I migliori film di Hulu da guardare prima che se ne vadano nell’agosto 2022

Agosto potrebbe scivolare via come una bottiglia di vino e, sfortunatamente, questi film stanno per scivolare via da Hulu nell’agosto 2022. Abbiamo riunito un elenco dei migliori film che stanno per lasciare il servizio di streaming. I film presentati includono candidati al miglior film, film d’azione, classici della commedia e una doppia dose di Jim Broadbent per buona misura. Puoi smettere di scorrere: controlla il nostro elenco dei migliori film sul servizio di streaming prima che scompaiano.

Relazionato: I 40 migliori film su Hulu in questo momento

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Parte il 31 agosto

Direttore: Scherfig solitario

scrittore: Nick Hornby

Lancio: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Rosamund Pike, Dominic Cooper, Emma Thompson

Carey Mulligan recita in questo film di formazione nei panni di una ragazza che sogna di diventare adulta e di frequentare l’Università di Oxford. Questo è messo in pericolo quando incontra un bell’uomo più anziano (Peter Sarsgaard) che la introduce in un mondo al di fuori del mondo accademico e del suo risveglio sessuale durante i primi anni ’60. Quando viene rivelato che non è quello che sembra, Jenny deve decidere se vale la pena rischiare di rinunciare alla sua educazione. Nominato per il miglior film, Un educazione è un orologio piacevole per la sua era della moda e per la straordinaria performance di Mulligan all’inizio della sua carriera.

Parte il 31 agosto

Direttore: Edgar Wright

scrittore: Edgar Wright e Simon Pegg

Lancio: Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Timothy Dalton, Paddy Considine, Olivia Colman

Se non hai mai visto un Edgar Wright film, fare Fuzz caldo una priorità! La seconda della trilogia del Cornetto Tre Sapori di Wright, Fuzz caldo stelle Simone Pegg nei panni di Nicolas Angel, un poliziotto che si è trasferito in un villaggio apparentemente pacifico dove lui e il suo nuovo partner (Nick Gelo) indagare su una serie di morti raccapriccianti. Il film compete tonalmente con i grandi dell’azione come Cattivi ragazzi e Punto di rottura pur essendo infinitamente divertente.

Ciò che rende Fuzz caldo distinguersi dagli altri film d’azione è che in realtà rende interessante essere un bravo poliziotto: seguire il giusto processo, compilare scartoffie ed essere irreprensibile. Per un genere pieno di star d’azione con le forze dell’ordine che infrangono costantemente le regole, ecco un eroe che viene umiliato perché è bravo nel suo lavoro. C’è molto di più in questa commedia d’azione di quanto sembri, quindi dai Fuzz caldo un orologio prima che lasci il servizio di streaming.

Immagine tramite Celador Films

Parte il 31 agosto

Direttore: Danny Boyle e Loveleen Tandan

scrittore: Simone Beaufoy

Lancio: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor, Irrfan Khan, Madhur Mittal

Non lasciare che il tuo Dev Patel fine dell’estate senza rivisitare il suo primo lungometraggio in Il milionario dei bassifondi. Il film racconta la storia di Jamal mentre gareggia nella versione indiana di Chi vuol essere milionario. Attraverso una serie di flashback, il pubblico scopre come lui e suo fratello Salim (Madhur Mittal) è cresciuto per le strade di Mumbai e mostra come le sue esperienze per strada lo hanno aiutato a rispondere correttamente alle domande nel game show. Il film è anche una storia d’amore di come Jamal e la sua infanzia schiacciano Latika (Freida Pinto) ritrovano la strada l’uno per l’altro. Sebbene il film offra una storia stimolante sul superamento delle probabilità, è importante notare che dalla sua uscita il vincitore del miglior film ha ricevuto una serie di critiche riguardo alla sua visione occidentalizzata dell’India, inclusa la rappresentazione della povertà e dei presunti sfruttamenti dei bambini attori.

Notti di Talladega: La ballata di Ricky Bobby (2006)

Immagine tramite Sony Pictures

Parte il 31 agosto

Direttore: Adam McKay

scrittore: Will Ferrell e Adam McKay

Lancio: Will Ferrell, John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, Gary Cole, Michael Clarke Duncan, Leslie Bibb, Amy Adams

Entra nel frenetico mondo della NASCAR in questo Adam McKay-commedia sportiva diretta prima che acceleri Hulu! Will Ferrell interpreta il protagonista Ricky Bobby, una superstar delle corse che perde tutto dopo un pilota di Formula 1 (Sacha Barone Cohen) gli ruba il tuono. Durante il culmine delle commedie Ferrell-McKay degli anni 2000, Notti di Talladega: La ballata di Ricky Bobbyè una testimonianza del loro genio comico. Con scene memorabili come la preghiera di Ricky a Gesù Bambino o la guida in macchina con un puma, la commedia ha il piede sull’acceleratore, senza mai mollare le risate.

Parte il 31 agosto

Direttore: Pierre Morel

scrittore: Luc Besson e Robert Mark Kamen

Lancio: Liam Neeson, Maggie Grace, Leland Orser, Jon Gries, Katie Cassidy, Famke Janssen

Bryan Mills (Liam Neeson), un ex agente della CIA, è contro il tempo quando sua figlia (Maggie Grazia) viene rapita da trafficanti di esseri umani dopo che lei e la sua amica (Katie Cassidy) arrivano a Parigi. Prese ti tiene con il fiato sospeso mentre Bryan corre attraverso Parigi per trovare sua figlia prima che venga venduta al miglior offerente. Questo film ha trasformato la carriera di Neeson in una star d’azione, generando persino una trilogia Prese. Anche se i sequel scivolano in termini di qualità, l’originale Prese vale la pena rivisitare il film per la sua azione e la natura implacabile di un padre che cerca di riportare a casa sua figlia sana e salva.

Leggi anche | Lily James e Sebastian Stan di Pam e Tommy condividono alcuni segreti – Contenders TV – Scadenza

Il cantante di matrimonio (1998)

Immagine tramite New Line Cinema

Parte il 31 agosto

Direttore: Franco Coraci

scrittore: Tim Herlihy

Lancio: Adam Sandler, Drew Barrymore, Christine Taylor, Allen Covert, Angela Featherstone, Steve Buscemi, Alexis Arquette

Se stai cercando di ottenere la correzione degli anni ’80 senza rivederti Cose più stranecontrolla il Adam Sandler rom-com Il cantante di matrimonio, il suo affettuoso omaggio al decennio. Dopo che il suo cuore è stato spezzato dal suo fidanzato (Angela Featherstone), un cantante di matrimonio locale incontra una cameriera, interpretata da Drew Barrymoree la aiuta a pianificare il suo matrimonio. Lungo la strada, i due iniziano a innamorarsi. La commedia romantica è piena fino all’orlo di riferimenti sdolcinati ma affettuosi agli anni ’80 (n Kate Bush se stai cercando una pausa!) avvolta in una dolce storia d’amore. Inoltre, questa è la prima di tre commedie romantiche con Sandler e Barrymore, quindi puoi trasformarla in una maratona guardandola 50 primi appuntamenti e Miscelato.

Immagine tramite Momentum Pictures

Parte il 31 agosto

Direttore: Jean-Marc Vallee

scrittore: Julian Fellowes

Lancio: Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany, Mark Strong, Jim Broadbent, Miranda Richardson

La giovane Vittoria si concentra su uno dei monarchi più longevi del Regno Unito durante i tumultuosi primi anni del suo regno. Emily Blunt interpreta Victoria, una giovane principessa coinvolta nelle macchinazioni che derivano dalla linea di successione e dal governo di un impero. Il film esplora anche il suo corteggiamento e il matrimonio con il principe Alberto, interpretato da Ruperto amico. Attraverso la chimica sullo schermo tra Blunt e Friend, il film tende fortemente a esplorare la loro devozione reciproca mentre gli altri cercano di manipolarli e dissuaderli. La giovane Vittoria è uno dei drammi in costume più sottovalutati, eppure ti travolgerà con le sue interpretazioni e la storia d’amore che lo lega.