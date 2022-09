I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (17-18 settembre 2022)

A meno di una settimana dall’inizio ufficiale dell’autunno, gli ultimi giorni d’estate continuano a fornire quel caldo incessante. Prime Video e Hulu hanno entrambi svelato alcune importanti aggiunte alle rispettive librerie di streaming questa settimana, dalle nuove uscite a episodi settimanali ai colpi di scena americani sui classici horror europei. CBR è qui con una serie di consigli su cosa abbuffarsi esattamente questo fine settimana, con un ultimo fine settimana per stare al fresco per l’estate.

Ecco le migliori scelte di CBR per spettacoli e film da trasmettere in streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, dai film preferiti dai fan pronti per una rivisitazione alle serie televisive ampiamente acclamate che fanno il loro tanto atteso ritorno con nuovi episodi.

L’ultima stagione di Atlanta inizia con un ritorno a casa

Oltre alla sua recitazione e alle sue esibizioni musicali, Donald Glover ha sbalordito il pubblico con la pura qualità e l’immaginazione offerte come creatore della sua serie televisiva FX Atlanta. Nel ruolo di un aspirante artista hip hop di nome Earn, Atlanta ha fornito uno sguardo sfumato e occasionalmente surreale alla cultura hip hop e all’esperienza nera nel sud americano. La quarta e ultima stagione della serie vincitrice dell’Emmy Award è stata presentata in anteprima questa settimana, con nuovi episodi aggiunti settimanalmente a Hulu.

Atlanta La terza stagione ruotava in gran parte attorno ai personaggi principali che viaggiavano attraverso l’Europa come parte di un tour di concerti, ognuno dei quali sperimentava tumultuosi cambiamenti nelle loro vite personali e professionali. Dopo questo lungo periodo all’estero, la stagione 4 riporta i personaggi nel loro stato d’origine, la Georgia, mostrando fino a che punto ognuno di loro è arrivato dalla prima stagione. Uno sguardo introspettivo su eredità, comunità e destino, Atlanta è destinato a uscire al top del suo gioco.

The Handmaid’s Tale ritorna con una premiere in doppia dimensione

Il bruciante romanzo di Margaret Atwood del 1985 Il racconto dell’ancella è stato adattato in una pluripremiata serie televisiva da Hulu, con Elisabeth Moss a capo del suo acclamato cast. Ambientato in un prossimo futuro, dopo che una seconda guerra civile americana ha instaurato un governo teonomico e totalitario a Gilead, i ribattezzati Stati Uniti, le donne sono oppresse ancora più spietatamente dal patriarcato. La quinta e penultima stagione è stata lanciata su Hulu questa settimana, con una prima stagione di due episodi che riporta il pubblico al mondo distopico di Gilead.

Entro la quarta stagione, la protagonista di Moss, June è diventata una combattente per la libertà incallita che cerca di rovesciare il governo di Gilead e gli uomini crudeli che lo gestiscono. Con intrighi e sfiducia che dilagano tra la resistenza e la classe dirigente, Il racconto dell’ancella La stagione 5 è destinata a intensificare il conflitto su un palcoscenico più ampio. Spinto da un commento sociale che sembra più pungente che mai, Il racconto dell’ancella è uno dei migliori programmi originali disponibili su Hulu, cinque stagioni dopo.

L’ultimo duello lancia il guanto di sfida su Hulu

Il regista Ridley Scott non è estraneo al timone di grintose epopee storiche e il suo ultimo progetto nel genere è stato l’amaro dramma storico dell’anno scorso L’ultimo duello. Ambientato nella 14a Francia medievale, il film vede Matt Damon e Adam Driver nel ruolo degli scudieri Jean de Carrogues e Jacques Le Gris, rispettivamente. Mentre Jean è via in Scozia per una campagna militare, Jacques aggredisce la moglie di Jean, Marguerite, con Jean che sfida Jacques a un duello letale per ripristinare l’onore della sua famiglia.

Con un cast stellare e una posta in gioco terribilmente personale, L’ultimo duello dimostra che Scott è ancora all’apice del suo potere creativo. Scritto da Damon, dal co-protagonista Ben Affleck e Nicole Holofcener, L’ultimo duello critica e decostruisce il maschilismo e la spavalderia del medioevo. Uno sguardo affascinante su un lato dimenticato della storia medievale, L’ultimo duello è uno dei film più trascurati dell’anno scorso.

La Terra di Mezzo di Peter Jackson si riunisce su Prime Video

Mentre la straordinaria serie originale di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere lancia nuovi episodi ogni settimana, l’ultimo grande adattamento del lavoro di Tolkien è disponibile sul servizio di streaming. Il regista Peter Jackson Signore degli Anelli e Hobbit le trilogie sono entrambe disponibili su Prime Video per coloro che cercano di superare l’attesa del nuovo Anelli di potere Episodi. Sebbene le trilogie di film e le serie televisive non siano collegate narrativamente, il lavoro di Jackson rimane una straordinaria lezione di perfezionamento nel portare sullo schermo l’alta fantasia letteraria.

Uscito dal 2001 al 2003, Il Signore degli Anelli racconta una coalizione che si propone di distruggere l’Unico Anello del Potere per eliminare definitivamente il malvagio Sauron. Rilasciato dal 2012 al 2014, Lo Hobbit la trilogia si svolge decenni prima, quando il modesto Bilbo Baggins acquisisce l’anello prima di ritrovarsi nel mezzo di un conflitto di lunga data. Mentre Lo Hobbit non è stato accolto calorosamente come Il Signore degli Anellientrambe le trilogie sono ambiziosamente divertenti.

Goodnight Mommy è reinventato per un nuovo pubblico su Prime Video

Il film horror psicologico austriaco del 2014 Buonanotte mammay ha ricevuto riconoscimenti internazionali al momento della sua uscita, offrendo una storia dal ritmo serrato con una posta in gioco terrificante. Il regista Matt Sobel ha rifatto il film per il pubblico americano, uscito questa settimana come film originale di Prime Video. Protagonista Naomi Watts come l’apparente figura materna, la versione americana di Buonanotte mamma sembra fornire una svolta alla classica premessa horror.

Dopo che una donna si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica del viso, torna a casa dai suoi due figli gemelli con il viso ancora avvolto da pesanti bende. Mentre la donna inizia a mostrare comportamenti sempre più bizzarri e inquietanti, i ragazzi iniziano a riflettere se la donna nella loro casa sia davvero la loro madre. Con un crescente senso di paura e tensione, Buonanotte mamma è pronto a consegnare presto le paure di Halloween nel luogo più invasivo che si possa immaginare: casa dolce casa.