspettare un po’ di più per un sequel, l’originale Materiali di consumo la trilogia è arrivata per intero su Hulu. Guidata da Sylvester Stallone, la trilogia riunisce gli eroi d’azione dell’apice del genere negli anni ’80 e ’90 per una serie di avventure ad alto numero di ottani. E pur non di alto cinema, tutti e tre Materiali di consumo i film sono celebrazioni sfacciate di ciò che ha reso il genere dei film d’azione così eccezionale.

Il film originale del 2010 introduce Barney Ross e il suo incallito equipaggio di mercenari mentre si preparano a rovesciare un brutale dittatore in un anonimo paese latinoamericano mentre affrontano un traditore in mezzo a loro. del 2012 I Mercenari 2 diventa ancora più grande, con Barney ei suoi uomini in cerca di vendetta dopo aver perso uno dei loro a causa di un cattivo spietato. Nel frattempo, 2014 I mercenari 3 riunisce i veterani con reclute dal viso fresco mentre affrontano un nemico comune nell’Europa orientale.

Big Trouble in Little China è il perfetto blockbuster estivo

Un film di John Carpenter che sembra migliorare solo con l’età è quello degli anni ’86 Grosso guaio nella piccola Cina, fondendo il misticismo cinese e le arti marziali con l’azione grindhouse. Interpretato da Kurt Russell nei panni del turbolento camionista Jack Burton, il film vede Jack inciampare in un antico conflitto nella Chinatown di San Francisco. Decidendo di aiutare il suo amico a salvare la sua ragazza rapita dal malvagio Lo Pan, Jack scopre che alcune strade di Chinatown sfidano la ragione convenzionale.

Insieme a Grosso guaio nella piccola Cina aggiunto alla libreria di Hulu all’inizio del mese, forse non c’è film che sia più semplicemente divertente nella celebre filmografia di Carpenter. Alimentato da una performance memorabile di Russell e da una scenografia che ricorda il cinema di Hong Kong degli anni ’70, Grosso guaio nella piccola Cina è una divertente corsa da brivido. Per coloro che se lo sono perso la prima volta o sono alla ricerca di un comfort food cinematografico, questo è un film che fa fuoco su tutti i cilindri.