I 10 migliori film horror su Hulu

Con Halloween dietro l’angolo, gli accaniti fan dei film horror si stanno rivolgendo ai servizi di streaming per guardare alcuni dei loro film horror preferiti per entrare nello spirito di Halloween. Dato il numero di servizi di streaming di oggi, non è necessario andare lontano per trovare dei fantastici contenuti di film horror.

Hulu offre un’ampia selezione di film horror con cui i fan possono festeggiare. Il servizio ha ampliato la sua libreria negli ultimi anni e il suo contenuto horror è aumentato notevolmente. Che si tratti di un film horror classico, di originali Hulu o di alcune offerte davvero non ortodosse, Hulu offre alcune delle migliori scelte per gli appassionati di film horror.

10/10 Evil Dead ha reinventato il film originale

Il male morto (2013) è stato il quarto capitolo della popolare serie Evil Dead. Un gruppo di amici sceglie di soggiornare in una capanna remota, dove incontra un Libro dei Morti. Questo porta il gruppo ad essere eliminato uno ad uno dai demoni.

Il film è stato affrontato come una “re-imaging” dell’originale Evil Dead dal 1981. Bruce Campbell appare in una scena post-crediti nei panni di Ash Williams, anche se dal punto di vista del film non è venuto fuori nulla. Una nuova puntata, L’ascesa dei morti malvagiè prevista per aprile 2023.

9/10 Hostel è raccapricciante come vengono

Scritto e diretto da Eli Roth, Ostello segue amici in visita in Slovacchia che vengono rapiti. Alla fine scoprono di essere stati rapiti da una misteriosa organizzazione che rapisce i turisti per ucciderli nel modo che soddisfa il miglior offerente.

Ostello è ricordato soprattutto per le sue scene raccapriccianti e scioccanti di violenza e tortura. Ha ricevuto anche un po’ di polemica, in particolare dalla Slovacchia, dove si è svolta. Il film ha generato due sequel, Ostello: parte II e Ostello: Parte III.

8/10 Miscele fresche Horror e un po’ di romanticismo

Fresco è stato rilasciato proprio quest’anno, con Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan. Noa (Edgar-Jones) è stata frustrata dalle app di appuntamenti negli ultimi tempi e incontra l’affascinante Steve (Stan) e gli dà il suo numero. Scopre che Steve è molto più nefasto di quanto sembri.

Noa scopre che Steve è in realtà un cannibale che la rapisce per mangiarne la carne. Vende anche la carne ai suoi clienti. Fresco ha ricevuto elogi per la chimica tra Edgar-Jones e Stan, così come per il suo equilibrio tra horror e romanticismo che generalmente non si vede nei film horror.

7/10 Black Death è stato creato a causa del coinvolgimento di Sean Bean

Morte Nera si svolge nell’Inghilterra medievale e segue un monaco che indaga sui rapporti secondo cui i residenti di una piccola città stanno tornando in vita durante la prima epidemia di peste bubbonica. Il film è interpretato da Sean Bean, Eddie Redmayne e Carice van Houten.

Un mix di horror e azione, il film offre un approccio unico alla famosa peste bubbonica che ha colpito l’Europa a metà del 1300. Inizialmente il film ha avuto difficoltà a decollare, ma quando Sean Bean si è affezionato al progetto, ha avuto un percorso più semplice verso la produzione.

6/10 Titane è un film davvero unico

Titano è diretto da Julia Ducournau e ha come protagonista Agathe Rousselle nel suo debutto cinematografico. Rousselle interpreta Alexia, una giovane donna che ha in testa una placca di titanio dopo un incidente d’auto da bambina. Da adulta, ha un’attrazione per le auto e percorre un sentiero oscuro che la porta a diventare una serial killer.

L’argomento scioccante del film e la famosa scena di sesso che coinvolge Alexia e un’auto lo hanno reso piuttosto memorabile. Titano ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto tonnellate di premi durante la sua corsa. Ducournau ha vinto la Palma d’Oro, la più alta onorificenza assegnata, al Festival di Cannes nel 2021. È stata la prima donna a vincere il premio da solista.

5/10 Annabelle: la creazione continua Il popolare franchise spin-off di Anabelle

Anabelle: Creazione è un prequel del popolare Anabelle film nell’universo di Conjuring. Riportando la storia agli anni ’40, un fabbricante di bambole e sua moglie accolgono una suora e alcuni bambini nella loro casa dodici anni dopo che la loro figlia è stata tragicamente uccisa in un incidente d’auto. Esplora le origini della bambola Anabelle e il male che ha lasciato sulla sua scia nel corso degli anni.

Il Anabelle gli spin-off all’interno di Conjuring Universe si sono rivelati piuttosto popolari, poiché fino ad oggi ci sono stati tre film che hanno seguito la bambola malvagia. Anabelle: Creazione è stato anche visto come un enorme passo avanti rispetto al primo film, poiché detiene il 71% su Rotten Tomatoes contro il 29% di Anabelle.

4/10 Black Swan è il miglior lavoro in carriera di Natalie Portman

Cigno nero vede Natalie Portman nel ruolo di Nina Sayers, una membro della New York Ballet Company che desidera disperatamente il ruolo di protagonista nella produzione della compagnia de Il lago dei cigni. Durante la produzione, Nina perde lentamente la sua sanità mentale e scende lentamente in una follia allucinatoria.

La performance di Portman e la regia del regista Darren Aronofsky nel film hanno ricevuto lodi dalla critica. Il film è stato nominato per cinque Academy Awards nel 2011 e Portman ha vinto l’Academy Award come migliore attrice. È anche arrivato nella “top ten” di molti critici dei migliori film del 2010.

3/10 Fright Night è un remake ancorato a grandi performance

Notte di paura è un remake dell’omonimo film del 1985, interpretato dal compianto Anton Yelchin e Colin Farrell. Yelchin interpreta Charley Brewster, un adolescente che scopre che il suo vicino Jerry è in realtà un vampiro. Recluta un mago di Las Vegas, interpretato da Dottor chiè David Tennant, per aiutarlo a sconfiggerlo.

Ferrell e Tennant sono stati lodati per le loro interpretazioni, così come il tono del film a causa del suo mix di commedia e horror. Sebbene il film non abbia raggiunto le vette dell’originale, è stato considerato un film decente a sé stante. Presentava anche un cameo di Chris Sarandon, l’originale Jerry del film del 1985.

2/10 Lascia che il successo di quello giusto abbia portato ad altri adattamenti

Lascia che quello giusto In è un film svedese che segue Oskar, un ragazzo di 12 anni vittima di bullismo che fa amicizia con Eli, il suo nuovo vicino. Dopo che si sono legati, Oskar scopre che Eli è in realtà un vampiro e lavora per proteggerla mentre lotta per controllare la sua sete di sangue.

Il film ha avuto un enorme successo e detiene un impressionante 98% su Rotten Tomatoes. È stato nominato per vari premi e ha persino ottenuto una nomination ai BAFTA per il miglior film non in lingua inglese. È stato rifatto negli Stati Uniti come Let Me In, diretto da Matt Reeves.

1/10 Il sesto senso ha messo M. Night Shyamalan sulla mappa

Il sesto senso è stato scritto e diretto da M. Night Shyamalan, con Bruce Willis nei panni dello psicologo Malcolm Crowe che affronta il caso di un ragazzino che può vedere i morti. Il film è stato un successo strepitoso, finendo per essere il secondo film con il maggior incasso del 1999 ed è stato nominato per sei Academy Awards, incluso quello per il miglior film.

Il film ha messo M. Night Shyamalan sulla mappa e ha continuato ad avere una carriera di successo nel genere horror/thriller. L’affinità di Shyamalan per i finali twist è stata mostrata per la prima volta in questo film e la rivelazione capovolge tutto ciò che riguarda il film, dando agli spettatori l’ansia di guardarlo di nuovo per vedere gli indizi che si sono persi la prima volta.

