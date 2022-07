I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video dal 16 al 17 luglio 2022

Il caldo estivo non smetterà presto, rendendo questo weekend perfetto per stare dentro e mettersi al passo con un’ampia scelta di programmi televisivi e film su Prime Video e Hulu. Dal ritorno delle serie originali di successo alle stagioni degli acclamati spettacoli che fanno il loro debutto in streaming, non mancano le opzioni su entrambi i servizi di streaming premium. E CBR è qui per aiutarti a restringere il campo dei film e delle serie da scegliere mentre sconfiggi il caldo al chiuso.

Ecco i film e i programmi TV più grandi e migliori disponibili per lo streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, che vanno da proprietà animate meravigliosamente strane a importanti anteprime.

Solar Opposites decolla per la sua terza stagione

Una delle serie originali più divertenti di Hulu è lo spettacolo animato opposti solaricreato dal co-creatore di Rick e Morty Justin Roiland e Star Trek: Lower Decks creatore Mike McMahan. La serie comica irriverente segue una famiglia di rifugiati extraterrestri che si stabiliscono segretamente nell’America centrale per intraprendere un nuovo inizio. Lo spettacolo è arrivato alla sua terza stagione su Hulu, continuando la saga di Korvo e dei suoi compagni Shlorpians sulla Terra.

Entro il opposti solari Nella seconda stagione, gli Shlorpians si erano avvicinati, rendendosi conto che lavorano insieme in modo più efficace come una famiglia che divisi. Sebbene Korvo sia ancora intenzionato a riparare la loro astronave e lasciare la Terra per sempre, la famiglia sta lavorando per trovare il loro posto tra gli umani mentre trascorrono più tempo sul pianeta.

Il film di Bob’s Burgers offre un nuovo aiuto su Hulu

La popolare serie animata Gli hamburger di Bob ha portato la sua stupida commedia sul grande schermo all’inizio di quest’anno con il titolo appropriato Il film Gli hamburger di Bob. Le avventure cinematografiche della famiglia Belcher prendono una svolta musicale quando una voragine si apre improvvisamente davanti al loro ristorante e mette a repentaglio l’azienda di famiglia. E meno di due mesi dopo l’uscita del film nelle sale, Gli hamburger di Bob ha fatto il suo debutto in streaming su Hulu questa settimana.

Con l’arrivo dell’estate a Ocean Avenue, i Belcher affrontano pressioni da tutte le parti, dai prestiti negati per affari alla storia d’amore adolescenziale andata storta. Scritto e co-diretto dal creatore della serie Loren Bouchard, il film mantiene tutto ciò che ha reso grande lo spettacolo raddoppiando la portata. Con la serie animata e il film spin-off disponibili su Hulu, questo fine settimana è il momento perfetto per guardarli tutti Gli hamburger di Bob.

Killing Eve punta la sua ultima stagione su Hulu

Dopo quattro stagioni, l’acclamata serie televisiva thriller di spionaggio Uccidere Eva è finita, tracciando la brutta storia d’amore tra l’agente dell’intelligence britannica Eve Polastri e il famigerato killer a contratto Villanelle. Originariamente in onda su BBC America dal 2018 prima di terminare lo scorso aprile, l’ultima stagione è ora disponibile per lo streaming su Hulu. E mentre il finale della serie ha sicuramente raccolto la sua giusta dose di polemiche controverse tra i fan, il pubblico ora può vivere la serie nella sua interezza.

Dopo un piccolo salto temporale dalla terza stagione, Uccidere Eva La stagione 4 riprende con Villanelle che tenta di riscattare il suo sanguinoso passato rivolgendosi alla religione. Tuttavia, lei ed Eve si ritrovano rapidamente indietro per una rotta di collisione l’una con l’altra mentre i peccati passati raggiungono le due donne. E con la posta in gioco più alta che mai, non tutti si allontaneranno da questo conflitto incombente al sipario.

Quello che facciamo nell’ombra risorge dalla tomba

La deliziosa serie di commedie horror Cosa facciamo nell’ombra espande il mondo dell’omonimo film del 2014 di Jemaine Clement e Taika Waititi. A seguito di una piccola congrega di vampiri che vivono a Staten Island, la serie ha presentato in anteprima la sua quarta stagione, con nuovi episodi pubblicati settimanalmente il mercoledì su Hulu. E a giudicare dalla premiere della quarta stagione, Cosa facciamo nell’ombra rimane uno degli spettacoli più divertenti in televisione.

Prendendo spunto dal finale cliffhanger della terza stagione, un bambino vampiro energetico di Colin Robinson è emerso per essere accudito dai tre vampiri di Staten Island e dal loro familiare umano Guillermo. E mentre i vampiri si riuniscono, Nandor e Guillermo si avvicinano, diventando il nucleo emotivo di Cosa facciamo nell’ombra’ sensibilità eccentriche. Migliorando l’umorismo del film, Hulu è il luogo ideale per la commedia soprannaturale Cosa facciamo nell’ombra‘ Restituzione.

Gli americani completano la loro missione su Prime Video

Per sei stagioni di emozionanti televisive vincitrici di un Emmy Award, Gli americani ha invitato il pubblico nel suo mondo moralmente oscuro di spionaggio e cellule dormienti della Guerra Fredda. Con lo spettacolo diretto su un’altra piattaforma di streaming entro la fine di luglio, ciò potrebbe indicare che i giorni della serie FX sono finiti sulla sua attuale piattaforma digitale su Prime Video. E per chi cerca il thriller di spionaggio perfetto da abbuffarsi nelle ultime settimane del mese, Gli americani è perfetto per abbuffarsi.

Ambientato negli anni ’80, segue una famiglia suburbana i cui genitori sono segretamente agenti clandestini del KGB che vivono fuori Washington, DC Mentre la Guerra Fredda si intensifica sulla scia dell’ascesa al potere dell’amministrazione Reagan, questa cellula dormiente sovietica viene attivata mentre iniziano a mettere in dubbio la loro vera fedeltà. Con un ritmo serrato e guidato da un cast stellare, Gli americani è tra le migliori televisioni di prestigio degli ultimi dieci anni.