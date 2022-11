I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (5-6 novembre 2022)

Mentre novembre 2022 riprende e la fine dell’anno si profila all’orizzonte, il pubblico trascorre più tempo all’interno mentre le temperature scendono costantemente e le ultime settimane dell’autunno si svolgono. Prime Video e Hulu hanno aggiunto nuovi film e programmi televisivi alle rispettive librerie di streaming per dare il via al mese, offrendo agli spettatori l’ampia scelta tra una miriade di generi. CBR è qui per aiutare gli spettatori a ordinare gli ampi cataloghi dei due servizi di streaming e decidere cosa vogliono abbuffarsi questo primo fine settimana di novembre.

Ecco tutte le scelte più grandi e migliori per lo streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, dall’atteso ritorno di una certa proprietà dell’anime ad alcuni film horror preferiti dai fan all’indomani di Halloween.

Il mio poliziotto segnala per dovere su Prime Video

Tra il dramma dietro le quinte con Non preoccuparti tesoro, un nuovo album e una storia d’amore scandita dai tabloid, Harry Styles ha trascorso gran parte dell’anno sotto i riflettori. L’ultimo progetto di Styles è protagonista del film originale di Prime Video Il mio poliziotto, adattando l’omonimo romanzo del 2012 scritto da Bethan Roberts. E rispetto al melodramma più distopico della sua performance in Non preoccuparti tesoroStyles si trasforma in una performance molto più sobria nel dramma romantico britannico.

Styles interpreta il poliziotto inglese Tom Burgess che sposa un giovane insegnante mentre porta una relazione amorosa gay con un curatore di un museo locale a Brighton. Con l’omosessualità illegale sotto il governo britannico degli anni ’50, i tre devono mantenere segreta da occhi indiscreti la vera portata delle loro vite amorose. Un pezzo di carattere tranquillo e metodico, Il mio poliziotto fornisce uno sguardo cupo alla vita e all’amore in una società più repressa.

Ho visto i giri su Hulu

Come nuovo Sega il film entra in fase di sviluppo attivo, con la star del franchise di lunga data Tobin Bell che torna nei panni del sanguinario Jigsaw, la serie di film è arrivata su Hulu. Tutto dal film originale del 2004, diretto dall’acclamato regista James Wan, al film del 2010 Ho visto 3D è stato aggiunto alla libreria del servizio di streaming. Questi film si uniscono al film revival del 2021 Spiraleche in precedenza è arrivato sulla piattaforma digitale.

Il Sega La serie di film si concentra su Jigsaw, un intrigante serial killer che decide di sottoporre le sue vittime a sfide tortuose per riscattarsi dalle offese percepite e ricordare a se stessi di non dare la vita per scontata. Dato che Jigsaw si trova in fuga dalla polizia ad ogni turno, mette in scena una serie crescente di sfide raccapriccianti e trappole per nuove vittime mentre addestra un apprendista a prendere il suo posto. Non per i deboli di cuore, il Sega la serie di film offre il perfetto spavento post-Halloween.

Underworld ulula di nuovo su Hulu

Sega non è l’unico divertimento post-Halloween su Hulu, con il Malavita anche le serie di film sono state aggiunte al servizio di streaming. Descrivendo una lunga guerra tra lupi mannari e vampiri, i film fondono l’horror soprannaturale con un’azione elegante ed elegante. Dal film originale del 2003 a quello del 2014 Inferi: Risveglioci sono un sacco di emozioni da questa popolare poltiglia di mostri cinematografici.

Seguendo la guerriera vampira Selene, Malavita Selene si innamora di un Lycan appena coniato di nome Michael prima di imbattersi in una cospirazione che coinvolge entrambe le fazioni. Mentre la serie continua, Selene affronta una forma di mostro appena evoluta che minaccia di far precipitare il mondo nell’oscurità eterna. Hulu ha anche aggiunto il film prequel del 2009 Underworld: L’ascesa dei Lycanche descrive i primi anni della mostruosa guerra e introduce diversi attori chiave nella storia generale.

Face/Off si accoppia su Prime Video

Sulla carta, una resa dei conti cinematografica tra Nicolas Cage e John Travolta, guidata dal rivoluzionario regista di film d’azione di Hong Kong John Woo, sembra un gioco di Hollywood Mad Libs. Tuttavia, il film risultante del 1997 Affrontare/Off non solo ha successo con questi strani parametri, ma è diventato un vero classico di culto nei 25 anni dalla sua uscita. Segnando i progetti più importanti di Woo al di fuori di Hong Kong, Affrontare/Off fornisce a Cage una tela cinematografica per andare davvero in tilt nella sua performance.

Travolta interpreta l’agente dell’FBI Sean Archer mentre Cage interpreta il famigerato terrorista Castor Troy, che cambia l’aspetto fisico l’uno dell’altro per impegnarsi in un letale gioco del gatto e del topo. Travolta e Cage vanno in rovina nelle rispettive esibizioni come personaggi iniziali l’uno dell’altro, chiaramente divertendosi all’opportunità. Sostenuto dall’occhio alla moda di Woo per l’azione esplosiva, Affrontare/Off rimane un momento clou nelle carriere dei tre uomini e un tour-de-force esagerato ora disponibile per lo streaming su Prime Video.

Bleach fa il suo tanto atteso ritorno su Hulu

Dopo una pausa di dieci anni, l’acclamato franchise manga/anime di Tite Kubo Candeggina ritorna con nuovi episodi per adattare l’ultimo arco narrativo del manga, “Mille anni di guerra di sangue”. Dopo le avventure di Soul Reaper Ichigo Kurosaki, l’adolescente aiuta le anime dei defunti a raggiungere pacificamente l’aldilà. Dopo che un nuovo misterioso nemico ha causato una serie di inquietanti sparizioni, Ichigo ei suoi amici tornano in azione per impedire che altre anime vengano danneggiate.

Candeggina i fan hanno chiesto a gran voce il ritorno della serie anime per completare la storia completa del manga di Kubo e l’attesa è finalmente finita su Hulu. Con la produzione dell’anime che lavora a stretto contatto con Kubo per dare vita alla sua visione creativa, Bleach: Guerra di sangue millenaria riprende da dove si era interrotta la serie classica e poi alcuni. Con i nuovi episodi rilasciati venerdì su Hulu, i fan possono finalmente assistere all’intera portata del Candeggina saga sullo schermo.