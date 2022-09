I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (24-25 settembre 2022)

Con l’inizio della stagione televisiva 2022-2023, inizia anche il conto alla rovescia per Halloween quando settembre entra nel suo ultimo fine settimana e la calura estiva inizia finalmente a interrompersi. Con un sacco di grandi anteprime televisive e film horror disponibili da guardare su Prime Video e Hulu, il pubblico è pronto a intrattenersi con l’inizio ufficiale dell’autunno. CBR è qui con consigli su cosa abbuffarsi questo fine settimana, dalle commedie stravaganti ai film horror da brivido.

Ecco i più grandi consigli di CBR su quali serie televisive e film trasmettere in streaming su Hulu e Prime Video nell’ultimo fine settimana di settembre mentre le stagioni iniziano a cambiare e la stagione dei film spaventosi si profila all’orizzonte.

Firestarter si accende per una nuova generazione

L’ultimo adattamento di Stephen King ad arrivare sul grande schermo è stato Avviatore di fuoco, adattando il suo omonimo romanzo del 1980, uscito nelle sale lo scorso maggio. Precedentemente trasformato in un lungometraggio nel 1984, il nuovo film è interpretato da Zac Efron nei panni di un giovane padre telepatico di nome Andy, la cui moglie Vicky è telecinetica. I due condividono una figlia di nome Charlie, una ragazza i cui poteri pirocinetici sono esacerbati dai suoi violenti sbalzi d’umore.

Dopo lo streaming precedente su Peacock, Avviatore di fuoco è ora disponibile per lo streaming su Prime Video questa settimana. Avviatore di fuoco potrebbe non essere entrato in contatto con la critica quando ha debuttato all’inizio di quest’anno, ma ci sono alcune direzioni interessanti in cui il film di fantascienza/horror prende la storia. Forse la cosa più interessante è che la colonna sonora del film è composta dal leggendario regista John Carpenter, suo figlio Cody e il collaboratore di lunga data Daniel Davies.

La Abbott Elementary è la prima della classe nella stagione 2

Dopo essere uscito dal cancello con una stagione inaugurale acclamata universalmente, la serie comica vincitrice di un Emmy Award Abate Elementare rimette in moto la scuola per la sua seconda stagione. Creato e interpretato da Quinta Brunson, lo spettacolo è raccontato in uno stile mockumentary quando una troupe di documentari arriva per raccontare le avventure di una scuola elementare a Filadelfia. Con condizioni di lavoro difficili e problemi di budget, docenti e personale sopportano la routine quotidiana dei loro lavori ingrati con effetti pungentemente comici.

Brunson interpreta l’insegnante di seconda elementare Janine Teagues, determinata a migliorare le esperienze dei suoi studenti e le condizioni della scuola mentre equilibra la sua vita personale. Servendo sia come commento satirico allo stato dell’istruzione pubblica negli Stati Uniti sia come commedia coinvolgente allo stesso tempo, Abate Elementare è uno dei nuovi spettacoli più importanti in anteprima nell’ultimo anno. Nuovi episodi vengono pubblicati ogni venerdì su Hulu, mentre il nuovo pubblico può recuperare il ritardo guardando la prima stagione sul servizio di streaming.

I Goldberg si riuniscono senza il loro patriarca

Come serie sitcom di successo della ABC I Goldberg ritorna per la sua decima stagione questa settimana, lo spettacolo ha subito una grande scossa dietro le quinte. La star della serie di lunga data Jeff Garlin, che ha interpretato il patriarca di famiglia Murray Goldberg, ha lasciato la produzione della nona stagione a seguito di accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro. Secondo quanto riferito, il personaggio è stato ucciso tra le stagioni, lasciando la famiglia Goldberg ad andare avanti senza l’aspra presenza di Murray.

Ogni nuovo inizio viene da qualche altro inizio, tuttavia, con la figlia maggiore di Goldberg, Erica, che dà il benvenuto al suo primo figlio con suo marito Geoff nella premiere della stagione. Mentre i Goldberg affrontano una turbolenta montagna russa di emozioni e mutevoli dinamiche familiari, i riferimenti alla cultura pop e le battute continuano a farsi sentire, compresi i cenni diretti a film come Campo dei sogni. Come l’Abate Elementare, I Goldberg rilascerà nuovi episodi settimanalmente venerdì su Hulu all’inizio della sua decima stagione.

Spy x Family dà una svolta alla posta in gioco dello spionaggio

La serie manga più venduta Spia x Famiglia di Tatsuya Endo è stato adattato in una popolare serie anime all’inizio di quest’anno, con una seconda stagione prevista per la prima in Giappone il mese prossimo. In vista di questo, Hulu ha rilasciato una versione doppiaggio inglese di Spia x Famiglia Stagione 1 prodotta da Crunchyroll. In esecuzione per 13 episodi, Spia x Famiglia La prima stagione offre una spensierata abbuffata per i fan che cercano di prepararsi per il ritorno dello show di successo.

Spia x Famiglia segue un agente segreto con il nome in codice Twilight, incaricato di avvicinarsi a un diplomatico di un paese rivale. Twilight crea un personaggio di copertura, completo di moglie e che adotta una giovane ragazza per accedere al suo obiettivo attraverso la scuola del diplomatico, ignaro che la sua nuova moglie è un’assassina e sua figlia è una telepate. Con un sacco di dirottamenti di spionaggio e commedie stravaganti, Spia x Famiglia è un gioco di anime.

Hellraiser porta le terribili emozioni su Prime Video

Mentre Hulu si prepara a debuttare con il suo originale Hellraiser film in tempo per Halloween, la maggior parte del catalogo della serie di film horror risiede su Prime Video. Adattamento del romanzo dell’autore Clive Barker del 1986 Il cuore infernale, Hellraiser ha dato vita a un intero franchise horror, guidato dal suo regale antagonista Pinhead e dai temibili Cenobites. Da notare, Prime Video ha sia l’originale del 1987 Hellraiser e il suo sequel diretto del 1988 Hellbound: Hellraiser IIche sono ancora tra i migliori della serie.

Nel primo Hellraiser film, il malvagio Frank Cotton ha il suo corpo distrutto dopo aver risolto un antico enigma noto come Configurazione del Lamento e cerca di riguadagnare la sua forma fisica sacrificando nuove vittime ai Cenobiti. Hellraiser II La nipote di Frank, Kirsty, viene ricoverata in un ospedale psichiatrico mentre si riprende dal suo calvario, solo per il suo medico che scatena i cenobiti e resuscita la malvagia matrigna di Frank e Kirsty, Julia. Per chi vuole prepararsi al nuovo Hellraiser il prossimo mese, ora è il momento perfetto per a Hellraiser doppia funzione per vedere dove è iniziato il franchise.