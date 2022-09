I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (10-11 settembre 2022)

Con il Labor Day nel retrovisore e la stagione NFL ufficialmente qui, sta iniziando a sembrare molto simile all’autunno, anche se l’ultimo caldo estivo rimane ancora. Prime Video e Hulu hanno lanciato una nuova ondata di programmi cinematografici e televisivi per intrattenere il pubblico, mentre alcuni preferiti dai fan sono pronti a lasciare le loro librerie di streaming questo mese. Con entrambe le piattaforme digitali che vantano i rispettivi ampi cataloghi, CBR è qui con consigli per aiutare gli spettatori a scegliere esattamente cosa abbuffarsi questo fine settimana.

Ecco gli spettacoli e i film più grandi e migliori da guardare in streaming su Hulu e Prime Video questo fine settimana, dalla possibilità di avere un vantaggio sugli spaventi di Halloween al cogliere l’ultima possibilità di guardare gli spettacoli prima che lascino i servizi di streaming.

Il progetto Blair Witch crea un doppio film macabro

La cinematografia found footage è forse più efficace nel genere horror e un film che ha catapultato la sua popolarità nel mainstream di Hollywood è quello del 1999 Il progetto Blair Witch. Apparentemente filmato da un gruppo di studenti di ricerca che stavano creando un documentario sulla famigerata Blair Witch del Maryland, il successo del film ha contribuito a spianare la strada a film horror found footage come Attività paranormale e racc. Sia il film originale che il sequel del 2000, Il libro delle ombre: Blair Witch 2sono ora disponibili per lo streaming su Prime Video.

Il classico istantaneo del 1999 ha un trio di studenti di cinema che si accampano nei boschi fuori Burkittsville, nel Maryland, dove scoprono che la leggenda locale dietro la Blair Witch potrebbe essere reale mentre sperimentano sinistri fenomeni soprannaturali. Mentre Libro delle ombre evita in gran parte il formato found footage, il film rompe delicatamente la quarta parete, seguendo i fan del film originale che si avventurano a Burkittsville, dove inciampano negli oscuri segreti della foresta. I due film sono pronti per una doppia visione, anche se l’estetica varia in modo significativo da un film horror all’altro.

Anche se Bestia all’inizio di quest’estate non è stato all’altezza delle aspettative della critica o dell’entusiasmo del pubblico, un altro thriller basato sui leoni è arrivato su Prime Video. Il film d’azione e avventura del 1996 Il fantasma e l’oscurità è ora disponibile per lo streaming, raffigurante un racconto romanzato di due leoni che avrebbero terrorizzato un progetto ferroviario in Kenya nel 1898. E mentre Il fantasma e l’oscurità di certo non deve essere considerato un grande cinema, porta un po’ di genuina eccitazione nell’ambientazione di un film d’epoca.

Con Val Kilmer e Michael Douglas, Il fantasma e l’oscurità i due attori interpretano rispettivamente l’ingegnere militare John Henry Patterson e Charles Remington. Convocati in Kenya, i due uomini hanno il compito di dare la caccia a una coppia di leoni che hanno costantemente ucciso i lavoratori delle ferrovie per prevenire ulteriori spargimenti di sangue. Anche se a tratti ridicolo, Il fantasma e l’oscurità offre molta suspense mentre mostra Kilmer e Douglas al culmine dei loro poteri.

Brooklyn Nine-Nine si ritira da Duty on Hulu

Una delle commedie televisive più celebri degli ultimi anni è Brooklyn nove-nove, vincitore e nominato per una moltitudine di premi durante le sue otto stagioni. Creata da Dan Goor e Michael Schur, la sitcom si è svolta in un distretto di polizia di Brooklyn gestito da poliziotti eccentrici che tengono al sicuro New York City. La serie lascerà Hulu la prossima settimana, dando al pubblico il tempo sufficiente per abbuffare lo spettacolo da cima a fondo.

Andy Samberg interpreta il detective della polizia Jake Peralta, le cui abilità naturali di efficace combattente del crimine sono indebolite dalla sua natura incessantemente sciocca. Jake è affiancato dal suo concreto Capitano Raymond Holt e dalla intimidatoria Rosa Diaz mentre danno una svolta comica alla risoluzione del crimine. Una lezione di commedie di situazioni, cattura Brooklyn nove-nove nel tempo limitato in cui è ancora su Hulu nella sua interezza.

Hunter x Hunter espande la sua grande azione di gioco

L’adattamento anime di Yoshihiro Togashi Cacciatore x Cacciatore la serie manga sta arrivando su Hulu in grande stile, con nuovi episodi doppiati e sottotitolati questo mese. Gli episodi 53-148 sono stati ufficialmente doppiati in inglese mentre gli episodi 80-148 sono stati aggiunti, sottotitolati e con le loro tracce originali in lingua giapponese. Con questo, l’intera serie anime di riavvio del 2011 è ora disponibile per lo streaming su Hulu per coloro che desiderano vivere per la prima volta la storia sulla piattaforma per intero.

Cacciatore x Cacciatore segue un ragazzo di nome Gon Freecss, che scopre che suo padre, Ging, scomparso da tempo, è vivo e vegeto e sta realizzando il suo sogno di essere un cacciatore. Nonostante sia stato lasciato indietro da Ging, Gon è determinato a seguire le sue orme e si allena per diventare lui stesso un esperto cacciatore. Con un sacco di avventure d’azione in giro per il mondo mentre Gon rintraccia animali leggendari e scopre tesori nascosti, Cacciatore x Cacciatore è completo e pronto per un epico binge-watch.

Abbiamo comprato uno zoo che supera la sua distinzione di meme

Molti meme che hanno recentemente preso d’assalto Internet sono incentrati sul film del 2010 Abbiamo comprato uno zoo, co-scritto e diretto da Cameron Crowe e adattando l’omonimo libro di memorie del 2008 di Benjamin Mee. Con Matt Damon nel ruolo di Mee, Abbiamo comprato uno zoo segue Benjamin e la sua famiglia mentre si riprendono dalla perdita della moglie. Trasferendo la propria casa nel tentativo di ricominciare da capo, la famiglia Mee decide di acquisire uno zoo in rovina, assumendosi il compito congiunto di ristrutturarlo per il pubblico.

Nonostante il suo titolo assolutamente memeabile, Abbiamo comprato uno zoo cattura il fascino dell’uomo qualunque e il dramma della vita in cui Crowe eccelle come regista. Incoraggiato da un cast simpatico, tra cui Scarlett Johannson, il film favorisce un’esplorazione accomodante delle emozioni sentimentali piuttosto che grandi colpi di scena e posta in gioco. Il film perfetto per rannicchiarsi e guardare in un pomeriggio piovoso, Abbiamo comprato uno zoo è disponibile per lo streaming su Hulu.