I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (26-27 novembre 2022)

La stagione delle vacanze è ufficialmente qui mentre le famiglie si riprendono dalla convocazione per il Ringraziamento e si concedono il lato culinario della festa natalizia. Per coloro che desiderano rimanere in casa ed evitare tutto il caos dello shopping questo fine settimana o godersi alternative alla Coppa del Mondo, sia Prime Video che Hulu hanno aggiunto un sacco di programmi televisivi e cinematografici stagionali da godersi. E CBR è qui per consigliare cosa abbuffarsi, dai piatti natalizi per famiglie ai film d’azione che reggono efficacemente indipendentemente dal periodo dell’anno.

Ecco gli spettacoli e i film più grandi e migliori da trasmettere in streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, da condividere con tutta la famiglia o per offrire una tregua agli adulti in mezzo a tutta quella necessaria allegria natalizia.

Animal Kingdom termina il suo impressionante regno

La popolare serie poliziesca Il regno degli animali segue la famiglia Cody, che mantiene il proprio stile di vita sull’oceano gestendo un pericoloso sindacato criminale nel sud della California. In corso per sei stagioni su TNT, lo show preferito dai fan si è concluso lo scorso agosto, concludendo definitivamente la saga del crimine di Cody. La sesta e ultima stagione è stata aggiunta alla libreria di Prime Video, dando al pubblico la possibilità di guardare la serie per intero.

Inizialmente gestita dal prepotente e protettivo Puffo Cody, l’impresa criminale della famiglia lancia audaci rapine in tutta la California. Tuttavia, mentre i punteggi aumentano e Puffo sente che la sua autorità sulla famiglia è messa in discussione, le tensioni interne minacciano di diventare mortali e far deragliare completamente la fiorente impresa illecita. Per chi è alla ricerca di drammi familiari mescolati a salutari dosi di sesso e violenza, Il regno degli animali spara su tutti i cilindri.

Dragons: The Nine Realms prende il volo ancora una volta

Il mondo dell’amata serie di film d’animazione Come addestrare il tuo drago continua nella serie animata di successo Draghi: I Nove Regni. Ambientato oltre un millennio dopo gli eventi del 2019 Come addestrare il tuo drago: il mondo nascosto, la serie si svolge nell’era moderna rispetto al periodo medievale dei film. La quarta stagione è arrivata di recente su Hulu, introducendo il pubblico in un nuovo regno mistico in cui i draghi vagano liberamente.

Dopo l’esplorazione del regno del fuoco della stagione precedente, i Dragon Riders scoprono l’esistenza del regno del ghiaccio, completo della sua razza nativa di draghi. Mentre il protagonista Tom Kullersen ei suoi amici si avventurano in questo nuovo regno, le vecchie rivalità divampano mentre attraversano il dominio ghiacciato. Con un’azione fantasy travolgente e una storia di formazione al centro, I Nove Regni è una solida espansione dell’universo del franchise animato.

Doppio consegna il doppio di Karen Gillan

Tra l’apparizione in alcuni dei più grandi successi del mondo, incluso Jumanji e il Marvel Cinematic Universe, Karen Gillan ha creato un’impressionante linea di film indipendenti e di medio budget nel suo crescente catalogo di lavori. L’ultima di Gillan è Doppio, con l’attore che appare in due ruoli nei panni della protagonista Sarah e del suo identico clone. Scritto e diretto da Riley Stearns, il film è uscito su Hulu la scorsa settimana, dando al pubblico la possibilità di raddoppiare le esibizioni di Gillan in una volta sola.

Dopo aver appreso che le è stata diagnosticata una malattia terminale, una giovane donna insoddisfatta decide di alleviare il peso della sua morte creando un clone di se stessa per vivere con i suoi cari. Questo piano va storto quando Sarah si riprende miracolosamente dalla sua malattia, solo per rendersi conto che il suo clone si è sistemato con i suoi amici e la sua famiglia, lasciandola nei guai. Con ogni versione di Sarah determinata a continuare la propria vita, i due accettano un duello all’ultimo sangue per decidere chi diventa la vera Sarah.

Il Natale arriva in anticipo su Prime Video

Con il Ringraziamento finalmente nello specchietto retrovisore, le festività natalizie sono ufficialmente iniziate, insieme al conto alla rovescia annuale per il Natale per coloro che osservano l’occasione. Prime Video ha compilato un catalogo della programmazione natalizia, ma ha aggiunto diverse gemme solide alla sua libreria di streaming per celebrare la stagione di questo mese. Tra i migliori film di Natale aggiunti a Prime Video in tempo per le vacanze c’è la versione del 1984 di Un canto natalizio e il film d’animazione britannico del 2011 Artù Natale.

Il 1984 Un canto natalizio è interpretato dal premio Oscar George C. Scott nei panni di Ebenezer Scrooge, un anziano avaro a cui tre fantasmi ricordano i difetti della sua vita. Ampiamente acclamato al suo debutto, la performance di Scott è stata elogiata e l’adattamento è considerato uno dei più fedeli al classico romanzo di Charles Dickens del 1843. Artù Natale reinventa la leggenda delle vacanze di Babbo Natale come un’azienda familiare gestita dai Natali, con Arthur che cerca di rinvigorire l’amore della sua famiglia per le vacanze piuttosto che un obbligo annuale sempre più cinico.

Kung Fu Hustle offre commedie e azione sulle arti marziali

Un regista di Hong Kong che viene escluso dalla discussione sui grandi film di arti marziali è Stephen Chow, che ha diretto, prodotto e co-sceneggiato il film del 2004 Il trambusto del Kung Fu. Un trionfo critico e commerciale, Il trambusto del Kung Fu ha unito la solida attitudine di Chow per la commedia con il suo profondo amore per il cinema in un efficace film d’epoca. Un trionfo del genere, Il trambusto del Kung Fu lascerà Hulu alla fine di novembre, rendendo questo l’ultimo fine settimana per guardarlo sulla piattaforma digitale.

Il trambusto del Kung Fu segue un aspirante truffatore di nome Sing (Chow) che lotta per impressionare la potente Axe Gang e convincerli a lasciarlo unirsi a loro. Mentre molesta una comunità apparentemente innocua per dimostrare le sue doti criminali, Sing scopre che diversi residenti possiedono incredibili abilità nelle arti marziali. Tuttavia, mentre l’Axe Gang si trasferisce per intensificare il conflitto con la comunità, Sing scopre di avere il proprio destino nelle arti marziali da abbracciare e realizzare per se stesso.