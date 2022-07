I migliori film di Hulu da guardare prima che se ne vadano a luglio 2022

Stiamo correndo su quella collina fino alla fine di luglio e dobbiamo dire addio a altro film che lasciano Hulu nel luglio 2022. Abbiamo riunito un elenco dei migliori film che stanno per lasciare il servizio di streaming, inclusi i classici di culto di fantascienza, i film preferiti di ragazze e una doppia dose di Robin Williams. Il tuo scorrimento può ufficialmente cessare: dai un’occhiata al nostro elenco dei migliori film sul servizio di streaming prima che scompaiano.

Immagine tramite Lionsgate

Partenza il 31 luglio

Direttore: Phil Alden Robinson

scrittore: Daniel Taplitz

Lancio: Robin Williams, Mila Kunis, Peter Dinklage, James Earl Jones, Melissa Leo, Hamish Linklater

Nel suo ultimo film uscito prima della sua morte, Robin Williams interpreta Henry Altmann, un uomo che scopre di avere un aneurisma cerebrale e ha solo 90 minuti di vita. Con il suo tempo rimanente, cerca di riconciliarsi con tutte le persone che ha ferito, inclusa sua moglie (Melissa Leone) e suo figlio (Hamish Linklater). L’uomo più arrabbiato di Brooklyn è un remake americano del film israeliano, I 92 minuti del signor Baum; il film ha un ritmo maniacale che corrisponde al conto alla rovescia di Altmann, ma il film offre un’introspezione su cosa farebbe una persona se scoprisse di avere solo così tanto tempo da vivere. Se stai cercando un dramma comico che ti chieda di riflettere sulla tua vita e che presenti Williams, L’uomo più arrabbiato di Brooklyn è il film che fa per te

Al centro della scena (2000)

Immagine tramite Columbia Pictures

Partenza il 31 luglio

Direttore: Nicholas Hytner

scrittore: Carol Heikkinen

Lancio: Amanda Schull, Zoe Saldaña, Susan May Pratt, Peter Gallagher, Donna Murphy, Ethan Stiefel

Scopri il mondo competitivo del balletto professionale in questo dramma per adolescenti del 2000, con il debutto cinematografico di Zoe Saldaña. Centro della scena segue un gruppo di ballerini che sono stati accettati in una prestigiosa accademia di danza e in lizza per un posto come uno dei loro ballerini principali. Il film esplora il modo in cui ciascuno dei ballerini affronta la pressione mentre scopre cosa vuole veramente dalla vita e dalla danza. Per chiunque sia al di fuori del mondo della danza, c’è un sacco di dramma, coreografie impressionanti e una colonna sonora Mandy Moore per mantenere la tua attenzione. Centro della scena è uno dei film per adolescenti più sottovalutati dell’epoca, quindi assicurati di guardarlo prima del sipario.

Immagine tramite 20th Century Fox

Partenza il 31 luglio

Direttore: David Frankel

scrittore: Aline Brosh McKenna

Lancio: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon Baker, Adrian Grenier

Andy (Anne Hathaway), aspirante giornalista, entra nel mondo dell’alta moda quando viene assunta come assistente della leggendaria caporedattrice Miranda Priestley (Meryl Streep). Il diavolo veste Prada presenta un’iconica performance di Streep nei panni della fredda ed esigente Miranda; con l’increspatura delle labbra, lei e la sua presenza imponente dominano l’industria della moda. Oltre a una performance nominata all’Oscar di Streep, Patrizia Campocostumista dietro Sesso e cittàe lei Costumi nominati all’Oscar rendere accessibile il mondo della moda.

Il diavolo veste Prada è anche un dramma psicologico sui cicli di abuso che si trovano in un ambiente di lavoro tossico. Andy accetta volentieri i rimproveri di Miranda e le sue richieste irragionevoli giorno dopo giorno. Nel tentativo di ottenere il favore di Miranda, Andy altera non solo il suo guardaroba, ma anche la sua personalità. Non è solo lei, sia Emily (Emily Blunt) e Nigel (Stanley Tucci) hanno lavorato presso Runway abbastanza a lungo da accettare normalmente questo livello di maltrattamento. Nonostante tutta la couture e le performance stellari, questo film parla del pedaggio mentale che un lavoro può richiedere per far avanzare una carriera. Innovativo.

Immagine tramite Columbia Pictures

Partenza il 31 luglio

Direttore: Luc Besson

scrittore: Luc Besson e Robert Mark Kamen

Lancio: Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, Chris Tucker, Iam Holm

Ottieni i tuoi multi svenimenti per questa avventura fantascientifica dalla mente di Luc Besson. Korben Dallas (Bruce Willis) e la sua vita viene stravolta quando Leeloo (Milla Jovovich) cade nella sua cabina. Insieme, corrono contro il tempo per salvare l’umanità da Zorg (Gary Oldman) e il Grande Male. Il film presenta anche Chris Tucker nei panni della ruba scena Ruby Rhod, una conduttrice di talk show esagerata che aiuta Dallas e Leeloo. Con la sua estetica iperstilizzata, Il quinto elemento si distingue dagli altri film di fantascienza degli anni ’90. Inoltre, con i suoi temi della corruzione politica e della tensione tra tecnologia e umanità, Il quinto elemento ha più rilevanza oggi rispetto alla fine degli anni ’90.

Immagine tramite Warner Bros.

Partenza il 31 luglio

Direttore: Giorgio Miller

scrittore: George Miller, John Collee, Judy Morris e Warren Coleman

Lancio: Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Hugo Weaving

Prima Giorgio Miller resuscitato il Massimo Massimo franchising insieme a Strada della Furiac’era il musical animato del jukebox, Piedi felici. Il film racconta la storia di Mumble (doppiato da Elia Legno), un pinguino imperatore che balla il tip tap che lascia la sua casa dopo essere stato ostracizzato per la sua incapacità di cantare. Si imbarca in un’avventura in cui apprende la vita oltre le coste proibite con un gruppo di pinguini Adelia, guidati da Ramón (doppiato da Robin Williams). Anche se non sa cantare, corteggia Gloria (doppiato da Bretagna Murphy), il miglior cantante e la cotta di Mumble, attraverso il suo piedi felici. Per quello che è considerato un divertente musical per bambini, Piedi felici ha il messaggio di resistere all’autorità e abbracciare qualcosa di diverso per salvare la situazione.

Immagine tramite Columbia Pictures

Partenza il 31 luglio

Direttore: Sofia Coppola

Lancio: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip Torn, Rose Byrne, Molly Shannon, Jamie Dornan, Tom Hardy

Sofia Coppola dà una svolta a questa elettrizzante rivisitazione della vita della famigerata regina di Francia. Segue il dramma storico, intriso di una colonna sonora anacronistica Kirsten Dunst nei panni di Maria Antonietta mentre naviga in un matrimonio senza amore con Luigi XVI (Jason Schwartzman), la corte francese a Versailles e lo stile di vita sontuoso che ne deriva. Sebbene sia nota per le sue spese stravaganti, Maria Antonietta si concentra anche sull’isolamento che la giovane regina ha dovuto affrontare dopo aver lasciato la sua casa in Austria; Coppola crea un’immagine intima della solitudine raramente vista con lo sfortunato monarca. Perditi nel mondo della società francese del 18° secolo con una fetta di torta prima che affronti la ghigliottina del servizio di streaming!

C’era una volta in America (1987)

Immagine tramite Warner Bros

Partenza il 31 luglio

Direttore: Sergio Leone

scrittore: Sergio Leone, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli e Franco Ferrini

Lancio: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, William Forsythe

Rivisitare il classico gangster e l’ultimo film del leggendario regista Sergio Leone. C’era una volta in America racconta la storia di due amici, Noodles (Roberto De Niro) e Massimo (James Woods), mentre salgono al potere come gangster a New York City; la loro amicizia inizia a rompersi mentre differiscono su dove vogliono che i loro affari vadano. Il film esplora il tradimento, l’avidità e la perdita attraverso i flashback e i flash forward nella mente indotta dall’oppio di Noodles. Non ci sono eroi o cattivi chiari in questo film di quasi quattro ore, eppure si erge come uno dei migliori film del genere che vale il tuo tempo.

Immagine tramite Sony

Partenza il 31 luglio

Direttore: Paul WS Anderson

Lancio: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Colin Salmon, Jason Isaacs

Viaggio a Raccoon City con Milla Jovovich prima che sia troppo tardi! Basato sui famosi videogiochi, Cattivo ospite unisce l’Alice di Jovovich con Rain (Michelle Rodriguez) e Matt (Eric Mabio) per infiltrarsi nell’alveare per impedire a un virus di sfuggire e di colpire l’umanità. Sebbene gli effetti visivi siano datati, l’azione ti tiene con il fiato sospeso mentre la squadra combatte cani mutati e scienziati zombificati. Non abbastanza Cattivo ospite per te? Quindi assicurati di guardare anche i sequel disponibili e trasformalo in una maratona di film.

Cammina duro: La storia di Dewey Cox (2007)

Immagine tramite Columbia Pictures

Partenza il 31 luglio

Direttore: Jake Kasden

scrittore: Jake Kasden e Judd Apatow

Lancio: John C. Reilly, Jenna Fischer, Tim Meadows, Kristen Wiig, David Krumholtz, Craig Robinson

Ci sono film parodiae poi c’è Cammina duro: la storia di Dewey Cox. Jake Kasden e Judd Apatow prova l’intero genere biografico musicale attraverso la controfigura di Dewey Cox (John C. Reilly), una combinazione di molti artisti che hanno ricevuto il trattamento biografico come Johnny Cash e Ray charles. Il film segue i ritmi della storia simili che trovi nel tuo tipico film biografico musicale: dalle loro umili origini, la grande occasione, la dipendenza dalle droghe e la trionfante esibizione finale con un fermo immagine e un finale di testo. Potresti non guardare mai più i film biografici sulla musica allo stesso modo dopo Cammina duroma riderai per tutta la vita di Dewey Cox, con un ensemble di attori comici all-star e una colonna sonora accattivante.