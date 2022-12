I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (10-11 dicembre 2022)

Con le festività natalizie in pieno svolgimento e l’inverno alle porte, ci sono un sacco di nuovi film e programmi televisivi da guardare mentre stai al caldo per il fine settimana. Prime Video e Hulu hanno ciascuno aggiunto i film preferiti dai fan alle rispettive vaste librerie di streaming, dalle commedie stravaganti ai musical e ai romanzi che sono divertenti per tutta la famiglia. CBR è qui per aiutare a selezionare entrambi i cataloghi per consigliare esattamente cosa trasmettere in streaming questo fine settimana mentre dicembre continua e il Natale si profila all’orizzonte.

Ecco tutti i film più grandi e migliori da trasmettere in streaming su Hulu e Prime Video attraverso una varietà di generi, dalle solide commedie romantiche al culmine delle festività natalizie ai film horror che contrastano in modo sovversivo tutto quell’allegria natalizia.

La La Land celebra la magia musicale di Hollywood

Come regista pluripremiato Damien Chazelle torna nei cinema quest’anno con lo spettacolo sgargiante Babiloniail film di Chazelle vincitore del premio Oscar 2016 La La Land è stato aggiunto alla libreria di streaming di Prime Video. Interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone, il film offre una visione diversa della classica Hollywood rispetto a Babilonia, che celebra l’eredità del jazz e del cinema musicale. Supportato da una serie di canzoni e balli originali davvero divertenti e da un’emozionante montagna russa di una storia d’amore al suo interno, La La Land è forse il più grande lavoro di Chazelle.

Mia e Sebastian iniziano una storia d’amore mentre inseguono i rispettivi sogni a Los Angeles. Poiché entrambe le loro carriere devono affrontare importanti incroci e compromessi creativi, la relazione della giovane coppia è minacciata mentre si chiedono fino a che punto andranno per essere all’altezza del loro destino. Straziantemente agrodolce ma supportato da numeri musicali vincenti e spettacoli mozzafiato, La La Land rimane la lettera d’amore più duratura di Chazelle a Hollywood.

L’amore è nell’aria stagionale nella commedia romantica delle vacanze Qualcosa da Tiffany, basato sull’omonimo romanzo di Melissa Hill e prodotto da Reese Witherspoon. Interpretato da Zoey Deutch, il film segue una coppia di coppie mentre affrontano diversi incroci romantici durante le festività natalizie a New York City. E mentre Qualcosa da Tiffany non reinventa la ruota della commedia romantica, inoltre non ci prova particolarmente, fornendo risate sicure e amore per il pubblico che cerca una storia d’amore natalizia.

Mentre le coppie Rachel e Gary ed Ethan e Vanessa pensano di compiere i prossimi passi importanti nelle loro rispettive relazioni, scoprono che le vacanze potrebbero riservare loro delle sorprese. Con la famosa gioielleria Tiffany di New York come fulcro, questo giovane amore adulto sta per saltare al livello successivo. Fornire un divertimento da commedia romantica leggero, Qualcosa da Tiffany è un racconto stagionale sull’amore nella grande città, guidato da un cast carismatico.

The Night House fornisce un terrificante mistero

Prima di dirigere quest’anno Hellraiser film revival per Hulu, il regista horror David Bruckner ha diretto l’acclamato film horror La casa della notte. Rilasciato nel 2020, il film è interpretato da Rebecca Hall nei panni di Beth, una donna che affronta il dolore per la recente perdita del marito. Mentre Beth affronta l’eredità architettonica del marito, scopre che la casa che ha costruito poco prima della sua morte contiene un sinistro segreto.

Tanto un mistero quanto un film horror psicologico con sfumature soprannaturali, La casa della notte è elevato da una straordinaria performance di Hall. Lavorando con gli sceneggiatori di Hellraiser Ben Collins e Luke Piotrowski, Bruckner fa indovinare al pubblico dove andrà a finire l’accattivante storia paranormale. Un’esplorazione scioccante nell’oscurità intrinseca in tutti noi, La casa della notte è un film horror avvincente che mantiene il suo pubblico sbilanciato e irrevocabilmente coinvolto.

Wes Anderson trova una casa in streaming su Hulu

Con la sua propensione per le scenografie sorprendenti, i cast d’ensemble e la sensibilità narrativa stravagante, Wes Anderson è uno dei cineasti più distinti e acclamati che lavorano oggi a Hollywood. Un paio delle commedie più famose di Anderson, I Tenenbaum reali e La vita acquatica con Steve Zissou, sono stati aggiunti alla libreria di streaming di Hulu, offrendo al pubblico la possibilità di rivisitarli o verificarli per la prima volta. Con cast stellari, entrambi i film forniscono i loro diversi approcci all’eccentrico senso dell’umorismo di Anderson, mentre si accoppiano come il perfetto doppio lungometraggio.

I Tenenbaum reali segue Royal, il patriarca della famiglia Tenanbaum, mentre tenta di riconciliarsi con la sua ex moglie e i figli dopo aver affermato falsamente di essere stato diagnosticato una malattia terminale. La vita acquatica con Steve Zissou vede l’omonimo esploratore sottomarino guidare una spedizione per dare la caccia allo squalo giaguaro che ha divorato il suo collega Esteban, viaggiando nelle profondità dell’oceano. Entrambi esilaranti nei loro modi insoliti, i due film dimostrano i punti di forza narrativi di Anderson mentre approfondisce l’eredità di due figure paterne molto diverse.

Il giovane Sherlock Holmes reinventa una leggenda risolutrice di crimini

Mentre Netflix potrebbe avere le continue avventure del super investigatore Benoit Blanc, Prime Video ha il film misterioso del 1985 preferito dai fan Il giovane Sherlock Holmes. Timonato da Uomini in nero regista Barry Levinson, il film ritrae un’iterazione più giovane del classico duo di risoluzione del crimine di Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes e John Watson mentre si incontrano per la prima volta in collegio. Ambientato nell’Inghilterra vittoriana, il film fonde mistero, romanticismo e avventura mentre i due giovani scoprono la loro forza nel ragionamento deduttivo per affrontare le forze oscure.

Scritto da A casa da solo il regista Chris Columbus, Il giovane Sherlock Holmes è una versione sorprendentemente elegante dell’iconico maestro detective. Un classico di culto nel vero senso della parola, Il giovane Sherlock Holmes offre un brivido di ritorno al passato per un pubblico non esigente mentre guardano lo studente attento diventare la mente calcolatrice dei romanzi di Doyle. Un pezzo d’epoca alternativo a Coltelli fuori, Il giovane Sherlock Holmes offre un buon divertimento di evasione che indossa le sue influenze spericolate sulla manica.