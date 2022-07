I democratici hanno fatto esplodere Hulu per aver rifiutato gli annunci politici su aborto e armi – Scadenza

I leader di tre importanti comitati democratici hanno criticato Hulu per la sua decisione di rifiutare gli spot pubblicitari su aborto e armi, chiamando il servizio di streaming per “censura della verità”.

Gli spot – qui e qui – sono stati rifiutati, con Hulu che ha citato una politica di vecchia data per rifiutare gli spot relativi a questioni controverse. Le sue linee guida vietano “contenuti che prendono posizione su una questione controversa di importanza pubblica (ad esempio questioni sociali)”.

In una dichiarazione rilasciata per la prima volta al Washington Post, i direttori esecutivi della Democratic Governors Association, del Democratic Congressional Campaign Committee e del Democratic Senatorial Campaign Committee hanno affermato: “La censura della verità da parte di Hulu è oltraggiosa, offensiva e un altro passo lungo un percorso pericoloso per il nostro paese. Gli elettori hanno il diritto di conoscere i fatti sull’agenda dei repubblicani MAGA su questioni come l’aborto – e Hulu sta facendo un enorme disservizio al popolo americano impedendo agli elettori di conoscere la verità sul record del GOP o negando che questi problemi vengano persino discussi “. I tre comitati hanno chiesto alla società di invertire la politica. Un portavoce della DGA ha dichiarato martedì di non aver ricevuto risposta da Hulu “e hanno ancora i nostri soldi”.

Hulu e la sua società madre, The Walt Disney Co., non hanno commentato, ma una fonte che ha familiarità con la situazione ha citato la politica dello streamer, sottolineando che non si applicava solo all’aborto e alle armi, ma anche ad altri argomenti controversi.

Nessun ciclo elettorale passa senza che candidati e campagne si impadroniscano del rifiuto di una delle loro pubblicità da parte di un punto vendita, cosa che inevitabilmente richiama maggiore attenzione sugli spot in questione. Ma il rifiuto di Hulu degli spot riflette la crescente attenzione alle politiche degli streamer quando si tratta di pubblicità politica, poiché hanno più margine di manovra per rifiutare tali spot rispetto alle emittenti, che sono vincolate dalle regole FCC stabilite dallo statuto federale. (Le stazioni sono quasi destinate a occupare posti dai candidati, ma hanno un margine di manovra quando si tratta di pubblicare annunci.)

È probabile che il divieto di tali spot pubblicitari di attualità diventi ancora più un problema poiché le campagne guardano sempre più ai servizi di streaming per raggiungere gli elettori, in particolare gli elettori più giovani. Ma le piattaforme hanno politiche diverse. La piattaforma senza abbonamento Pluto TV nell’area di Washington, DC è piena di annunci pubblicitari, molti dei quali provenienti da gruppi di lobby che cercano di contattare i legislatori su una legislazione controversa. La piattaforma in abbonamento Peacock, nel frattempo, elenca “questioni controverse e pubblicità politica” tra le categorie di spot che richiedono la revisione da parte di NBCUniversal almeno 72 ore prima dello streaming.

La politica di Hulu dice che esamineranno caso per caso alcuni annunci politici. Questo è stato il caso di Suraj Patel, candidato al Congresso di New York. Ha protestato dopo aver presentato uno spot pubblicitario che menzionava l’aborto, le armi e il cambiamento climatico. In una lettera che ha condiviso con il sito Jezebel, ha scritto al CEO della Disney Bob Chapek e al presidente di Hulu Joe Earley, affermando che la sua campagna ha ricevuto una chiamata da un rappresentante di Hulu, spiegando che esisteva una “politica non scritta” per non includere argomenti considerati troppo “sensibile.” Ha notato che le prese TV e via cavo hanno accettato il posto.

Ha anche scritto che, dato il calo degli abbonamenti via cavo, “la tua rete è una fonte chiave di informazioni e intrattenimento per molti spettatori nel paese”. Patel in seguito ha detto al Washington Post che l’annuncio è stato pubblicato dopo che la sua campagna ha apportato modifiche, sostituendo le parole “cambiamento climatico” con “democrazia” e sostituendo il filmato dell’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti con una ripresa di Donald Trump. Più tardi, però, Hulu ha contattato la sua campagna per dirgli che il posto originale sarebbe stato accettato, secondo il Inviare.

Hulu valuta il modo in cui esaminano gli annunci dei candidati, con ai candidati una maggiore flessibilità per spiegare le loro posizioni, ha affermato la fonte. Sebbene tali linee guida non siano divulgate, si riservano il diritto di richiedere modifiche.

All’inizio di quest’anno la Disney si è imbattuta in una sega circolare politica su una legge della Florida che vietava agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di parlare di orientamento sessuale e identità di genere, legislazione che è diventata nota agli oppositori come il disegno di legge “Non dire gay”. Dopo aver inizialmente rifiutato di pesare sul disegno di legge, la società ha invertito la rotta e l’ha condannato, portando il governatore dello stato, Ron DeSantis, a condurre uno sforzo per privare la Disney del suo status di distretto speciale nei suoi parchi a tema della Florida.