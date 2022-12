I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (3-4 dicembre 2022)

Mentre le festività natalizie possono essere in pieno svolgimento, non tutti sono necessariamente alla ricerca di opzioni di visualizzazione natalizie mentre si rilassano a casa per il fine settimana. Fortunatamente, Prime Video e Hulu hanno aggiunto una nuova ondata di programmazione televisiva e cinematografica alle rispettive librerie di streaming per dare il via a dicembre con una tariffa per famiglie e più matura. CBR è qui per aiutare a selezionare entrambi i vasti cataloghi per offrire una serie di scelte da abbuffarsi durante il weekend inaugurale di dicembre, che si tratti di un tocco di azione horror e sentai o di commedia irriverente per rendere più facili le vacanze.

Ecco le più grandi e migliori opzioni di streaming per il fine settimana su Hulu e Prime Video, dai doppi film horror e comici alla televisione di fantascienza coinvolgente e fantasiosa.

Stephen King arriva su Hulu e Prime Video

Non c’è autore americano più influente nella seconda metà del XX secolo di Stephen King, con il lavoro di King che ha catapultato il genere horror nel mainstream attraverso i suoi romanzi e numerosi adattamenti del suo lavoro. Due classici adattamenti cinematografici degli anni ’80 dei romanzi di King sono arrivati ​​su Hulu e Prime Video, con Cristina e il 1989 Cimitero per animali domestici, rispettivamente. Per coloro che cercano un doppio lungometraggio da brivido per il fine settimana, i due film creano un abbinamento perfetto a condizione che gli spettatori abbiano entrambi i servizi di streaming disponibili.

Cristina è diretto dal celebre regista horror John Carpenter e segue le vicende di un adolescente emarginato che viene posseduto da un’auto malvagia e capovolge i suoi aguzzini del liceo. Cimitero per animali domestici adatta uno dei romanzi più cupi di King, con una famiglia che si sposta vicino a un cimitero maledetto che si traduce in quelli sepolti che risuscitano dai morti come revenants omicidi. Tra i migliori adattamenti dell’opera di King, Cristina e Cimitero per animali domestici offrono prospettive uniche sulla sensibilità letteraria del notevole autore.

Turbo: un film sui Power Rangers onora Jason David Frank

Mighty Morphin Power Rangers i fan sono rimasti scioccati nell’apprendere della morte prematura di Jason David Frank, che interpretava il White, Green e Red Power Ranger nella serie sentai. Hulu ha aggiunto il 1997 Power Ranger film Turbo: un film sui Power Rangers, che presenta in modo prominente Frank. Mentre la vista di Frank in azione come un eroe preferito dai fan potrebbe non alleviare il dolore della sua scomparsa, serve come tributo vivente al defunto attore e al celebre lavoro che ha messo sullo schermo.

Turbo ha un pirata spaziale intergalattico chiamato Divatox che viaggia sulla Terra per liberare un antico demone e ottenere il potere supremo. Questo la mette in conflitto con due generazioni di Power Ranger mentre lottano per salvare un rifugio per giovani nella loro città natale di Angel Grove. Con un sacco di momenti per far brillare il cast dell’ensemble, Turbo è un ottimo modo per ricordare perché Frank si è reso caro a milioni di fan in tutto il mondo come l’iconico Power Ranger.

La destinazione finale imposta una rotta per Hulu

Un franchise horror destinato a un revival epico lo è Destinazione finale, con un sesto capitolo della popolare serie di film attualmente in fase di sviluppo. Conosciuto per uccisioni raccapriccianti, il Destinazione finale i film seguono un gruppo di personaggi che evitano per un pelo un’orribile tragedia. Tuttavia, quella miracolosa fuga si rivela di breve durata, poiché la morte fa fuori i sopravvissuti uno per uno per riaffermare il destino nel modo più brutale possibile.

Tutti e cinque Destinazione finale i film sono stati aggiunti a Hulu, con la serie che continua a trovare nuovi modi per alzare la posta cruenta in ogni puntata. Da un terribile tamponamento in autostrada a un grave incidente che coinvolge lettini abbronzanti, la serie porta nuove dimensioni letali al procedimento. Per gli spettatori che cercano l’antitesi perfetta per tutto quell’allegria natalizia, il Destinazione finale i film offrono una sanguinosa abbuffata.

The Peripheral conclude la sua prima stagione su Prime Video

Una delle serie originali Prime Video più strabilianti è La periferica, basato sull’omonimo romanzo di William Gibson. Interpretata da Chloe Grace Moretz e Jack Reynor, la serie è ambientata in un futuro prossimo, con Moretz che interpreta Flynne Fisher, una giovane donna che gioca a giochi di realtà virtuale per pagare le costose medicine della madre malata. Dopo l’anteprima lo scorso ottobre, l’intera prima stagione è ora disponibile per lo streaming su Prime Video per la prima volta.

Con la sua enfasi sulla realtà virtuale, La periferica presenta molti ambienti incredibili mentre Flynne assume personaggi diversi mentre la sua vita viene minacciata nel mondo reale. Sontuosamente reso e con abbastanza varietà di genere da tenere il pubblico all’erta, La periferica è un’avvincente avventura fantascientifica distopica. Per coloro che hanno seguito di settimana in settimana o stavano aspettando che l’intera stagione finisse per abbuffarsi tutto in una volta, l’attesa è finalmente finita.

Un doppio lungometraggio di Zoolander arriva su Prime Video

Mentre Ben Stiller potrebbe essere al lavoro Separazione La seconda stagione, uno dei suoi ruoli comici più famosi, è arrivata su Prime Video in tempo per le vacanze. Tutti e due Zoolander e il suo tanto atteso sequel, Zoolander n. 2: L’edizione Magnum, sono stati aggiunti al servizio di streaming. E sebbene il seguito del 2016 sia certamente un miscuglio rispetto al classico film originale, entrambi creano un esilarante doppio lungometraggio.

Entrambi i film seguono il mondo delle top model maschili, con i modelli superstar Derek Zoolander e Hansel caratterizzati da un intelletto incredibilmente buffone. I due uomini si ritrovano coinvolti nelle oscure cospirazioni dietro l’industria della moda, legati a trame geopolitiche. Pieni di cammei di celebrità e umorismo allegramente irriverente, i due Zoolander i film sono un tour de force comico.