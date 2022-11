I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (12-13 novembre 2022)

Con l’ora legale che va e viene, le notti diventano più lunghe e più fredde mentre le ultime settimane dell’autunno iniziano a passare costantemente all’inverno. Con il pubblico che resta all’interno per tenersi al caldo, Prime Video e Hulu hanno aggiunto un sacco di programmi adatti ai fan alle rispettive librerie di streaming mentre novembre si avvicina alla metà. Mentre Prime Video vanta un’impressionante selezione di western, Hulu presenta importanti aggiunte al suo catalogo questo mese. Con questo in mente, CBR è qui per offrire suggerimenti su cosa guardare da entrambe le piattaforme digitali.

Ecco i più grandi consigli su cosa abbuffarsi questo fine settimana su Hulu e Prime Video, dalla tariffa televisiva per famiglie ai colpi di scena postmoderni sui generi classici e alle storie sui due servizi di streaming.

L’inglese porta classe nel selvaggio West

Prime Video porta una versione revisionista del genere western con le sue prestigiose miniserie originali L’inglese. Scritta e diretta da Hugo Blick, la serie vede protagonista Emily Blunt nei panni di una giovane donna inglese di nome Lady Cornelia Locke, che si reca alla frontiera americana senza legge per vendicare l’omicidio di suo figlio. Dopo aver incontrato un uomo Pawnee di nome Eli Whipp, Cornelia si rende conto che potrebbe esserci di più nella morte di suo figlio di quanto credesse inizialmente.

Caratterizzato da un cast impressionante, L’inglese offre una prospettiva unica sul selvaggio West attraverso gli occhi di una donna aristocratica britannica che deve mettere in discussione tutto ciò in cui credeva una volta. Allo stesso tempo, la serie porta l’azione occidentale senza compromessi e la sensibilità alla vendetta che hanno aiutato il genere a resistere per i generi. Una meditazione deliberata sui segreti di famiglia e sul prezzo della vendetta, L’inglese rappresenta uno splendido approccio postmoderno al genere occidentale.

La stazione Fruitvale di Ryan Coogler è aperta

Questa settimana è lunga per il celebre regista Ryan Coogler come suo ultimo film, Black Panther: Wakanda per sempre, esce nelle sale. In concomitanza con il grande schermo di Coogler, uno dei suoi primi progetti cinematografici, stazione di Fruitvale, è più disponibile per lo streaming online che mai. Sia Hulu che Prime Video hanno aggiunto stazione di Fruitvale alle rispettive librerie di streaming come Wakanda per sempre apre in tutto il mondo.

stazione di Fruitvale racconta la vera tragica storia di Oscar Grant, un uomo ucciso da un agente di polizia della Bay Area Rapid Transit mentre viaggiava su una metropolitana leggera il giorno di Capodanno del 2009. Con Michael B. Jordan, collaboratore di Coogler, nel ruolo di Grant, il film racconta le ultime ore della vita di Grant. Un orologio che fa riflettere che sottolinea tranquillamente la tragedia, stazione di Fruitvale rimane uno dei migliori film nell’acclamato catalogo di Coogler.

Il Terminator si accende su Hulu

Mentre Hulu in precedenza presentava i primi due Terminatore film e le serie televisive nella sua libreria, ha aggiunto il servizio di streaming Terminator 3: L’ascesa delle macchine e Salvezza Terminator questo mese. Ciò rende Hulu la casa indiscussa del franchise di fantascienza di lunga data, con tutti tranne i due film più recenti disponibili per la visione sulla piattaforma digitale senza costi aggiuntivi. Anche se Terminatore 3 e Salvezza Terminator potrebbero non essere allo stesso livello di acclamazione universale dei loro predecessori, offrono una solida continuazione della serie di film.

Terminatore 3 ha un John Connor adulto preso di mira dal TX, il modello più avanzato Terminator rimandato dal futuro post-apocalittico mentre si muove per prevenire l’armageddon nucleare. Salvezza Terminator si svolge al culmine della guerra tra l’umanità e le macchine senzienti, mentre il misterioso Marcus Wright lavora con Connor per salvare ciò che resta della razza umana. Con quattro Terminatore film e lo spettacolo disponibili per lo streaming su Hulu, questo fine settimana rappresenta l’occasione perfetta per abbuffarsi.

Prime Video diventa il luogo per gli epici western

Per aiutare a suonare nella premiere di L’inglese, Prime Video ha aggiunto alla sua libreria di streaming diversi film western stellari che sono tra i migliori dell’intero genere. Dagli spaghetti western girati in Europa dal regista italiano Sergio Leone all’epopea travolgente del premio Oscar Michael Cimino, c’è qualcosa per tutti nel selvaggio West. Per chiunque cerchi di più dal genere occidentale dopo aver catturato L’inglesec’è molto nel catalogo di Prime Video per un’abbuffata improvvisata.

L’opera magnum di Leone del 1968 C’era una volta nel West è disponibile e si pone come requiem del genere, con l’ultimo dei grandi pistoleri in lizza per il controllo di una città di confine sulla frontiera. Il film avrebbe continuato a influenzare decine di registi, incluso Quentin Tarantino. L’epopea di Cimino del 1980 Cancello del Paradiso è stato ampiamente diffamato al momento della sua uscita iniziale, ma da allora è stato rimontato e valutato come uno dei migliori lavori del regista. Infine, gli anni ’57 Scontro a fuoco all’OK Corral descrive il famigerato duello tra i fratelli Earp e la Clanton Gang nella piccola città dell’Arizona, portando alcuni pesi massimi di Hollywood per dare vita alla storia storica.

Yu-Gi-Oh! Continua la lotta su Hulu

Mentre Pokémon potrebbe aver rotto il fenomeno del gioco di carte collezionabili e dei mostri tascabili in tutto il mondo, è tutt’altro che l’unico franchise ancora nel gioco. Yu-Gi-Oh! continua a essere una potenza globale con la sua interpretazione del genere immensamente popolare e Hulu è ancora il posto giusto per lo streaming di nuovi episodi. L’ultima serie di episodi di Yu-Gi-Oh! Settel’era attuale dell’anime, è arrivata su Hulu, dando ai fan americani la possibilità di guardare per la prima volta la stagione per intero.

Ambientato nella città di Goha, lo studente delle scuole elementari Yuga Ohdo crea nuove regole per il Yu-Gi-Oh! gioco di carte collezionabili che lo porta a guadagnare una rinascita in popolarità. Mentre Yuga diventa una specie di celebrità locale a causa di questi cambiamenti, deve affrontare un maggiore controllo da parte della Goha Corporation che sovrintende alla sua città natale. Con tutta l’azione frenetica per cui la serie è nota, Yu-Gi-Oh! continua a offrire emozioni tascabili basate su mostri mentre la sua eredità cresce su Netflix.