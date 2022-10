I migliori film di Halloween su Hulu (ottobre 2022)

Guarda su Hulu

Fresco (2020)

Direttore: Grotta di Mimì | Tempo di esecuzione: 1 ora 54 min

Lancio: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jojo T. Gibbs, Dayo Okeniyi, Charlotte Le Bon

Affamato? Sebastian Stan potrebbe sembrare come l’uomo dei tuoi sogni, ma diventerà presto l’uomo dei tuoi incubi. Scritto bruscamente da Lauryn Kahnil thriller della commedia oscura Fresco segue Noa (Daisy Edgar Jones), una giovane donna che colpisce nel reparto romanticismo che ha completamente finito con le app di appuntamenti. Dopo un simpatico incontro sull’uva con l’affascinante Steve (Stan) al supermercato, Noa getta al vento la cautela e gli dà le sue dita. Per fortuna, non c’è una data di scadenza su questo film, ma potresti perdere l’appetito. –Emilia Bernard

Corri (2020)

Direttore: Aneesh Chaganty | Tempo di esecuzione: 1 ora e 30 minuti

Lancio: Sarah Paulson, Kiera Allen

Con Emmy e vincitore del Golden Globe Sara Paulson e nuovo arrivato Kiera Allen, Correre segue una liceale di nome Chloe (Allen), ansiosa di lasciare la madre prepotente (Paulson) e andare al college. Tuttavia, più inizia a pianificare per il futuro, più iperprotettiva e controllante diventa sua madre, e presto Chloe inizia a sospettare che possa nascondere un oscuro segreto. Originale e terrificante, Correre riesce grazie alla sua sceneggiatura intelligente e piena di suspense e all’eccellente chimica tra i suoi due protagonisti. – Taylor Gates

Falso positivo (2021)

Direttore: John Lee | Tempo di esecuzione: 1 ora 32 min

Lancio: Ilana Glazer, Justin Theroux, Pierce Brosnan, Sophia Bush

Cosa c’è di più terrificante della gravidanza? Secondo Falso positivo, non tanto. Avviene da una giovane donna di nome Lucy’s (Ilana Glasser) prospettiva, il film segue lei e quella di suo marito (Justin Theroux) viaggio con il miglior medico della fertilità Dr. Hindle (Pierce Brosnan). Sebbene Lucy riesca a rimanere incinta di tre gemelli, il dottor Hindle suggerisce una procedura per sbarazzarsi dell’embrione femminile o degli embrioni maschi gemelli per il bene della sicurezza di Lucy. Dopo che ha finito, Lucy inizia a girare a spirale, credendo che il dottore e suo marito stiano cospirando contro di lei. La tensione inquietante cresce in tutta la storia, culminando in una conclusione scioccante che devi vedere per credere. – Taylor Gates

Puro (2022)

Direttore: Hannah Macpherson | Tempo di esecuzione: 1 ora 26 min

Lancio: Jahkara Smith, McKaley Miller, Scott Porter, Annalisa Cochrane

Una delle puntate più forti di Hulu’s Nell’oscurità serie antologica, Puro si concentra su Shay (Jahkara Smith) e Jo (McKaley Miller), due sorellastre molto diverse mentre assistono a un ballo della purezza. Jo è contraria, sostenendo che l’intera faccenda è antiquata e misogina, ma Shay cerca di usarla come un’opportunità per legare con suo padre. La sua mente cambia, tuttavia, dopo un rituale a cui partecipa nella cabina con i suoi compagni di cuccetta, portando le ragazze a combattere contro gli uomini severi e terrificanti responsabili della ritirata. Intrecciando temi pertinenti di sessualità e femminismo, Puro brilla per il suo messaggio tempestivo. – Taylor Gates

Piccoli mostri (2019)

Direttore: Abe Forsythe | Tempo di esecuzione: 1 ora 43 min

Lancio: Lupita Nyong’o, Josh Gad, Alexander England, Diesel La Torca

Piccoli mostri offre una svolta divertente sul genere dell’apocalisse zombi. Protagonista Lupita Nyong’o come una maestra d’asilo tosta, Alessandro Inghilterra come accompagnatore irresponsabile, e Josh Gad come una star televisiva egoista per bambini che deve proteggere una classe piena di bambini adorabili, offre una fantastica miscela di commedia e horror. Voglio dire, andiamo – chi non lo fa vuoi vedere Nyong’o uccidere alcune creature inquietanti in un film delizioso e sorprendentemente sincero? – Taylor Gates

Schiusa (2022)

Direttore: Hanna Bergholm | Tempo di esecuzione: 1 ora 31 min

Lancio: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen

Un film horror sul corpo finlandese, Schiusa è tanto bello quanto inquietante e commovente quanto strano. Tinja (Siri Solinna), una giovane ginnasta, si sforza di compiacere sua madre, una donna intensa ossessionata dalle apparenze che mostra costantemente la sua vita da cartolina online. Quando appare uno strano uovo, Tinja se ne prende cura fino a quando non si schiude. Quando succede, tuttavia, la creatura sorprende l’intera famiglia e si rivelerà avere conseguenze scioccanti per tutti loro. Schiusa è un film unico con un messaggio potente e regista Hanna Bergholm dimostra di essere un artista da guardare. – Taylor Gates

Hellraiser (2022)

Direttore: David Bruckner | Tempo di esecuzione: 2 ore

Lancio: Odessa A’zion, Jamie Clayton, Brandon Flynn, Goran Višnjić

Un nuovo adattamento del romanzo del 1986 di Clive Barkeril più recente Hellraiser puntata offre una svolta fresca e avvincente sul classico aggiornandolo per un pubblico moderno. Riley (Odessa A’zion) sta tentando di rimanere sobria e perseverante vivendo con suo fratello e il suo partner. Sfortunatamente, i suoi migliori piani vengono presto rovinati quando si intrufola in un maniero abbandonato per rubare una scatola potenzialmente preziosa chiamata The Lament Configuration e ricomincia a bere per festeggiare. Inoltre, la scatola del puzzle evoca Cenobiti, demoni sadici provenienti da un’altra dimensione. Con un’ottima prestazione di Jamie Clayton come l’iconico Pinhead, Hellraiser è una solida aggiunta all’ampio franchise. – Taylor Gates

Doppio, doppio, fatica e guai (1993)

Diretto da: Stuart Margolin | Tempo di esecuzione: 1 ora 33 min

Lancio: Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Eric McCormack e Cloris Leachman

Se stai cercando un calcio di nostalgia, che ne dici di un Mary-Kate e Ashley film? Sì, davvero, 1993 Doppio, doppio, fatica e guai è disponibile su Hulu giusto in tempo per Halloween, ed è sciocco come ricordi. I gemelli Olsen interpretano una coppia di ragazze che vanno con i genitori a casa della zia Agatha in modo che i genitori possano chiedere un prestito. La vecchia cattiva Agatha rifiuta, ma mentre sono a casa i gemelli scoprono che la sorella gemella di Agatha, Sophia, è intrappolata all’interno della casa, che un tempo apparteneva a una potente strega. Ora tocca a loro spezzare la maledizione prima che diventi permanente. Sinistro! – Adam Chitwood

