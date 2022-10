I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (22-23 ottobre 2022)

Halloween è dietro l’angolo quando le gioie stagionali dell’autunno diventano sempre più evidenti, dalle foglie che cambiano al tempo che finalmente inizia a rinfrescarsi dopo un’estate soffocante. Prime Video e Hulu hanno svelato ciascuno la loro ultima serie di programmi televisivi e cinematografici mentre l’ottobre 2022 continua, dalla premiere della programmazione originale all’aggiunta dei preferiti dai fan alle rispettive librerie di streaming. CBR è qui con una linea completa di raccomandazioni per abbuffarsi delle piattaforme digitali all’inizio del penultimo fine settimana di ottobre.

Ecco tutte le migliori scelte per lo streaming su Hulu e Prime Video mentre il pubblico abbraccia il clima invernale e resta dentro per tenersi al caldo. Dalle antologie horror in televisione e nei film alle storie di fantascienza che piegano le leggi dello spazio e del tempo, c’è molto da divertirsi sui due servizi di streaming questo fine settimana.

The Northman salpa per Prime Video

L’acclamato racconto di vendetta storica dell’acclamato regista Robert Eggers Il nordico è arrivato su Prime Video questo mese in tutto il suo cruento sangue. In apertura nei cinema all’inizio di quest’anno, l’epopea travolgente Il nordico presenta un cast stellare guidato da Alexander Skarsgard nei panni del principe guerriero vichingo Amleth. Dopo che il padre di Amleth viene ucciso da suo zio, che successivamente prende in sposa la madre di Amleth, il giovane principe giura di vendicarsi.

Alimentato dall’intensa performance di Skarsgard nei panni di Amleth, Il nordico vanta lo stile registico incrollabile di Eggers in quanto intreccia una storia avvincente di fuoco e sangue. Skarsgard è affiancato da Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy ed Ethan Hawke mentre questa visione oscura dell’era vichinga prende vita. Una tesa meditazione sulla violenza e sul prezzo che esige a tutti i soggetti coinvolti, Il nordico è il lavoro più accessibile di Eggers fino ad oggi e uno dei film più trascurati dell’anno.

La periferica viene messa a fuoco su Prime Video

Il romanzo di fantascienza del 2014 La periferica dal prolifico autore William Gibson è stato adattato in una serie originale Prime Video. Chloe Grace Moretz guida un cast impressionante nei panni di una giovane donna di nome Flynne Fisher, che aiuta suo fratello a riprendersi dalle ferite riportate mentre prestava servizio nei Marines e riceveva impianti cibernetici. La serie è stata presentata in anteprima questa settimana, con la serie di otto episodi che svela una nuova puntata ogni venerdì.

Nonostante i suoi inizi radicati, La periferica approfondisce le linee temporali in evoluzione e i possibili futuri mentre Flynne scopre che c’è di più nelle condizioni di suo fratello di quanto sembri. Esecutivo prodotto da Mondo occidentale i creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy, La periferica è una storia che piega il tempo che si concentra esclusivamente su Flynne attraverso i suoi enormi salti lungo la linea temporale. Una nuova interpretazione della complessità del viaggio nel tempo e delle sue più ampie ramificazioni, La periferica è destinato a entusiasmare il pubblico di Prime Video alla ricerca di qualcosa per riempire il vuoto lasciato Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Il social network accede a Hulu un’ultima volta

Un film che ha continuato a diventare più rilevante solo negli 11 anni dalla sua uscita iniziale è Il social network, raffigurante le origini di Facebook e del suo fondatore Mark Zuckerberg. Diretto da David Fincher da una sceneggiatura scritta da Aaron Sorkin, Il social network racconta l’ascesa al potere di Zuckerberg, con molte amicizie infrante lungo la strada. Il film vincitore dell’Oscar lascerà Hulu prima della fine di ottobre, rendendo questo l’ultimo fine settimana per lo streaming sulla piattaforma.

Incorniciato da una costosa deposizione legale depositata contro Zuckerberg tra il suo staff fondatore, Il social network segue i giovani programmatori dalle loro imprese universitarie fino all’aspro litigio anni dopo. Poiché la creazione del gruppo rivoluziona completamente i social media e la cultura online, il profilo e la ricchezza accresciuti portano ad azioni sempre più moralmente subdole. Con il cast e la troupe che operano al culmine dei loro poteri creativi, Il social network è probabilmente ancora più risonante ora rispetto al suo debutto nel 2010.

American Horror Story si apre su Prime Video

Mentre la popolare serie televisiva antologica dell’orrore di FX storia dell’orrore americana ha confuso la sua premessa e il cast di ogni stagione, la decima stagione ha portato questa distinzione a rotazione un ulteriore passo avanti. Con il sottotitolo Doppia caratteristica, storia dell’orrore americana La stagione 10 è divisa in due distinti archi narrativi indipendenti. La prima metà della stagione presenta una svolta sui vampiri poiché uno scrittore fa di tutto per curare il blocco dello scrittore, mentre la seconda metà si appoggia a una cospirazione extraterrestre.

Con molti dei volti familiari dietro il solito storia dell’orrore americana cast, anche se come personaggi completamente nuovi come da tradizione della serie, storia dell’orrore americana continua a fare paura. Approfondindo due sottogeneri interamente all’interno dell’horror, Doppia caratteristica mette in mostra la terrificante corsa sulle montagne russe che ha reso caro lo spettacolo a milioni di fan per anni. Con la nuova stagione disponibile per lo streaming su Prime Video, ora è il momento perfetto per farsi prendere in tempo per la prossima stagione 11.

V/H/S esegue una funzione tripla su Hulu

Il formato dell’antologia cinematografica dell’orrore è vivo e vegeto grazie a V/H/S serie, creata nel 2012 dal produttore cinematografico Brad Miska e dal suo famoso studio horror Bloody Disgusting. I primi tre V/H/S i film sono ora disponibili per lo streaming su Prime Video, offrendo agli appassionati di film spaventosi la tripla caratteristica perfetta. E con un talento serio dietro la macchina da presa, il pubblico è pronto per ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo con l’enorme quantità di storie e qualità dietro il franchise di film horror.

Serve come lettere d’amore per i film horror lo-fi degli anni ’80 e ’90, ciascuno V/H/S il film presenta una serie di racconti guidati da team creativi a rotazione. Coprendo di tutto, dalle storie slasher al vero e proprio soprannaturale, presentano anche una varietà di racconti che coprono l’intero genere horror. Con tutti, da Adam Wingard a David Bruckner, che hanno contribuito alla serie, V/H/S racchiude sempre un pugno viscerale in quanto offre brividi sanguinolenti.