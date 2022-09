I migliori film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video (1-2 ottobre 2022)

Mentre l’autunno inizia a rompere il caldo estivo e il latte speziato di zucca inizia a fluire, Prime Video e Hulu hanno fornito un sacco di programmi cinematografici e televisivi per intrattenere il pubblico. Dalle attese anteprime della stagione, dagli spettacoli preferiti dai fan di lunga data a una selezione di classici dell’orrore di uno degli attori più iconici del genere, ci sono un sacco di film e serie televisive da guardare su entrambi i servizi di streaming. E CBR è qui per aiutare a restringere le vaste librerie di entrambe le piattaforme digitali per trovare la migliore abbuffata per il fine settimana.

Ecco tutti i migliori e migliori consigli in streaming su Hulu e Prime Video da guardare durante questo primo fine settimana di ottobre, rannicchiati in un maglione accogliente con sidro di mele e ciambelle a portata di mano.

RELAZIONATO: Abbott Elementary e altri film e programmi TV da guardare su Hulu/Prime Video questo fine settimana

L’ambulanza accelera fino a Prime Video

L’ultimo film d’azione ad alto numero di ottani del regista di successo Michael Bay è Ambulanza, con un cast stellare e in uscita nei cinema all’inizio di quest’anno. Basato sull’omonimo film danese del 2005, Ambulanza vede Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo del veterano di combattimento Will Sharp, che diventa disperato dopo che sua moglie ha bisogno di un costoso trattamento per il cancro. Arruolato dal suo vecchio amico Danny Sharp (Jake Gyllenhaal) per aiutare in una rapina in banca, la rapina va rapidamente fuori dai binari mentre afferrano un’ambulanza di passaggio per scappare.

Muoversi a un ritmo vertiginoso, Ambulanza mantiene l’attenzione del suo pubblico fissata mentre i due rapinatori di banche discutono fino a che punto si spingeranno per una fuga pulita. Alla sua prima lo scorso aprile, Ambulanza è diventato uno dei film più acclamati nell’ampia filmografia di Bay per le scene d’azione davvero coinvolgenti e le interpretazioni del suo cast. Il film d’azione è ora disponibile per lo streaming su Prime Video per coloro che cercano il film perfetto per i popcorn.

RELAZIONATO: I Transformers di Michael Bay non sono riusciti a essere eroi, ma Bumblebee no

Il blocco di dominazione dell’animazione di Fox ritorna

Fox è stata per anni la casa della televisione animata in prima serata trasmessa in modo lineare e la sua supremazia nel settore continua con una nuova ondata di anteprime di stagione questa settimana. Dai preferiti di lunga data come I Simpson, I Griffin e Gli hamburger di Bob continuando a fungere da programmazione di punta del canale per gli spettacoli più recenti come Il Grande Nord unendosi al blocco di trasmissione, l’animazione rimane il re su Fox. E questi programmi svelano i loro ultimi episodi il giorno dopo la loro trasmissione iniziale su Hulu per coloro che potrebbero aver abbandonato la tradizionale TV in onda.

I Simpson La stagione 34 inizia con uno sguardo alla criminalità organizzata di Springfield, mentre I Griffin La stagione 21 prende in giro la stagione dei premi di Hollywood come solo Seth McFarlane sa fare. Come la prima stagione rilasciata da quest’anno Film Gli hamburger di Bobla serie acclamata dalla critica ritorna per la sua tredicesima stagione come Il Grande Nord continua a infilzare l’Alaska con la sua terza stagione. Per coloro che cercano di catturare i più anziani statisti dell’animazione mentre trovano modi nuovi e interessanti per prendere i loro personaggi, Hulu porta il blocco di animazione per intero ogni settimana.

CORRELATI: Springfield pensa che Marge sia il peggiore dei Simpson, ma hanno ragione?

I classici dell’orrore di Vincent Price si riuniscono su Prime Video

Se c’è un attore prolifico che è diventato sinonimo di cinema horror classico, è Vincent Price. Durante la sua lunga e celebrata carriera, Price è apparso come qualsiasi cosa, dal cattivo alla vittima in vari racconti di orribilmente macabro. Un certo numero di film horror di Price degli anni ’50, ’60 e ’70 sono disponibili per lo streaming su Prime Video, mostrando l’attore nel suo periodo migliore e cosa lo ha reso esattamente un punto fermo così amato dai fan nel genere. Tra i punti salienti della collezione di film Price di Prime Video ci sono i suoi adattamenti di Edgar Allen Poe, diretti dal leggendario produttore e regista Roger Corman. Disponibile anche per lo streaming è il classico del 1959 Casa della collina stregata, che vede un gruppo rinchiuso in una famigerata casa stregata per una gara notturna. In qualità di re del cinema horror, il lavoro di Price è il modo perfetto per prepararsi ad Halloween quando inizia ufficialmente la stagione spaventosa.

The Rookie e il suo spinoff Report for Duty

Uno dei grandi successi della ABC nell’arena procedurale della polizia è stato Il novellino, con Nathan Fillion nei panni dell’ufficiale di polizia alle prime armi di mezza età John Nolan. Nonostante la sua età, Nolan si trasferisce dalla sua casa in Pennsylvania a Los Angeles dopo che un incidente che gli ha cambiato la vita lo ha convinto a intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine. Il novellino La stagione 5 è stata presentata in anteprima la scorsa settimana, con nuovi episodi resi disponibili per lo streaming settimanale su Hulu.

RELAZIONATO: Il Rookie potrebbe non essere impegnato nella sua nuova premessa della quinta stagione

Il novellino si unisce alla sua serie spin-off, Il debuttante: i federali, che segue la stessa strategia di distribuzione lineare da trasmissione a streaming su Hulu. Introdotto attraverso un pilota backdoor nella quarta stagione, federali segue Simone Clark, la recluta più anziana dell’Accademia dell’FBI. La premiere della serie presenta Nolan in un momento di incrocio tra i due spettacoli mentre Clark prende il punto per svolgere giustizia a livello federale.

Il ragionevole dubbio porta il dramma legale ad alto rischio a Hulu

Hulu ha un’ultima grande prima serie originale prima che settembre giunga al termine, con il nuovo dramma legale Ragionevole dubbio debuttando questa settimana con un lancio di due episodi. Creato da Scandalo scrittore e produttore Raamla Mohamed, con la sua prima serie diretta da Kerry Washington, e Ragionevole dubbio si sente molto come un successore spirituale del dramma politico. Il nuovo spettacolo segue l’avvocato difensore penale Jax Stewart, che si occupa di difendere i suoi clienti attraverso le aule di tribunale di Los Angeles.

Seguendo la linea morale mentre lavora per dimostrare l’innocenza dei suoi clienti, la Stewart si ritrova infatuata di un cliente passato che è finito in prigione per diversi anni ma è riemerso nella sua vita. Con un cast efficace che mescola affari e piacere, Ragionevole dubbio si preannuncia come uno scandaloso successo in streaming della stagione. E con i nuovi episodi in arrivo ogni martedì, il pubblico è sicuro di vedere come si svolge questa saga salace.