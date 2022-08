I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (13-14 agosto 2022)

Mentre i giorni canini dell’estate continuano a portare il caldo, Prime Video e Hulu hanno svelato una nuova ondata di programmazione per aiutare il pubblico a rimanere calmo. Sia che cerchi un classico familiare da rivisitare o che guardi le ultime novità in film e televisione, Hulu e Prime Video hanno apportato alcune solide aggiunte questo mese. CBR è qui per aiutare gli spettatori a scegliere esattamente cosa dovrebbero abbuffarsi questo fine settimana dalle ampie librerie di entrambi i servizi di streaming.

Ecco tutti i più grandi e migliori programmi televisivi e film disponibili per lo streaming su Hulu e Prime Video, dai film recenti e classici in arrivo sui servizi di streaming ad alcuni impressionanti programmi originali.

La città perduta è stata scoperta su Prime Video

Sandra Bullock e Channing Tatum si sono rivelate un’efficace coppia di commedie romantiche nel precedente blockbuster di quest’anno, La città perduta. Bullock interpreta la scrittrice romantica Loretta Sage mentre Tatum interpreta Alan Caprison, il modello di copertina dei libri di Sage che è segretamente innamorato di lei. Quando Sage viene rapita dalla miliardaria senza scrupoli Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) per aiutarlo a trovare un leggendario tesoro perduto, Caprison entra in azione per salvarla.

Serve come una sorta di aggiornamento moderno per le commedie romantiche d’azione e avventura come Romanzando la pietra e Il gioiello del Nilo, La città perduta è guidato in modo divertente da quanto comicamente compromettenti Bullock e Tatum siano disposti ad andare. Un’apparizione cameo di Brad Pitt spinge il film a livelli ancora maggiori, sfruttando il bell’aspetto e il carisma della star del cinema di Pitt per posizionarlo come l’eroe d’azione definitivo. Pur non cambiando necessariamente la formula della commedia romantica, La città perduta non prova consapevolmente e offre un buon momento solidamente divertente in quanto si tratta di Prime Video.

Sonic the Hedgehog 2 corre su Prime Video

Se c’è mai stato un lungometraggio per dimostrare che un adattamento di successo di una proprietà di un videogioco è possibile, era il 2020 Sonic il riccio. Il film di successo ha avuto un seguito all’inizio di quest’anno con Sonic il Riccio 2, ampliando la portata e lanciando mentre lo speedster blu affronta la sua vecchia nemesi, il dottor Robotnik. E quattro mesi dopo Sonic il Riccio 2debutto nelle sale, il film è ora disponibile per lo streaming insieme al suo predecessore per un doppio lungometraggio ad alta velocità.

Mentre Sonic continua ad adattarsi alla vita sulla Terra, incontra la volpe antropomorfa Tails, che si unisce a lui proprio mentre Robotnik recluta i vendicativi Knuckles per portare avanti la sua vendetta su Sonic. Ora sulla difensiva, Sonic e Tails devono affrettarsi a recuperare il potente Master Emerald prima che Robotnik possa usarlo per modellare la realtà a sua immagine. Raddoppiando l’umorismo e l’azione frenetica, Sonic il Riccio 2 è un sequel che va davvero più grande e migliore del suo già impressionante predecessore.

Un campionato tutto loro è pronto per giocare a palla

L’amato film d’epoca sullo sport Una lega a sé stante, uscito nel 1992 e interpretato da Geena Davis, Tom Hanks e Madonna, è stato adattato come una serie originale Prime Video. Con un nuovo cast di personaggi, lo spettacolo segue la formazione della All-American Girls Professional Baseball League durante la seconda guerra mondiale. Con questo nuovo approccio alla commedia drammatica, Una lega a sé stante si avventura in argomenti precedentemente inesplorati dal film originale.

Ambientato nel 1943, con molti atleti professionisti maschi che prestano servizio nella guerra, i campionati femminili professionistici mantengono vivo il baseball a livello nazionale. Lo spettacolo affronta questioni tra cui il razzismo e l’omofobia che non erano prontamente presenti nel film del 1992 pur mantenendo gli aspetti della commedia sportiva della storia. Per una nuova versione di un classico del cinema, ampliato in forma televisiva con un cast stellare, Una lega a sé stante torna per esplorare un periodo unico nella storia dello sport.

Cattivissimo me porta il caos meme-friendly a Hulu

Mentre Morbio ha sicuramente portato i meme cinematografici quest’anno, un film che ha tranquillamente incanalato la propria Internet consapevole in seguito al successo al botteghino è stato Minions: L’ascesa di Gru. E mentre Minion potrebbe essere il film d’animazione di successo dell’estate, i primi due film del Detestabile me franchise sono stati aggiunti a Hulu questo mese. Caratterizzati da un cast vocale stellare, i due film mostrano esattamente perché il pubblico si è accalcato per assistere alle folli avventure di Gru e del suo esercito di sciocchi complici.

Il film originale del 2010 vede la mente criminale Gru complottare per rubare la luna come rapina definitiva prima di ritrovarsi improvvisamente come il padre adottivo di tre ragazze. del 2013 Cattivissimo Me 2 presenta un Gru riformato che tenta di fermare un supercriminale rivale mentre trova l’amore nell’agente dei servizi segreti Lucy Wilde. Per rivisitare dove il Detestabile me e Minion tutta la saga è iniziata, Hulu ha coperto il pubblico.

Gli Acchiappafantasmi sono aperti agli affari su Hulu

Una delle commedie horror di maggior successo di tutti i tempi è il film del 1984 acchiappa fantasmi, con Bill Murray, Dan Akyroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson nei panni di quattro cacciatori di fantasmi. Acclamato dalla critica e dal punto di vista commerciale, il film avrebbe generato un intero franchise multimediale, una serie di sequel e un riavvio cinematografico nel 2016. Sia il film originale del 1984 che il sequel diretto del 1989 Acchiappafantasmi II sono stati aggiunti a Hulu questo mese.

Nel primo film, quattro investigatori del paranormale aprono un’attività di caccia ai fantasmi nel cuore di New York City e sono sorpresi quando gli affari vanno a gonfie vele prima di opporsi a un antico demone. Acchiappafantasmi II fa rimontare il quartetto quando un dipinto infestato scatena un’energia malevola su New York nel suo tentativo di invadere il mondo vivente. Entrambi i film hanno gettato le basi per il acchiappa fantasmi franchise, che continua a prosperare con nuovi film attualmente in lavorazione.