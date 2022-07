I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (23-24 luglio 2022)

Tra tutti i principali annunci del Comic-Con International 2022 in arrivo da San Diego questo fine settimana, c’è molta nuova programmazione da trasmettere in streaming su Prime Video e Hulu. Dal ritorno degli attesissimi programmi televisivi all’ultima possibilità di guardare alcuni classici del cinema, entrambi i servizi di streaming hanno tonnellate nelle rispettive librerie per il pubblico che cerca di mantenere la calma. E CBR è qui per offrire suggerimenti su cosa dovresti abbuffarti sulle due piattaforme digitali.

Ecco tutte le nostre scelte per lo streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, con un mix di debutti e gemme preferite dai fan per mantenere il film e le emozioni televisive in arrivo.

Grown-ish continua a esplorare l’ilarità dell’età adulta nella stagione 5

L’acclamata serie comica Nerastro ha creato la sua serie sorella di successo con Grown-ishseguendo le avventure di Nerastro protagonista Zoey Johnson mentre inizia il college. Dopo essere volata via dal nido dei genitori, Zoey scopre rapidamente che l’età adulta non è proprio tutto ciò che è sperato di essere, portando a un sacco di esilaranti dirottamenti. Grown-ish ritorna questa settimana per la sua quinta stagione su Hulu, con nuovi episodi pubblicati settimanalmente sul servizio di streaming premium.

Alla fine di Grown-ish Nella quarta stagione, Zoey si è laureata con successo al college e si è trasferita a New York City per avviare la sua azienda di moda. La quinta stagione inizia con Zoey che torna alla sua alma mater in California, solo per rendersi conto che le mancava la vita al college più di quanto sia disposta ad ammettere. E con le sue amiche alle prese con ogni tipo di caos, la vita dopo la laurea non sembra meno di un ottovolante emotivo.

Le storie dell’orrore americane fanno paura nella seconda stagione

Mentre storia dell’orrore americana presenta una storia e un set di personaggi diversi ogni stagione, Storie dell’orrore americane mette in mostra una storia a sé stante ogni episodio. La serie è tornata per la sua seconda stagione su Hulu questa settimana, dando il via a un nuovo raccolto di storie che sicuramente intratterranno il pubblico. E proprio come la stagione precedente, Storie dell’orrore americane vanta un cast stellare per dare vita a questa serie di storie spaventose.

Pronto per essere lanciato settimanalmente, Storie dell’orrore americane La stagione 2 conterrà otto episodi, che copriranno tutte le cose che accadono nella notte. Sebbene i dettagli sulla stagione generale siano ancora nascosti, la premiere della stagione presenta un contorto produttore di bambole che rapisce le donne per fungere da collegamento personale di suo figlio. Delirantemente esagerato come sempre, Storie dell’orrore americane è uscito dal cancello oscillando ancora una volta.

L’arrivo porta la meraviglia che piega il tempo

Mentre l’acclamato regista Denis Villeneuve inizia le riprese principali Duna: Parte 2il film di Villeneuve vincitore del premio Oscar 2016 Arrivo sembra di lasciare Prime Video questo mese. Con un cast stellare, il film è basato sul racconto del 1998 “Story of Your Life” di Ted Chiang e racconta di extraterrestri che arrivano sulla Terra. Incerto su come comunicare con i visitatori ultraterreni, il governo chiama la specialista in linguistica Louise Banks (Amy Adams) per stabilire un contatto diplomatico con loro.

Con la sua enfasi sulla meccanica del tempo e del linguaggio, Arrivo è uno dei film di fantascienza in studio più intelligenti di recente memoria e un’altra voce importante nel celebre corpus di opere di Villeneuve. In coppia con il co-protagonista Jeremy Renner, Adams offre una performance genuinamente curiosa e straziante nei panni di Banks, la cui vita viene cambiata per sempre dal suo incontro con gli alieni. Dopo anni passati a dirigere drammi e film polizieschi, Arrivo ha ambientato la carriera di Villeneuve verso la fantascienza e il film continua a stupire a quasi sei anni dal suo debutto.

Shaft dà a Samuel L. Jackson il suo personaggio più cool

Di tutti i polposi investigatori privati ​​che si sono fatti strada sul grande schermo, il più figo è John Shaft. Il film del 2000 del regista John Singleton Lancia è servito come sequel della serie di film degli anni ’70, con Samuel L. Jackson nel ruolo del presunto nipote del personaggio classico, con Richard Roundtree che riprende il suo celebre ruolo. Lancia lascerà Prime Video alla fine di luglio, dando al pubblico un tempo limitato per catturare Jackson in uno dei suoi ruoli più interessanti.

Un frustrato Shaft si dimette dal dipartimento di polizia di New York City per un omicidio di matrice razzista commesso da un ricco magnate immobiliare Walter Wade (Christian Bale). Ora operando da solo, Shaft si ritrova preso di mira da una banda legata a Wade mentre tenta di assicurare Wade alla giustizia alle sue condizioni. Con un cast stellare, Lancia ha tutta la spavalderia e la disinvoltura che ha reso il franchise così iconico in primo luogo, con Jackson che assume con sicurezza il ruolo di protagonista.

Fargo porta l’umorismo nero in Minnesota

Anche se Fargo è uno dei programmi televisivi più acclamati in onda, la storia che ha dato inizio a tutto è il film del 1996 scritto, diretto e prodotto dai fratelli Coen. La commedia poliziesca vincitrice dell’Oscar lascerà Prime Video alla fine del mese, offrendo al pubblico la possibilità di vedere il film che ha dato inizio a tutto. E più di 25 anni dopo, Fargo è ancora uno dei migliori progetti che i fratelli Coen abbiano mai realizzato.

Ambientato nell’omonima cittadina del Minnesota, Fargo Il capo della polizia Marge Gunderson (Frances McDormand) indaga su una serie di omicidi iniziati quando un venditore di auto locale (William H. Macy) assume due criminali per rapire e riscattare sua moglie. Con il suo oscuro, sanguinoso senso dell’umorismo, Fargo fonde il crimine violento con l’ilarità da spaccato di vita mentre mette in mostra gli eccentrici residenti della città. Con una quinta stagione ambientata nello stesso universo immaginario attualmente in produzione, ora c’è la possibilità di vedere le origini di questo mondo oscuro e folle.