I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (29-30 ottobre 2022)

Il fine settimana di Halloween è finalmente arrivato, con dolcetto o scherzetto che vagano per le strade per caramelle e malizia mentre le feste in costume dominano il posatoio mentre ottobre volge al termine. Per coloro che cercano una notte tranquilla o qualcosa da guardare in sottofondo mentre le feste di Halloween iniziano sul serio, Prime Video e Hulu hanno un sacco di film e spettacoli spaventosi per tenere il pubblico all’erta. Fortunatamente, CBR è qui per aiutare gli spettatori a smistare i dolcetti e gli scherzetti cinematografici e televisivi per trovare le vere gemme degne di abbuffata da suonare ad Halloween nel modo giusto.

Ecco i consigli di streaming di CBR per Hulu e Prime Video nell’ultima settimana di ottobre 2022, dalle avvincenti miniserie thriller agli acclamati film horror disponibili per la visione su piattaforme digitali, se gli spettatori osano.

L’ostello si prepara a chiudere le porte su Hulu

Se Sega ha portato le immagini della tortura all’orrore nel mainstream di Hollywood, è stato il Ostello serie che si elevò in un territorio veramente viscerale e ultraviolento. A partire dal 2005, le prime due puntate del franchise sono state scritte, dirette e prodotte dal prolifico regista Eli Roth, mentre il primo film è stato prodotto da Quentin Tarantino, collaboratore di lunga data di Roth. Ostello e Ostello: parte II entrambi lasceranno Hulu entro la fine di ottobre, rendendo questa l’ultima possibilità di vederli sulla piattaforma come doppia funzione per il prossimo futuro.

Il primo Ostello segue un gruppo di studenti universitari americani che soggiornano in un ostello slovacco, attirati dai suoi splendidi clienti, solo per scoprire che è una copertura per gli ultraricchi da pagare per torturare a morte le persone. Ostello: parte II raddoppia la violenza mentre aumenta le immagini gotiche con gioia operistica cruenta mentre un gruppo separato di studenti universitari americani si imbatte nell’organizzazione assassina. Certamente non è la tazza di tè di tutti, il Ostello i film offrono un’opzione di visione ottimista per Halloween, con una furia grafica non per i deboli di cuore.

Crimes of the Future svela il suo Body Horror su Hulu

Se c’è un regista che incarna l’horror corporeo, sicuramente con la stessa stima artistica che il mainstream paga per il genere, è David Cronenberg. Dopo oltre un decennio di produzione di film drammatici e polizieschi, Cronenberg torna al genere che ha contribuito a rendere popolare con il suo ultimo film, Crimini del futuro, in streaming esclusivamente su Hulu. Il film horror sul corpo riunisce Cronenberg con il frequente collaboratore Viggo Mortensen, a cui si aggiungono le co-protagoniste Lea Seydoux e Kristen Stewart.

Ambientato nel futuro, la biotecnologia può ora interfacciarsi direttamente con il corpo umano per alterarne radicalmente la fisiologia. Per l’artista performativo Saul Tenser (Mortensen), questo gli garantisce la possibilità di far crescere organi aggiuntivi che lui e il suo partner Caprice (Seydoux) rimuovono chirurgicamente per intrattenere il pubblico. Quando un gruppo anti-governativo si avvicina a Tenser per promuovere la propria agenda evolutiva, deve decidere dove si trova mentre il conteggio delle vittime inizia a crescere dal conflitto.

La discesa fa il suo ultimo tuffo su Prime Video

Un tipo speciale di desolazione arriva con l’horror europeo e il film britannico del 2005 La discesa non fa certo eccezione a questa distinzione. Sei donne decidono di impegnarsi in un esercizio di legame speleologico attraverso un vasto sistema di grotte inesplorate nella Carolina del Nord. Mentre il gruppo si avventura più in profondità nei tunnel, scoprono di essere popolati da creature umanoidi soprannominate crawler che sono diventate selvagge e hanno sviluppato un gusto per la carne umana.

Con il suo ambiente oscurato e claustrofobico e il costante senso di essere braccato, La discesa è uno dei migliori film horror usciti dal Regno Unito. Con il regista Neil Marshall al timone come sceneggiatore e regista, il film aumenta la tensione tra i suoi personaggi mentre le vecchie tensioni iniziano a emergere, aggiungendosi al tono cupo e al terrore implacabile. Una masterclass del genere, La discesa è destinato a lasciare Prime Video alla fine di ottobre, dando agli spettatori il tempo sufficiente per dare un’occhiata.

Corri Sweetheart Run Races su Prime Video

La regista Shana Feste guida un cast stellare nel nuovo film originale di Prime Video Corri tesoro corri, in qualità di scrittore, regista e produttore. Il film vede la giovane madre single Cherie (Ella Balinska) che decide di tornare nella scena degli appuntamenti di Los Angeles, dove incontra un affascinante corteggiatore di nome Ethan (Pilou Asbaek). Sebbene Ethan all’inizio sembri il partner dei sogni, Cherie scopre rapidamente che ha un lato spaventoso e violento della sua personalità che la fa scappare per salvarsi la vita.

Con Ethan che la caccia incessantemente attraverso la Città degli Angeli, Cherie scopre che la sua situazione da incubo fa parte di una cospirazione più grande che è più strana di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Un teso gioco del gatto e del topo, Balinska e Asbaek sono raggiunti da Clark Gregg e Shohreh Aghdashloo per completare la storia dell’orrore predatore/preda. Viziosamente avvincente, Corri tesoro corri è un thriller straziante e dal ritmo serrato che farà sicuramente parlare il pubblico.

L’ora del diavolo suona su Prime Video

Ex Dottor chi La star Peter Capaldi si riunisce con il passato showrunner dello show Steven Moffat per la serie originale Prime Video L’ora del diavolo. Creata da Tom Moran, la serie di sei episodi segue una donna di nome Lucy Chambers (Jessica Raine) che si sveglia ripetutamente alle 3:33 del mattino e si ritrova incapace di riaddormentarsi. Mentre Lucy rimane sconcertata dal suo insolito disturbo del sonno, scopre che potrebbe essere collegato a uno strano uomo noto semplicemente come Gideon (Capaldi).

Un thriller psicologico con sfumature soprannaturali, L’ora del diavolo calpesta pesantemente la tensione e la suspense mentre la compostezza di Lucy viene costantemente sgretolata dalla sua strana condizione notturna. Più Lucy esamina la sua misteriosa connessione con Gideon, più la posta in gioco diventa sinistra quando si rende conto che sta accadendo qualcosa di molto peggio dell’insonnia a tempo. Con tutti e sei gli episodi che debuttano contemporaneamente, il pubblico può abbuffare l’intera serie da cima a fondo in questo avvincente viaggio da brivido.