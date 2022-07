I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (30-31 luglio 2022)

Con l’arrivo dell’estate, luglio 2022 è ufficialmente terminato e il pubblico resta all’interno per rinfrescarsi e combattere il caldo. Come per la fine di ogni mese sui servizi di streaming, una linea di programmazione partirà verso parti sconosciute mentre una nuova ondata di film e programmi televisivi arriverà per intrattenere il pubblico. E CBR è qui con i nostri consigli su cosa abbuffarsi di Prime Video e Hulu l’ultimo fine settimana di luglio.

Ecco tutti i film e le serie televisive più grandi e migliori da guardare, dalle grandi anteprime all’ultima possibilità di catturare alcuni dei preferiti dai fan su Hulu e Prime Video a luglio.

Paper Girls porta l’azione che piega il tempo su Prime Video

L’acclamata serie Image Comics di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang Ragazze di carta è stato adattato alla televisione da Prime Video, con la prima stagione completa disponibile per lo streaming. Mescolando il dramma della maturità con la posta in gioco della fantascienza, la storia vede quattro ragazze che inciampano nell’ultimo conflitto che piega il tempo. E dopo una recente apparizione al Comic-Con International 2022 di San Diego, le aspettative per l’ultima serie originale Prime Video sono alte.

La mattina dopo Halloween del 1988, quattro ragazze di carta inciampano in un’epica guerra tra viaggiatori del tempo che abbracciano passato, presente e futuro. Incontrando versioni future di se stessi, il quartetto dovrà crescere più velocemente di quanto pensasse in una battaglia per il destino dello spazio e del tempo. Per il pubblico che cerca lo spettacolo perfetto per riempire il vuoto lasciato Cose più strane, Ragazze di carta si adatta al conto mentre sta tranquillamente in piedi da solo.

Resident Evil è sepolto su Hulu

di Netflix Cattivo ospite la serie televisiva live-action ha diviso fan e critici nel suo audace adattamento della classica serie di videogiochi. Per coloro che potrebbero sentirsi insoddisfatti dal nuovo spettacolo o cercare di approfondire il mondo di Cattivo ospite, questo è l’ultimo fine settimana in cui la prima serie di film del 2002 è disponibile per lo streaming su Hulu. E anche se non è fedele al materiale originale, c’è ancora molto divertimento trash in questi film.

I primi quattro film della serie originale ripercorrono la storia della Umbrella Corporation che scatena il devastante T-Virus nel mondo, trasformando le persone infette in famelici zombi. Ad unirsi ai classici personaggi dei videogiochi c’è Alice (Milla Jovovich), un super soldato geneticamente modificato che tiene nelle sue mani il destino dell’umanità. Per vedere questi quattro film horror d’azione un’ultima volta su Hulu, questo è il momento perfetto per una veloce abbuffata.

Re Artù sale al trono su Hulu

Dopo aver provato a reinventare Sherlock Holmes, il regista Guy Ritchie ha messo gli occhi sull’altra leggenda letteraria inglese King Arthur. Il film del 2017 Re Artù: La leggenda della spada Charlie Hunnam assume il ruolo del protagonista, descrivendo le sue origini nel diventare il leggendario re d’Inghilterra e leader dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Ora disponibile per lo streaming su Hulu, il film porta il solito talento di Ritchie per l’azione stilizzata e la cinematografia al paradigma fantasy definitivo.

Evitando per poco la morte da bambino, Arthur Pendragon cresce come un cittadino comune saggio mentre il sinistro re Vortigern (Jude Law) governa l’Inghilterra con il pugno di ferro. Dopo aver appreso il suo vero lignaggio, Arthur si propone di rivendicare la mitica spada Excalibur e di usurpare il despota per guidare l’Inghilterra in un’era di prosperità. Mentre La leggenda della spada potrebbe non essere stato il travolgente successo di inizio franchise sperato dallo studio, il film è disponibile per coloro che cercano una reinvenzione della leggenda arturiana.

Skyfall si congeda da Prime Video

Prime Video sta rapidamente diventando la casa dello streaming di James Bond, incluso il blockbuster del 2012 Caduta del cielo, in occasione del 50° anniversario della serie di film. Il primo film di Bond a guadagnare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino e un successo pluripremiato, Caduta del cielo è stata la terza interpretazione di Daniel Craig nei panni della super spia britannica. Il film lascerà Prime Video all’inizio di agosto per un periodo di tempo indeterminato, con questo come ultimo fine settimana sulla piattaforma digitale per il prossimo futuro.

Dopo essere stato presumibilmente ucciso in azione durante una disastrosa missione in Turchia, James Bond riemerge dopo che il quartier generale dell’MI-6 è stato attaccato dal malvagio Raoul Silva (Javier Bardem). Mentre Bond lotta per riguadagnare la sua piena capacità fisica, scopre che Silva potrebbe avere la sua storia segreta con M che alimenta la sua vendetta esplosiva. Considerato uno dei più grandi film di Bond fino ad oggi, questo è il fine settimana perfetto da rivisitare Caduta del cielo.

L’orso è aperto agli affari su Hulu

Una delle nuove serie più acclamate dell’anno è L’orso, presentato in anteprima lo scorso giugno su Hulu e rinnovato per una seconda stagione meno di un mese dopo. Lo spettacolo segue le disavventure di una rinomata chef di nome Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), che torna nella sua città natale di Chicago per gestire la paninoteca di famiglia. Sostenuto da un cast impressionante, questo dramma colpisce tutte le note giuste ed è perfettamente ritmato per consentire a un pubblico sconosciuto di abbuffarsi della prima stagione nella sua interezza questo fine settimana.

Nonostante la sua consolidata formazione culinaria e la sua reputazione, Berzatto trova la cucina di linea per presentare le sue sfide uniche. Con l’azienda di famiglia in rovina e il suo staff non disposto a modernizzare i propri metodi, Berzatto deve ricorrere a misure disperate per mantenere le cose a galla. Se ti sei perso tutto il clamore circostante L’orso quando lo spettacolo è stato presentato per la prima volta, tutti gli otto episodi sono disponibili per lo streaming su Hulu.