I fan di The Bear chiedono la seconda stagione a Hulu

L’orso è atterrato su Hulu e gli abbonati non hanno perso tempo a guardare l’intera stagione con le speranze della seconda stagione all’orizzonte.

Evidenziamo la richiesta dei fan per una seconda stagione, evidenziamo la formazione di Jeremy Allen White per lo spettacolo e confermiamo quanti episodi ci sono.

Creato da Christopher Storer per Hulu e interpretato da Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Richard Esteras, Ayo Edebiri e altri, commedia L’orso segue un giovane chef di talento che torna a Chicago per aiutare a gestire la paninoteca della sua famiglia.

I fan vogliono The Bear Stagione 2

I fan della serie Hulu si sono rivolti a Twitter per annunciare la loro eccitazione per una seconda stagione di L’orsononostante Hulu non abbia ancora confermato il suo stato di rinnovo.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho bisogno della stagione 2 di The Bear al più presto, per favore @FXNetworks — Grayson Stewart (@Grayson__Derulo) 23 giugno 2022

Questo fan ha elogiato Christopher Storer come un “bellissimo narratore” e ha affermato che dovrebbe esserci sicuramente una seconda stagione:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro appena finito l’ep 8 dell’orso. Christopher Storer è un bellissimo narratore. ho sicuramente versato lacrime. non so se c’è un piano per la stagione 2, ma dovrebbe esserci assolutamente un’altra stagione — bolle (@commieniqqa) 24 giugno 2022

Un altro fan ha sottolineato il suo coinvolgimento nel settore e ha applaudito lo spettacolo per la sua autenticità, esprimendo la sua eccitazione per una seconda stagione:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro @FXNetworks @hulu @Disney #TheBearFX L’orso è un successo per quanto mi riguarda. Sono nel settore e il tuo spettacolo è autentico e mi ha toccato come professionista della ristorazione di più ristoranti stellati Michelin negli ultimi 2 decenni. Sicuramente in attesa di una stagione 2. — Papa Brain (@AngrySince87) 23 giugno 2022

Jeremy Allen White si è formato in un ristorante stellato Michelin per The Bear

Parlando con EW, la showrunner Joanna Calo ha parlato del metodo di allenamento di Jeremy Allen White per interpretare uno chef:

“Doveva lavorare molto duramente. Jeremy ora è molto bravo con il suo coltello.

White ha anche parlato con EW della sua formazione hardcore presso la scuola di cucina e in diversi ristoranti, tra cui Pasjoli, stellato Michelin, a Santa Monica, in California:

“Ho frequentato due settimane di scuola di cucina. Ho lavorato in diversi ristoranti davvero meravigliosi a Los Angeles, Chicago e New York. È stato davvero fantastico: non avevo mai studiato un’abilità così tanto per nessun altro lavoro, ed è stato davvero fantastico avere mesi di allenamento per conoscere il personaggio e conoscere Carmy attraverso un’abilità che aveva anche studiato”.

Guida agli episodi della prima stagione di The Bear

L’orso ha otto episodi per completare la sua stagione di debutto su Hulu e tutte le puntate sono uscite contemporaneamente giovedì 23 giugno 2022.

Ogni episodio dura circa 30 minuti, che è un tempo di esecuzione abbastanza breve per gli episodi sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato tutti i titoli degli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Sistema

Episodio 2: Mani

Episodio 3: Brigata

Episodio 4: Cani

Episodio 5: Sheridan

Episodio 6: Cerere

Episodio 7: Revisione

Episodio 8: braciole

