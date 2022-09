I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (3-4 settembre 2022)

Mentre l’estate potrebbe essere quasi finita, Prime Video e Hulu stanno continuando a pubblicare i titoli principali nelle rispettive librerie di streaming all’inizio di settembre 2022. È facilmente una delle anteprime delle serie più animate dell’anno Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, che fa il suo debutto questa settimana, ma ci sono molte altre opzioni per abbuffarsi questo fine settimana su entrambe le piattaforme. E CBR è qui per aiutare a risolvere il frastuono digitale e consigliare cosa guardare nel weekend inaugurale di settembre.

Ecco tutti i migliori e migliori consigli di CBR su cosa trasmettere in streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, dalle epopee fantasy ai drammi sportivi a ruota libera.

CORRELATI: Little Demon e altri film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video questo fine settimana

Un doppio film del Cavaliere Oscuro piomba su Hulu

L’attore Christian Bale e il regista Christopher Nolan hanno completamente cambiato il modo in cui il pubblico ha visto Batman con il loro acclamato riavvio cinematografico del franchise. A partire dal 2005 Batman iniziala trilogia ha portato un tono più maturo e radicato al Crociato Incappucciato rispetto alle sue precedenti rappresentazioni cinematografiche. Batman inizia e Il Cavaliere Oscuro sono ora disponibili per lo streaming su Hulu.

In Batman Begins, Bruce Wayne torna per difendere Gotham City nei panni di Batman dopo essersi allenato sotto Ra’s al Ghul, solo per scoprire che il male si è inasprito nella sua città natale in sua assenza. In Il Cavaliere Oscuro, la campagna di Batman contro la criminalità organizzata va allo sbando dopo che un nuovo caotico criminale, soprannominato Joker, terrorizza Gotham. Ridefinire cosa potrebbero essere i film di supereroi, entrambi Batman inizia e Il Cavaliere Oscuro mostra Nolan e Bale che sparano a tutti i costi mentre reinventano l’eredità cinematografica dell’iconico supereroe.

RELAZIONATO: Thor: Love and Thunder ha trasformato Christian Bale nel Joker

Il Signore degli Anelli traccia un nuovo viaggio su Prime Video

Una delle anteprime televisive più attese dell’anno è Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, la serie originale Prime Video che esplora il mondo e la tradizione dei libri iconici di JRR Tolkien. L’attesa è finalmente finita, con i primi due episodi della serie disponibili per lo streaming, che introducono gli spettatori a una nuova e audace visione del regno fantasy della Terra di Mezzo. E la serie è iniziata alla grande, con paesaggi ampi e battaglie epiche.

Ambientato durante la Seconda Era, millenni prima degli eventi di Lo Hobbit, Gli anelli del potere esplora una fragile pace stabilita dopo che Sauron è stato costretto a nascondersi. Ma con il potere del male che cresce negli angoli più bui della Terra di Mezzo, l’ultima alleanza tra elfi e umanità è minacciata. Per una nuova versione del Signore degli Anelli saga onorando la sua eredità letteraria, Gli anelli del potere certamente è all’altezza dell’hype.

RELAZIONATO: SLOT: The Rings of Power Star è stato sorpreso dalla rappresentazione di Galadriel nello show

American Pie offre un nuovo aiuto su Hulu

Il genere della commedia per adolescenti è stato completamente stravolto con l’uscita di torta americana nel 1998, riportando in vita un umorismo sessuale volgare con un’accattivante storia di formazione al centro. Il successo del film ha portato a un’ondata di sequel e una linea apparentemente infinita di film diretti al video per capitalizzare la sua popolarità. I quattro film del franchise nelle sale sono ora disponibili per lo streaming su Hulu, consentendo ai fan che sono cresciuti con le commedie per adolescenti di rivisitare la serie di film in tutta la loro gloria audace.

Il film originale vede Jim Levenstein e i suoi amici fare un patto durante l’ultimo anno di liceo per perdere la verginità entro la notte del ballo di fine anno, con ogni sorta di malizia e disavventura lungo la strada. 2001 Torta americana 2 Jim e i suoi amici si riuniscono per la loro prima casa estiva dal college per altre disavventure, mentre nel 2003 Matrimonio americano Jim si prepara a sposare la sua fidanzata di lunga data, Michelle Flaherty. Il film revival del 2012 riunione americana fa riunire la banda per la riunione del liceo, solo per scoprire che potrebbero non essere maturati così tanto come pensavano.

RELAZIONATO: The Other Guys richiede un sequel con il comico Hulk di Will Ferrell

La prima avventura 3D di Lupin III arriva su Hulu

L’amato maestro ladro Lupin III, creato da Monkey Punch, ha entusiasmato il pubblico dal 1967, viaggiando per il mondo per portare a termine ogni tipo di elettrizzante rapina. Il mascalzone giramondo e il suo equipaggio fanno il salto all’animazione 3D con il film anime del 2019 Lupin III: Il primo, reintrodurre Arsene Lupin a una nuova generazione mantenendo le qualità senza tempo che lo hanno fatto resistere per decenni. Il film è ora disponibile per lo streaming su Hulu, insieme alle parti cinque e sei della serie anime.

Lupin III: Il primo segue Arsene mentre segue un diario dell’era della seconda guerra mondiale che presumibilmente contiene indizi che portano a un tesoro perduto. Mentre Arsene e i suoi amici si avvicinano al diario a Parigi, si confrontano con i cacciatori di tesori rivali Lambert e Gerard, che stanno cercando di riavviare il Terzo Reich. Con azioni ad alta quota e avvincenti sequenze di inseguimento, Lupin III: Il primo distilla tutto ciò che ha reso il franchise così popolare in un unico lungometraggio.

RELAZIONATO: Cruesome and Gorgeous: The Blood Spray di Goemon Ishikawa

Friday Night Lights prende il via su Prime Video

Di tutti i drammi sportivi che esplorano il turbolento mondo del football delle scuole superiori, pochi hanno la stessa ampiezza e il fascino duraturo di Luci del venerdì sera. Ispirato all’omonimo libro di saggistica del 1990 di HG Bissinger, lo spettacolo ha ampliato lo sguardo sul football di una piccola città del Texas dal film del 2004, forgiando il proprio percorso narrativo. L’intera serie è ora disponibile per lo streaming su Prime Video, rendendolo l’abbuffata perfetta del fine settimana prima dell’inizio della stagione calcistica professionistica.

Lo spettacolo segue l’arrivo dell’allenatore Taylor e della sua famiglia a Dillon, in Texas, con Taylor che assume il lavoro ad alta pressione come capo allenatore di football della scuola superiore locale. La tensione aumenta quando il fuoriclasse della squadra è paralizzato in un incidente nella prima partita della stagione, mentre Taylor si affretta a radunare la sua squadra. Ricco di un cast stellare che offre prestazioni stellari, Luci del venerdì sera è assolutamente avvincente per tutte e cinque le stagioni e pronto per una rivisitazione.