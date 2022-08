I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (20-21 agosto 2022)

Con l’avvicinarsi della fine dell’estate e con agosto più della metà, i giorni pigri per stare al chiuso e combattere il caldo sono contati. Fortunatamente, Prime Video e Hulu hanno molti cari critici e preferiti dal pubblico da trasmettere in streaming sulle rispettive piattaforme digitali per intrattenersi. E CBR è qui con suggerimenti su cosa abbuffarsi mentre i giorni canini dell’estate entrano nel loro ultimo tratto e l’autunno si profila all’orizzonte.

Ecco tutti i consigli di CBR su cosa abbuffarsi di Hulu e Prime Video questo fine settimana, dai classici che lasceranno i rispettivi servizi di streaming entro la fine di agosto ai preferiti familiari, appena aggiunti e disponibili per il divertimento.

RELAZIONATO: Sonic the Hedgehog e altri film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video questo fine settimana

I mercenari volano verso l’ignoto

Mentre l’eroe d’azione di lunga data Sylvester Stallone ha fatto scalpore sulle controversie sulla proprietà che circondano il Roccioso franchise, il più recente film d’azione di Stallone, The Expendables, va avanti. A partire dal 2010, la serie di film ha offerto agli eroi d’azione del passato preferiti dai fan l’opportunità di riunirsi sul grande schermo per avventure ad alto numero di ottani. Mentre un quarto film è attualmente in post-produzione, i primi tre film dovrebbero lasciare Hulu entro la fine di agosto, rendendo questa una delle ultime settimane per catturarli sulla piattaforma.

Il film originale introduce Stallone nei panni di Barney Ross, il leader di un gruppo d’élite di mercenari coinvolti in una rivoluzione in America Latina. del 2012 I Mercenari 2 vide la squadra partire per vendicare uno di loro, affrontando un mercenario rivale e il suo esercito privato. 2014 I mercenari 3 aveva Barney reclutare una nuova generazione di guerrieri, combinandoli con i suoi contemporanei della vecchia scuola per abbattere un nemico familiare.

RELAZIONATO: Scusa, Stallone – Uno spin-off di Drago è una buona mossa per il franchise di Creed

Spider-Man sbarca su Hulu questo mese

Anche se i fan potrebbero essere impazziti per Sam Raimi Uomo Ragno trilogia in arrivo su Netflix a inizio mese, il trio di classici film di supereroi è arrivato anche su Hulu. Con Tobey Maguire nei panni di Peter Parker e il suo alter ego, il Uomo Ragno la trilogia è stata fondamentale nel cementare la popolarità del genere dei supereroi due decenni fa. E davvero, per ogni fan più esigente di Spider-Man, lo streaming della trilogia su qualsiasi piattaforma digitale offre una solida visione del fine settimana.

L’originale 2002 Uomo Ragno Peter riceve i suoi poteri da un ragno geneticamente modificato giusto in tempo per difendere New York City dal folle Green Goblin (Willem Dafoe). 2004 Spider-Man 2 chiede a Peter di esaminare il costo personale del suo impegno da supereroe mentre affronta il dottor Octopus (Alfred Molina), mentore diventato nemesi. E del 2007 Spider-Man 3 Peter viene corrotto da un simbionte extraterrestre mentre affronta sia Sandman (Thomas Haden Church) che un vendicativo Harry Osborn (James Franco).

RELAZIONATO: Dimentica Peter Parker, Harry Osborn era il personaggio più tragico di Sam Raimi

Hot Fuzz si prepara a uscire

Il regista Edgar Wright porta sempre il suo talento caratteristico per la cinematografia stilizzata e le narrazioni consapevoli, indipendentemente dal genere che tocca. Ma uno dei migliori progetti del regista britannico è quello del 2007 Fuzz caldo. Lavorando con i collaboratori di lunga data Simon Pegg e Nick Frost, Wright ha creato un’amorevole parodia di film di amici poliziotti con un tocco decisamente inglese. L’acclamato film lascerà Hulu alla fine di agosto, dando al pubblico tutto il tempo per rivisitarlo prima che finisca.

Pegg interpreta il super-poliziotto Nicholas Angel, che viene mandato a servire come uomo di legge in una sonnolenta cittadina inglese quando la sua performance superiore a Londra infastidisce il resto del dipartimento di polizia. Facendo amicizia con i suoi colleghi poliziotti, Angel scopre che c’è un sanguinoso segreto nella sua nuova giurisdizione poiché una serie di raccapriccianti incidenti porta a un numero di vittime in costante crescita. Con le sue frenetiche scene d’azione e il cast preferito dai fan, Fuzz caldo presenta la sensibilità acutamente affinata di Wright che spara su tutti i cilindri creativi.

RELAZIONATO: Simon Pegg di Star Trek spiega perché non si unirà al MCU

Evil Dead porta la paura a una nuova generazione su Prime Video

Evil Dead i fan sono stati entusiasti di apprendere che Mia Allen, la protagonista del film revival del 2013 interpretato da Jane Levy, sta arrivando a Evil Dead: il gioco. Il film è attualmente disponibile per lo streaming su Prime Video, aggiunto alla piattaforma digitale all’inizio del mese. E con le sue paure viscerali e scene cruente, il film del 2013 riporta il franchise horror alle sue terrificanti radici.

Mentre Mia si riprende dall’abuso di sostanze, suo fratello e i suoi amici la portano in una remota capanna nel bosco per aiutarla a disintossicarsi e riprendersi. Dopo aver indagato sulla capanna, il gruppo trova un misterioso tomo noto come Necronomicon e scatena inconsapevolmente la magia oscura all’interno delle sue pagine. Con il male che possiede il gruppo e l’ambiente che li circonda, Mia e le sue amiche dovranno fare dei sanguinosi sacrifici se sperano di sopravvivere alla notte.

CORRELATI: In che modo Evil Dead Rise sarà diverso dal franchise

Nella linea di fuoco si classifica tra i migliori di Wolfgang Petersen

I fan sono rimasti rattristati nell’apprendere dall’acclamato regista Wolfgang Petersen, che ha diretto tutto Das Boot a Aeronautica Uno, è deceduto all’inizio di questa settimana. Uno dei film più trascurati di Petersen, 1993 Nella linea di fuoco, lascerà Hulu alla fine del mese. Con il suo cast stellare e il ritmo serrato, il film è uno dei progetti più sottovalutati nella celebre filmografia di Petersen e merita una rivisitazione.

Nella linea di fuoco Clint Eastwood interpreta l’agente dei servizi segreti Frank Horrigan, che rimane ossessionato dalla sua incapacità di salvare il presidente Kennedy dall’assassinio nel 1963. Quando un ex agente della CIA disilluso decide di assassinare l’attuale presidente degli Stati Uniti, Horrigan si fa avanti per espiare il suo passato fallimento muovendosi per fermare la mente omicida. Un thriller superbamente realizzato, con di tutto, dagli inseguimenti sui tetti a una memorabile performance malvagia di John Malkovich, In la linea di fuoco è uno dei capolavori del lavoro di Petersen.