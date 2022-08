I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (27-28 agosto 2022)

Mentre l’agosto 2022 si avvia al suo ultimo fine settimana, la fine dell’estate si profila sempre più vicina all’orizzonte mentre le scuole riaprono a livello nazionale. Fortunatamente, c’è un sacco di televisione e film su Prime Video e Hulu per mantenere il pubblico inchiodato mentre si gode gli ultimi sussulti della stagione prima della ripresa della scuola. E CBR è qui con una serie di consigli su cosa trasmettere in streaming su entrambi i servizi di streaming per assicurarsi che l’ultimo fine settimana di agosto non vada sprecato.

Ecco tutta la programmazione più grande e migliore da trasmettere in streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, dall’animazione per adulti e per famiglie ai documentari e alle interpretazioni reinventate di supereroi e fantascienza.

Yu-Gi-Oh fa andare avanti le battaglie dei mostri

Tra tutte le proprietà di manga e anime che ruotano attorno a giochi di carte collezionabili e mostri collezionabili, una delle più longeve di tutte è Yu-Gi-Oh!. Creato da Kazuki Takahashi, il Yu-Gi-Oh! la serie anime ha costantemente entusiasmato i fan dal 1998. La seconda serie di episodi della decima stagione dello show, ribattezzata Yu-Gi-Oh! Setteè ora disponibile per lo streaming su Hulu.

La nuova serie di episodi porta la stagione attraverso il suo 30° episodio mentre il protagonista Yuga Odo continua le battaglie di carte collezionabili con duelli frenetici. Man mano che emergono nuovi rivali e amici, Yuga dovrà affinare le sue abilità se spera di essere il miglior duellante con i suoi potenti mostri. Unendo la fantascienza cyberpunk con la solita azione preferita dai fan del franchise, Yu-Gi-Oh! Sette porta avanti l’eredità della serie duratura.

Little Demon porta le risate infernali a Hulu

Il diavolo stesso vuole diventare un buon padre per la sua bambina nella nuova serie animata per adulti di FX Piccolo Demone. Lo spettacolo è interpretato da Aubrey Plaza nei panni di una madre single di nome Laura, che sta crescendo una figlia adolescente, Chrissy, nel Delaware. Chrissy, tuttavia, è destinata a crescere nell’Anticristo profetizzato, poiché suo padre non è altro che Satana stesso, con il demone fuori per ottenere la custodia dell’anima di sua figlia.

Vantando un impressionante cast vocale all-star, Piccolo Demone Nel cast Danny DeVito nei panni di Satana, mentre le guest star includono Arnold Schwarzenegger, Mel Brooks e Dave Bautista. Con le battute dure che arrivano veloci e furiose, Piccolo Demone è pronto a scatenare un divertimento infernale. I primi due episodi della serie sono disponibili per lo streaming su Hulu, con nuovi episodi pubblicati giovedì.

Benvenuti a Wrexham svela una sorprendente partnership sportiva

Sebbene gli attori e i registi Ryan Reynolds e Rob McElhenney non avessero lavorato direttamente insieme prima, sono entrati insieme come i proprietari della squadra di calcio britannica Wrexham AFC hanno annunciato pubblicamente nel 2020, l’accordo è stato completato nel febbraio 2021 quando i due nuovi proprietari hanno tentato di invertire le sorti della terza squadra di calcio più antica del mondo. L’incursione congiunta di Reynolds e McElhenney nella proprietà degli sport professionistici è raccontata nelle docuserie originali di Hulu Benvenuto a Wrexham.

Il documentario segue i due attori che accettano di fare un investimento considerevole e gli sforzi per migliorare la reputazione e le prestazioni della loro squadra appena acquisita. La serie ha ricevuto un impegno di due stagioni da FX, documentando McElhenney e Reynolds mentre si recano in Galles per osservare in prima persona come sta andando la squadra. I primi due episodi sono ora disponibili per lo streaming su Hulu, con i nuovi episodi pubblicati in coppia nei mercoledì successivi.

RoboCop reinventa un classico cibernetico

Uno dei film d’azione degli anni ’80 più amati di tutti i tempi è Robocop, che ha visto l’ufficiale di polizia di Detroit Alex Murphy rianimato ciberneticamente dopo essere stato teso un’imboscata da un feroce gruppo di uomini armati. La seconda prospettiva di vita di Murphy lo ha visto diventare l’ultimo uomo di legge, armato di equipaggiamento futuristico nel suo corpo da cyborg mentre riprendeva la sua campagna contro i criminali di strada e le corporazioni corrotte. Il franchise è stato riavviato nel 2014, con l’elegante rivisitazione della serie di film di fantascienza ora disponibile per lo streaming su Prime Video.

Con Joel Kinnaman nel ruolo di Murphy, il Robocop il riavvio ha mantenuto la premessa principale mentre si appoggiava a un’azione più strettamente coreografata. Mentre il film originale ha infilzato l’ascesa della cultura aziendale e del consumismo negli anni ’80, il riavvio ha commentato che le società sono diventate sempre più coinvolte nei servizi civili e nelle opinioni politiche. Una svolta interessante su un classico, il 2014 Robocop è pronto per una rivalutazione come aggiornamento trascurato del franchise.

Samaritan posiziona Stallone come un diverso tipo di supereroe

Dopo essere apparso in Guardiani della Galassia Vol. 2 e La squadra suicidaicona del film d’azione Sylvester Stallone interpreterà un supereroe molto diverso nel nuovo film samaritano. Il film originale di Prime Video vede Stallone nel ruolo di un vecchio vagabondo di nome Joe Smith, che un tempo era il leggendario supereroe Samaritano. Dopo essere scomparso improvvisamente dopo una catastrofica battaglia 25 anni fa, l’esilio senza pretese di Joe sembra volgere al termine poiché deve farsi avanti per salvare di nuovo la situazione.

Adattando l’omonimo titolo Mythos Comics di Bragi F. Schut, Marc Olivent e Renzo Podesta, samaritano offre una svolta postmoderna sul genere dei supereroi. Stallone è in ottima forma, brizzolato ma ancora potente come sempre quando l’occasione lo richiede per farsi avanti e liberare il suo potenziale. L’impressionante cast è completato da Shameik Moore, Dascha Polanco e Martin Starr mentre Samaritan si alza un’ultima volta e si avvicina alla redenzione dei superpoteri.