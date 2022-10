I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (8-9 ottobre 2022)

Ottobre 2022 è in pieno svolgimento, con il conto alla rovescia per Halloween ufficialmente iniziato e le meraviglie stagionali dell’autunno in mostra. Prime Video e Hulu stanno suonando nella stagione con molti film horror aggiunti ai rispettivi servizi di streaming, mentre i programmi televisivi e i film preferiti dai fan sono stati resi disponibili anche su piattaforme digitali. Con così tanto da scegliere da guardare da entrambe le librerie di streaming, CBR è qui per offrire alcuni consigli sulla scelta per il fine settimana.

Ecco i più grandi consigli cinematografici e televisivi di CBR per abbuffarsi di Hulu e Prime Video questo fine settimana, dall’inizio anticipato della tariffa horror di Halloween all’arrivo di film e spettacoli classici per sedersi e divertirsi.

La trilogia di Blade affonda le sue zanne in Hulu

Anche se i Marvel Studios sono pianificati Lama Secondo quanto riferito, il film ha incontrato complicazioni dietro le quinte, la trilogia di film iniziale di Daywalker rimane una delle preferite dai fan. Con Wesley Snipes nei panni del cacciatore di vampiri dei fumetti, i film hanno contribuito a inaugurare l’era dei film di supereroi e degli adattamenti della Marvel Comics che hanno dominato il botteghino decenni dopo. Tutti e tre i film sono stati aggiunti alla libreria di streaming di Hulu la scorsa settimana, consentendo la perfetta abbuffata di film di supereroi a tema Halloween.

L’originale del 1998 Lama il film ha l’omonimo supereroe che interpreta Deacon Frost, un vampiro sadico legato alla tragica origine di Blade. Il seguito del 2002 Lama II, diretto da Guillermo del Toro, Blade guida una squadra contro una nuova razza famelica di vampiri che cercano di soggiogare l’umanità. Infine, 2004 Lama: Trinità fa incastrare il Daywalker per una serie di macabri omicidi mentre una congrega di vampiri fa rivivere Dracula nel tentativo di far precipitare il mondo nell’oscurità eterna.

James Bond fa ufficialmente la sua nuova casa su Prime Video

Dopo che Amazon ha acquisito il venerabile studio cinematografico MGM, ha portato uno dei più grandi franchise dello studio, James Bond, su Prime Video. Tutti i 25 film ufficiali di Bond sono ora disponibili per lo streaming sul servizio, a partire dagli anni ’62 Dott. No a quello dell’anno scorso Non c’è tempo per morire. Entra a far parte dell’ensemble il nuovo film documentario, Il suono di 007diretto da Mat Whitecross, e offre una prospettiva unica sulla lunga serie di film.

Il cambiamento segna la prima volta che tutte le 25 avventure cinematografiche della super-spia britannica sono disponibili su un’unica piattaforma digitale mentre il franchise raggiunge il suo 60° anniversario. Da Sean Connery a Daniel Craig, Bond ha entusiasmato milioni di fan in tutto il mondo con scene d’azione abbaglianti, inseguimenti in auto ad alto numero di ottani e splendidi luoghi in tutto il mondo. Con la disponibilità in streaming di tutti i 25 film su Prime Video che durerà per un tempo limitato non divulgato, ora è il momento perfetto per dare un’occhiata a un rewatch completo della serie di film.

Schitt’s Creek si trasferisce a Hulu

La serie comica universalmente acclamata L’insenatura di Schitt ha lasciato la sua prima casa di streaming americana su Netflix all’inizio di quest’anno, lasciando i fan a chiedersi dove avrebbero potuto seguire lo spettacolo pluripremiato. L’attesa per la serie per trovare una nuova casa è finita poiché lo spettacolo è arrivato, nella sua interezza di sei stagioni, su Hulu per il prossimo futuro. Per coloro che prima si sono persi le buffonate della famiglia Rose o sono alla ricerca di una scusa per rivisitare la commedia buffa, ora è l’occasione perfetta.

Dopo che la ricca famiglia Rose perde la propria fortuna a causa di una frode, vengono relegati nella loro casa nella remota città dell’Ontario di Schitt’s Creek per contemplare la loro prossima mossa. Quando la prospettiva e lo stile di vita da sangue blu della famiglia finiscono improvvisamente, conoscono i loro nuovi vicini di casa. Ampiamente acclamato e vincitore di un numero record di Emmy Awards, L’insenatura di Schitt è una delle più belle commedie del 21° secolo.

Hellraiser finalmente ottiene la sua audace reinvenzione

Una delle uscite horror più attese dell’anno è il Hellraiser film revival, diretto da David Bruckner, in arrivo a Hulu. Interpretato da Jamie Clayton nei panni dell’Hell Priest, comunemente chiamato dai fan Pinhead, il film segna un’audace continuazione della serie di film horror iniziata nel 1987. Ricco di uccisioni cruente e Cenobiti ridisegnati in modo sinistro, il film revival è ora disponibile per lo streaming in streaming tutta la sua orribile gloria.

Quando Riley, una tossicodipendente in via di guarigione, si imbatte nella Configurazione del Lamento, scopre che chiunque venga colpito da essa viene improvvisamente trasportato via. Determinata a saperne di più, incluso il luogo in cui si trovano coloro che interagiscono con esso, Riley si ritrova in uno scontro frontale con i Cenobiti, i mostri extra-dimensionali collegati al dispositivo. Slick e splendidamente prodotto, Hellraiser è impostato per aprire un nuovo capitolo per il franchise horror di lunga data.

Prime Video svela una doppia funzione di Hannibal Lecter

Di tutti i serial killer immaginari che hanno intrattenuto il pubblico in televisione e al cinema per decenni, uno che si profila alla grande è l’astuto cannibale Hannibal Lecter. Creato dall’autore Thomas Harris, il ruolo è stato memorabilmente portato in vita sul grande schermo da Anthony Hopkins nel film horror psicologico del 1991 Il silenzio degli agnelli. Generando un intero franchise, Il silenzio degli agnelli e il suo seguito del 2001 Annibale ora sono entrambi disponibili per lo streaming su Prime Video.

In Il silenzio degli agnelli, la recluta dell’FBI Clarice Starling dà la caccia a un serial killer soprannominato Buffalo Bill, chiedendo consiglio a un Hannibal incarcerato per entrare nella mente di un assassino. In Annibale, Clarice viene incaricato di rintracciare il latitante Annibale, rintracciandolo in Italia. Per le loro esibizioni in Il silenzio degli agnelli, Hopkins avrebbe vinto il premio come miglior attore e Jodie Foster come miglior attrice, con il film che avrebbe vinto il miglior film. Per un doppio film sanguinante degno della stagione di Halloween, Il silenzio degli agnelli e Annibale crea un solido duo raccapricciante.