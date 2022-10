I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (15-16 ottobre 2022)

Prime Video e Hulu stanno facendo tutto il possibile, con grandi anteprime televisive e una crescente libreria di opzioni di streaming sulle rispettive piattaforme. Dal debutto di nuove stagioni anime a una certa icona mostruosa che fa grandi mosse, c’è qualcosa che tutti possono guardare mentre ottobre 2022 raggiunge il suo traguardo. Come sempre, CBR è qui per offrire alcune scelte su cosa abbuffarsi questo fine settimana su Hulu e Prime Video, sia che il pubblico sia alla ricerca di uno spavento veloce o di anime travolgenti che approfondiscono l’azione horror o di supereroi.

Ecco i migliori e migliori consigli di streaming per i due servizi di streaming premium, che si tratti di una rivisitazione del cinema classico o di essere in prima fila per assistere a un’attesissima prima sulla piattaforma.

Godzilla fa i suoi passi su Hulu

Il re dei mostri, una volta e futuro, Godzilla, ha entusiasmato milioni di persone in tutto il mondo per oltre 60 anni e non sembra che rallenterà presto. Hulu ha aggiunto questo mese sei dei film più famosi del kaiju definitivo alla sua libreria di streaming, affrontando una varietà di avversari titanici per la supremazia mostruosa. Con ognuno di questi film che si colloca tra i film più oscuri di Godzilla fino ad oggi, i sei film mostrano un lato più feroce del mostro di quanto il pubblico possa essere abituato.

Hulu ha aggiunto Godzilla contro Mechagodzilla II; Godzilla contro Destroyah; Godzilla contro Spacegodzilla; Godzilla, Mothra e King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack; Godzilla contro Megaguirus e il 2004 Godzilla contro Meccagodzilla alla sua biblioteca. Ogni film scatena le creature colossali l’una contro l’altra, con il mondo in bilico tra colpi sismici e soffio atomico, con i loro combattimenti mozzafiato. Per una pigra abbuffata di fine settimana, questi sei film di Godzilla su Hulu offrono un divertimento gigantesco.

My Hero Academia riapre per la sesta stagione

Uno dei più grandi franchise di anime al mondo è Il mio eroe accademico, basato sulla serie manga creata da Kohei Horikoshi. In ripresa dopo il film anime del 2021 My Hero Academia: Missione degli Eroi del Mondo, la sesta stagione è finalmente arrivata per continuare la storia su Hulu. E senza perdere un secondo, Deku e i suoi compagni di liceo che si stanno allenando per diventare supereroi saranno messi alla prova in questa stagione come mai prima d’ora.

Riprendendo il climax esplosivo della quinta stagione, gli studenti della UA High School affrontano il malvagio Paranormal Liberation Front per il destino del Giappone. Mentre Deku e i suoi amici si preparano per l’imminente conflitto di superpoteri, Hawks rimane sotto copertura con i cattivi per saperne di più sulla loro trama. Con nuovi episodi pubblicati su Hulu ogni sabato, Il mio eroe accademico regge ancora come il gold standard nelle versioni di anime contemporanee.

Saint Maud trova la salvezza nell’orrore religioso

Mentre l’attore preferito dai fan Morfydd Clarke potrebbe offrire una performance d’acciaio nei panni di Galadriel Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potereil pubblico può vedere il suo lavoro più viscerale nel film horror Santa Maud. Uscito nel 2019, il film britannico è scritto e diretto da Rose Glass ed è un masterclass di horror religioso indipendente. E dopo aver visto Clarke spingere la sua performance sull’orlo del baratro, il pubblico può assistere all’impressionante gamma delle sue doti recitative in un contesto molto diverso dalla Terra di Mezzo.

Clarke interpreta Katie, una donna che si ribattezza Maud dopo essersi convertita al cattolicesimo romano in seguito alla perdita di un paziente durante il suo lavoro di infermiera. Lavorando in una cittadina balneare inglese per fornire cure palliative, Maud inizia a credere di aver ricevuto una santa missione direttamente da Dio. Mentre la presa di Maud sulla sanità mentale si erode costantemente, la sua percezione del mondo intorno a lei e il suo scopo nella vita vira verso il terrificante surreale.

L’uomo della motosega va su di giri per il suo debutto su Hulu

La serie manga più venduta di Tatsuki Fujimoto L’uomo della motosega è stato adattato in uno spettacolo anime con lo stesso nome, portando la sua miscela di cuore e brividi sanguinolenti. Sia fungendo da satira sulle celebrità che fornendo un sacco di azione di caccia ai demoni, L’uomo della motosega è destinato a fare un grande salto su Hulu. E con i nuovi episodi pubblicati ogni mercoledì a partire dalla scorsa settimana, ora è il momento di assistere a una delle più grandi anteprime di anime dell’anno dall’inizio.

L’uomo della motosega segue un giovane cacciatore di diavoli di nome Denji che si lega alla sua motosega, l’animale domestico del diavolo Pochita per trasformarsi in un ibrido umano-diavolo con motoseghe come appendici. Dopo aver acquisito la sua nuova abilità, Denji viene reclutato per unirsi ai Devil Hunters della Pubblica Sicurezza da una donna misteriosa di nome Makima. Con un senso dell’umorismo consapevole, un sacco di cuore e un’azione delirante e cruenta, L’uomo della motosega è destinato a diventare Crunchyroll e l’ultimo anime di successo di Hulu.

Let the Right One In presenta una nuova storia di vampiri

Mentre Showtime ha debuttato con il suo adattamento televisivo della storia dell’orrore svedese Fai entrare quello giusto, il film straniero originale del 2008 è disponibile per lo streaming su Prime Video. Offrendo una visione unica dei veri e propri tropi dei vampiri, Fai entrare quello giusto è ancora uno dei migliori film del genere. Per coloro che desiderano rivisitare il film classico o guardarlo per la prima volta, questa stagione di Halloween è la scusa perfetta per vivere appieno il film horror svedese.

Ambientato in un sonnolento sobborgo di Stoccolma, un ragazzo ostracizzato di nome Oskar fa amicizia con il suo nuovo vicino di casa Eli, una giovane ragazza che si è trasferita con il suo custode Hakan. Man mano che Oskar ed Eli si avvicinano, la ragazza si rivela essere un vampiro affamato, con Hakan che l’aiuta a soddisfare la sua sete di sangue omicida. Una terrificante storia di formazione che sacrifica l’innocenza dell’infanzia con vampiri famelici, Fai entrare quello giusto rimane un tour de force horror a quasi 15 anni dal suo debutto.