I fan di Orville rendono omaggio a Charly Burke mentre il suo arco emotivo si conclude

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The Orville stagione 3, episodio 9*

I nuovi personaggi in un programma TV possono spesso dividere i fan poiché gli spettatori impiegano un po’ di tempo per riscaldarsi con le loro personalità e stranezze.

Il guardiamarina di Orville, Charly Burke, è stato un ottimo esempio di ciò poiché il nuovo arrivato per la stagione 3 ha sconvolto il carrello delle mele in diverse occasioni durante la stagione in corso.

Tuttavia, l’episodio 9 di The Orville stagione 3 è riuscito a riunire i fan poiché ha visto l’arco narrativo emotivo di Charly Burke giungere a una conclusione strappalacrime e toccante.

Chi è Charly Burke in The Orville?

Il guardiamarina Charly Burke è un nuovo arrivato nella stagione 3 di The Orville in quanto sostituisce John LaMarr come secondo navigatore della nave dopo la sua promozione a capo ingegnere.

Interpretata da Anne Winters, la storia di Charly Burke prima di unirsi all’equipaggio dell’Orville è complessa poiché in precedenza aveva prestato servizio a bordo della USS Quimby fino a quando non fu distrutta dai Kaylon nella Battaglia della Terra.

Charly era vicino a un collega ufficiale a bordo della Quimby, Amanda, e lei iniziò a sviluppare sentimenti romantici nei suoi confronti, ma non scoprì mai se i suoi sentimenti fossero ricambiati.

Durante la Battaglia della Terra, Amanda e Charly tentarono di abbandonare la Quimby ma la capsula di salvataggio si inceppò, lasciando Amanda a lanciarla manualmente e sigillando il proprio destino a bordo della nave condannata.

Grazie al tradimento di Isaac dell’Unione Planetaria che ha acceso il conflitto contro i Kaylon, Charly ha un profondo risentimento nei suoi confronti mentre nutre anche un odio ribollente nei confronti dei Kaylon per il loro ruolo nella morte di Amanda.

L’Orville © Michael Desmond | Hulu

Il sacrificio di Charly nell’episodio 9

Nell’episodio 9 di The Orville stagione 3, Charly e Isaac sviluppano un dispositivo in grado di distruggere l’intera flotta Kaylon, che l’Unione Planetaria spera di usare come leva per assicurarsi un armistizio con il Kaylon.

Tuttavia, l’ammiraglio dell’Unione Perry crede che i Kaylon svilupperanno semplicemente un’arma tutta loro per contrastare il nuovo dispositivo mortale e tradisce l’Unione e consegna l’arma alla neonata alleanza Moclan e Krill, credendo che il Krill non esiterebbe a usare l’arma contro il Kaylon.

Ed riconosce che questa nuova alleanza, con un’arma capace di distruzione di massa, potrebbe rivelarsi disastrosa per tutti e quindi forma esitante un’alleanza con gli stessi Kaylon per prevenire la distruzione totale.

Durante l’enorme battaglia che scoppia tra le due alleanze, Charly si sacrifica per distruggere l’arma e per impedirne l’uso contro i Kaylon nonostante nutra da tempo dei risentimenti contro la razza robotica.

Per le sue azioni eroiche, l’equipaggio dell’Orville rende omaggio al loro compagno caduto mentre i Kaylon accettano di unirsi all’Unione Planetaria, ponendo così fine alla guerra mortale tra le due fazioni.

L’Orville © Greg Gayne | Hulu

I fan di Orville rendono omaggio a Charly Burke

Anche se Charly Burke potrebbe non essere stato un nuovo arrivo immediatamente popolare tra alcuni spettatori, i fan si sono riuniti dopo il suo sacrificio per rendere omaggio alla fine del suo elettrizzante arco narrativo.

Un fan su Twitter ha scritto: “Il guardiamarina Charly Burke era un personaggio così sbalorditivo in The Orville, ha lasciato un segno enorme, soprattutto nella dinamica con il Kaylon. Sono così triste.”

Mentre un altro fan ha aggiunto: “Non si possono riassumere le parole sull’incredibile scrittura e produzione che Seth MacFarlane ha fatto con The Orville in questo ultimo episodio, semplicemente stimolante. Sono contento che abbiano ucciso Charly, ma le hanno anche regalato una grande scena di redenzione, gli sceneggiatori di questo dovrebbero ricevere il proprio premio”.

Questo Star Trek ha notato quanto sia stato toccante l’arco del personaggio di Charly: “Sapete tutti che amo Strange New Worlds con la mia vita, ma The Orville ha semplicemente migliorato l’arco del personaggio della singola stagione. La morte di Hemmer mi ha lasciato senza senso. Nel frattempo, Charly ha imparato a essere un essere umano migliore e ha salvato un’intera razza dal genocidio”.

“Questo episodio di Orville mi ha lasciato un po’ imbavagliato, non pensavo che Charly sarebbe morto”, ha commentato questo fan.

E infine, questo fan è stato pieno di lodi: “Secondo me il nuovo episodio di The Orville è stato in assoluto il media più incisivo pubblicato da anni. L’arco narrativo non solo per Charly, ma per l’intera gara di Kaylon conclusa in UN episodio è stato fenomenale e mostra la massima competenza dell’intero team nei media di fantascienza.

L’Orville © Greg Gayne | Hulu

La stagione 3 di The Orville si conclude su Hulu negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale giovedì 4 agosto 2022.

