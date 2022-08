I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (6-7 agosto 2022)

Poiché i giorni canini dell’estate iniziano con l’inizio di agosto, il pubblico resta all’interno per rinfrescarsi e godersi le ultime settimane di vacanza prima che la scuola riprenda inevitabilmente. Prime Video e Hulu stanno iniziando il mese in grande stile, con alcune importanti aggiunte alle rispettive librerie di streaming, con film e programmi televisivi sia nuovi che preferiti dai fan. E CBR è qui per offrire personalmente alcune delle migliori selezioni nella programmazione per abbuffarsi la prima settimana di agosto.

Ecco i migliori spettacoli e film per abbuffarsi di Hulu e Prime Video mentre agosto inizia ufficialmente e l’estate entra nel suo ultimo mese. Con tutto, dagli attesissimi sequel alle nuove stagioni disponibili per lo streaming, agosto si preannuncia rapidamente un mese straordinario per entrambi i servizi di streaming.

Prey porta il franchise di Predator a nuove vette

Uno dei film più entusiasmanti usciti dal San Comic-Con International 2022 è stato Predal’ultima puntata del Predatore franchising. Ambientato nel 1717, una giovane guerriera Comanche (Amber Midthunder) si ritrova a confrontarsi con un cacciatore extraterrestre in visita sulla Terra per la sua degna preda. E a giudicare dalle recensioni anticipate, Preda potrebbe essere il film che ripristina la reputazione del Predatore serie di film dopo anni di sequel e spin-off mediocri.

Considerando che l’originale del 1987 Predatore il film era una celebrazione sfacciata e una sovversione del machismo dei film d’azione degli anni ’80, Preda porta il franchise in una nuova e audace direzione. Dalla sua ambientazione fantasiosa al suo cast serio ed efficace, Preda fornisce la tensione e l’azione incrollabile. Un primo tesoro critico, Preda si sta rapidamente trasformando come il colpo al braccio di cui il franchise ha bisogno quando arriva su Hulu.

Boruto: Naruto Next Generations espande il mondo degli acclamati anime

Uno dei franchise manga/anime più popolari di sempre Naruto, creato da Masashi Kishimoto, seguendo l’omonimo ninja in una visione fantasy del Giappone. Mentre le avventure anime di Naruto terminata nel 2017, la storia continua attraverso la saga di suo figlio Boruto nella serie anime sequel Boruto: Naruto Next Generations. La prima stagione di Boruto è stato doppiato con un cast vocale inglese ed è ora disponibile per lo streaming su Hulu.

Man mano che Boruto matura, inizia ad allenarsi per diventare un maestro ninja come suo padre prima di lui. Questo lo porta a scontrarsi contro compagni di classe rivali e alcuni sinistri nemici mentre impara le vie del ninjutsu, lanciandolo in un’avventura con i suoi amici che cambierà la sua vita per sempre. Per Naruto i fan che aspettano un doppiaggio in lingua inglese di Boruto: Naruto Next Generationsla prima stagione è pronta e in attesa di vivere questa storia ninja generazionale.

I cani di prenotazione tornano per un secondo round di Hijink su Hulu

Dopo una stagione inaugurale ampiamente acclamata, la serie originale di Hulu Prenotazione Cani è tornato, tornando in vita in una riserva indigena in Oklahoma. I primi due episodi sono disponibili per lo streaming, con i restanti otto episodi della stagione pubblicati settimanalmente. E se i primi due episodi di Prenotazione Cani La stagione 2 è un indicatore qualsiasi, la commedia è ancora più esilarante che mai.

Mescolando una narrativa criminale straziante sulla comunità impoverita nella riserva con imbrogli di giovani adulti, Prenotazione Cani non è mai stato uno spettacolo che tira i pugni. Creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi, la serie ha un talento per l’assurdo, mentre i suoi personaggi principali fungono da perdenti finali. Con nuovi episodi ogni mercoledì, i giorni da cani dell’estate su Hulu appartengono saldamente Prenotazione Cani mentre riprende da dove si era interrotto e poi alcuni.

Star Trek Boldly va su Prime Video

Mentre Paramount+ potrebbe essere la casa per il Star Trek futuro del franchise, diversi film preferiti dai fan sono recentemente arrivati ​​​​su Prime Video questo mese. Sette dei dieci film con protagonisti i cast di La serie originale e La prossima generazione sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma digitale, continuando le avventure degli equipaggi dell’Enterprise. E per coloro che cercano l’abbuffata di fantascienza perfetta per il fine settimana, Prime Video ha le carte in regola.

Per quanto riguarda il TOS cast, ha aggiunto Prime Video L’ira di Khan attraverso Il Paese sconosciuto alla sua libreria in streaming, mentre James T. Kirk e il suo equipaggio combattono nemici familiari e intraprendono un’avventura di viaggio nel tempo. Per il TNG folla, ha aggiunto Prime Video Generazioni di Star Trekinsieme a Insurrezione, con il Capitano Jean-Luc Picard e il suo equipaggio che combattono per l’anima morale della Flotta Stellare. Un pezzo vitale del Star Trek canon, questi film fanno fare un salto di qualità al franchise mentre si imbarcano in esplorazioni su scala cinematografica nell’ignoto.

I Fuorilegge si riuniscono per una nuova esilarante stagione

L’ufficio co-creatore Stephen Merchant e Maya MC Il co-creatore Elgin James ha collaborato per la commedia britannica I fuorilegge, presentato in anteprima internazionale su Prime Video all’inizio di quest’anno. A seguito di un gruppo di estranei condannati per vari crimini a Bristol, i sette personaggi principali vengono condannati a completare il servizio alla comunità. E dopo aver difeso uno di loro da una feroce gang di strada, l’improbabile gruppo è tornato insieme per una seconda stagione.

Insieme a Merchant ci sono i co-protagonisti Christopher Walken, Rhianne Barreto e Gamba Cole, ognuno dei quali offre una prospettiva diversa sulla vita a Bristol. Unendo commedia con una quantità sorprendente di azione e posta in gioco intrise di criminalità, I fuorilegge La prima stagione è stata ben accolta dalla critica al suo debutto. Per una svolta divertente sulle storie del crimine e uno sguardo perdente alla cultura britannica di tutti i ceti sociali, I fuorilegge La stagione 2 porterà questi disadattati ai reati minori a livelli ancora maggiori.