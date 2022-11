I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (19-20 novembre 2022)

Il Ringraziamento è quasi arrivato, dando ufficialmente il via all’inizio delle festività natalizie del 2022 mentre le famiglie si riuniscono e la fine dell’anno si avvicina. Con le temperature che scendono mentre l’autunno inizia a calare e le persone si mettono in viaggio per vedere i propri cari, c’è molto da guardare su Prime Video e Hulu per sopportare lunghe soste e pause a casa mentre il cibo viene preparato. CBR è qui per aiutare attraverso le due librerie di streaming, abbandonando il riempitivo per le chicche di streaming sulle rispettive piattaforme in tempo per le vacanze.

Ecco i consigli di CBR su cosa abbuffarsi di Hulu e Prime Video questo fine settimana, perfetti per aiutare a passare il tempo in transito o per prepararsi al solito stress delle festività natalizie.

I Muppets mettono in scena un ultimo doppio lungometraggio su Hulu

Due film classici dei Muppet lasceranno Hulu alla fine del mese, 1984 I Muppet prendono Manhattan e del 1999 Muppet dallo spazio. Presentano le adorabili creazioni di Jim Henson con un rispettivo tocco di genere, dalla commedia musicale alla fantascienza hard, pur mantenendo l’arguzia autocosciente e familiare tipica del franchise. Perfetti per un doppio lungometraggio, i due film mostrano la versatilità dei Muppet, indipendentemente dall’ambientazione e dalla posta in gioco.

In I Muppet conquistano Manhattani Muppet lottano per diventare artisti teatrali di successo a New York City, spingendoli a sciogliersi temporaneamente prima di riformarsi per produrre un musical ambizioso. Muppet dallo spazio è il primo film della serie dopo la morte di Henson, con i Muppet che collaborano per salvare Gonzo dopo che è stato rapito dal governo. Con cast stellari, i due film catturano i diversi lati e i punti di forza dei Muppet e continuano a intrattenerli decenni dopo il loro rilascio iniziale.

Kevin Smith trova una vista di traverso a casa su Prime Video

Il regista preferito dai fan Kevin Smith è tornato nell’universo cinematografico condiviso che aveva creato nel 1994 con un’acclamata commedia Impiegati. Prime Video ospita anche molti dei film esilaranti di Smith Impiegato, un film documentario che racconta la sua vita e la sua carriera. Insieme a Impiegati III sta per ricevere la sua uscita fisica in home video all’inizio di dicembre, ora è un ottimo momento per rivisitare i momenti salienti della carriera di Smith. Prime Video ha attualmente Mallrat, Zack e Miri fanno un porno e Jay e Silent Bob si riavviano disponibile per lo streaming sulla piattaforma senza costi aggiuntivi.

Mallrat e Jay e Silent Bob si riavviano sono entrambi ambientati in Smith’s View Askewniverse che è iniziato con Clerks mentre i disadattati stoner Jay e Silent Bob entrano in ogni sorta di dirottamento comico. Zack e Miri fanno un porno vede Seth Rogen ed Elizabeth Banks nei panni di una coppia di fannulloni che decidono di sfondare nell’industria del porno, coinvolgendo diversi personaggi stravaganti per aiutarli. Ognuno di questi tre film evidenzia a modo suo l’abilità di Smith per la commedia basata sui dialoghi, dalla commedia sessuale volgare alle osservazioni ribalde sulla cultura pop

The Mindy Project arriva per intero su Prime Video

Dopo aver scritto, prodotto, diretto e recitato in L’ufficioMindy Kaling ha lanciato l’acclamata serie comica Il progetto Mindy, che è andato in onda per sei stagioni dal 2012 al 2017. Interpretato da Kaling nei panni del ginecologo di New York City Doctor Mindy Lahiri, lo spettacolo è stato nominato per una moltitudine di premi e ha consolidato Kaling come una forte voce comica in televisione nm. Tutte e sei le stagioni sono ora disponibili per lo streaming su Prime Video per il pubblico che potrebbe essersi perso lo spettacolo di successo la prima volta e che sta cercando di guardarlo per intero.

Dopo i tentativi di Mindy di trovare l’amore a New York, lo spettacolo ha approfondito l’umorismo relazionale mentre Mindy e le sue amiche bilanciavano la loro vita personale e professionale. Con un impressionante cast di personaggi ricorrenti e guest star, Il progetto Mindy ha riscontrato un maggiore successo dopo essere passato dalla Fox per diventare una serie originale di Hulu. Un trionfo per Kaling e il suo acuto istinto comico, Il progetto Mindy è una grande abbuffata per chi cerca un divertimento leggero prima del Ringraziamento.

True Lies di James Cameron avvolge Hulu

Dopo aver rivoluzionato completamente il genere sci-fi/action con i primi due Terminatore film, il regista James Cameron e la star Arnold Schwarzenegger hanno collaborato per un film d’azione molto diverso con 1994’s Bugie vere. Schwarzenegger interpreta l’agente segreto Harry Tasker, che tiene segreta la sua carriera da jet-set alla moglie Helen (Jamie Lee Curtis) e alla figlia Dana (Eliza Dushku). Ciò è complicato quando Harry crede che Helen abbia una relazione, distraendolo da una cellula terroristica che opera a Washington, DC, che ha acquisito testate nucleari e minaccia gli Stati Uniti.

Una miscela efficace di azione ad alto numero di ottani e commedia a crepapelle, Cameron e Schwarzenegger operano entrambi all’apice dei loro poteri creativi. Un risultato senza precedenti nel genere della commedia d’azione, Bugie vere ha dimostrato che Cameron poteva funzionare bene al di fuori del genere fantascientifico e che Schwarzenegger aveva un sacco di doti comiche. Il film lascerà Hulu alla fine di novembre, lasciando al pubblico solo pochi giorni per rivisitare questo classico moderno.

Silent Hill provoca il panico su Hulu

I fan sono rimasti piacevolmente sorpresi quando Konami ha annunciato di aver ricevuto il Silent Hill franchise di videogiochi dopo un lungo periodo di dormienza. Con i nuovi giochi della popolare serie horror psicologica in arrivo, Hulu ha aggiunto l’adattamento cinematografico del 2005 alla sua libreria di streaming. Mentre gli adattamenti dei videogiochi possono avere un noto track record, Silent Hill rappresenta una versione relativamente fedele del franchise e della sua raccapricciante sensibilità.

Dopo che la giovane figlia di Rose da Silva, Sharon, è scomparsa nella decrepita cittadina di Silent Hill, nel West Virginia, lei decide di trovarla e scappare. Tuttavia, Rose scopre rapidamente che Silent Hill è la casa di un culto sinistro e di mostri feroci che ostacolano Rose. Un film horror da incubo surreale che non ha paura di diventare brutale con il suo materiale originale, Silent Hill sfida la dubbia reputazione che i film di videogiochi hanno raccolto.