I 10 migliori film di benessere degli anni ’80

Gli anni ’80 sono stati un decennio pieno di film che sperimentavano molte idee meravigliose. Che si trattasse di un film d’azione, di fantascienza o di una commedia d’avventura, questi film sono diventati facilmente dei classici dell’epoca. Ancora più importante, il pubblico non vedeva l’ora di vedere un buon film di conforto che li facesse sentire compresi.

Link correlato: I migliori film degli anni ’80 su Netflix in questo momento

Anche adesso, i fan possono guardare alcuni film degli anni ’80 ed essere semplicemente riportati a un’epoca migliore, a un’epoca diversa. Quando i film piacciono Ritorno al futuro, Il ragazzo del karate,e Il Club della colazioneè venuto fuori che i realizzatori non avevano idea dell’impatto che quei film avrebbero avuto decenni dopo. Erano film divertenti, salutari e sinceri che hanno un valore da rivedere.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

‘Giorno libero di Ferris Bueller’ (1986)

quando Il giorno libero di Ferris Bueller è venuto fuori che quasi ogni singolo adolescente voleva essere come Ferris (Matteo Broderick) e tagliare la scuola. Il film aveva un concetto così semplice ed è per questo che ha funzionato. Ferris, Sloane (Mia Sara), e Cameron (Alan Ruck) tutti avevano la loro idea di come sarebbe stata una giornata saltando la scuola e l’hanno vissuta al meglio.

Il divertimento in una giornata scolastica deve essere accompagnato da una colonna sonora divertente e il momento dei Beatles Ferris aveva era a dir poco iconico. Questo film è l’ultimo film del “giorno di malattia” che tutti i bambini hanno guardato quando erano a casa malati o stavano giocando male per uscire dalla scuola. Il giorno libero di Ferris Bueller è in streaming su Paramount Plus.

‘Il ragazzo del karate’ (1984)

Il bambino del karate è un film che ha conquistato il cuore di così tanti e ha persino sviluppato la sua base di fan nel corso degli anni. Anche decenni dopo Netflix ha creato la serie originale Cobra Kai che è stato un successo assoluto per il servizio di streaming. Il karate era la cosa nuova che tutti volevano provare dopo l’uscita di questo film e c’è stata un’impennata negli anni ’80.

Link correlato: Cammei di “Karate Kid” in “Cobra Kai”

Daniel La Russo (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), e il signor Miyagi (Pat Morita) divennero nomi familiari in seguito. Il signor Miyagi non stava solo insegnando a Daniel, ma stava anche insegnando al pubblico come credere in se stessi. È una storia perdente che scalda il cuore di tanti. Il bambino del karate è in streaming su Netflix.

“Ritorno al futuro” (1985)

C’è solo qualcosa nel guardare Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc (Cristoforo Lloyd) test viaggio nel tempo in una Delorean che suscita gioia in tutti i fan del cinema. Per il momento Ritorno al futuro era un film così unico che gestiva abbastanza bene i viaggi nel tempo. Anche se la trama di Marty con sua madre Lea Thompson era un po’ strano, era comunque una bella storia sul riunire di nuovo la famiglia.

Link correlato: Le migliori esibizioni di Christopher Lloyd che non sono “Ritorno al futuro”

È un film che può essere guardato ripetutamente perché è una storia universale legata convenientemente insieme dal viaggio nel tempo. Marty e Doc sono anche uno dei migliori duetti sullo schermo. Doc che spiega la scienza a Marty e poi che Marty è la voce della ragione al piano terra ha creato il perfetto equilibrio per questa prima puntata. Ritorno al futuro è in streaming su Netflix e Prime Video.

‘Roccioso 4’ (1985)

Roccioso 4 all’epoca era molto più di un film di boxe, per motivi politici. Rocky è sempre stato un film piacevole per via dell’arco di redenzione. roccioso (Sylvester Stallone) è sempre stato visto come il perdente e questa puntata è stata parallela alla posizione degli Stati Uniti contro la Russia.

Link correlato: I modi in cui “Rocky” e “The Karate Kid” sono collegati

Il Roccioso franchising non sarebbe nulla senza i suoi montaggi di formazione. Quei montaggi insieme alla grande colonna sonora ha sollevato gli animi dell’intero pubblico come se si stessero preparando per la lotta. Roccioso 4 ha tentato di colmare il divario sul ring ed è per questo che ha dato al pubblico un travolgente senso di conforto durante la visione di questo. Il messaggio di unità e che tutto andrà bene andando avanti.

‘I Goonies’ (1985)

Il pubblico si collegherà quasi sempre con un gruppo di ragazzini che vanno all’avventura e questo è ciò che rende I Goonies così speciale. Ci sono tratti caratteriali distinti con Mikey (Sean Astin), pezzo (Jeff Cohen), Dati (Ke Huy Quan) e Bocca (Corey Feldman), che i fan possano almeno identificarsi con uno di loro.

Link correlato: film che hanno definito la generazione X

Quando le battute tra i personaggi sono così divertenti e naturali, questo è ciò che rende il film così confortante e piacevole da guardare. Questo film ha fatto tornare il pubblico come un bambino a causa dell’avventura che hanno vissuto tutti insieme. I fan hanno sempre voluto far parte del loro gruppo e divertirsi alla ricerca di tesori. I Goonies è in streaming su HBO Max.

‘Ghostbusters’ (1984)

I fan hanno avuto una vera sorpresa quando acchiappa fantasmi è uscito a causa di tutto ciò che ha portato al genere. L’umorismo di Dan Aykroyd e Bill Murray è una grande parte di ciò che trasportava Sabato sera in diretta. Ed è esattamente l’umorismo che ha creato acchiappa fantasmi così divertente da guardare. Anche se la storia non è delle più forti, è comunque un film stupido e divertente da guardare in ottobre per Halloween.

Link correlato: I film più citati degli anni ’80 che reggono ancora oggi

Il cast è ciò che rende questo film così salutare e quasi tutti volevano far parte della squadra. Inoltre, la canzone di Ray Parker Jr. esplose negli anni ’80 e ne fece un punto fermo di Halloween alle feste e diede il tono alla stagione. acchiappa fantasmi è in streaming su Netflix.

“Il club della colazione” (1985)

John Hughes è uno degli scrittori-registi più prolifici che ha fatto impazzire i drammi adolescenziali negli anni ’80. Il Brat Pack era composto da Molly Ringwald, Judd Nelson, Anthony Michael Hall, Demi Moore, Emilio Estevez, Ally Sheedy e Rob Lowe al momento. Questo gruppo di attori ha girato tutti gli stessi film insieme per un po’, e alla fine sono diventati alcuni dei film più sentiti sul liceo e sulle relazioni.

Link correlato: I migliori film delle scuole superiori degli anni ’80

Il Club della colazionecinque diversi adolescenti si sono riuniti in detenzione e tutti hanno condiviso le loro esperienze al liceo. Anche se alcuni momenti sono tristi, il pubblico che ha visto le proprie esperienze sullo schermo ha reso questo film così importante. Il Club della colazione è ora in streaming su Netflix.

‘Aerei, treni e automobili’ (1987)

quando Aerei, treni e automobili uscito, durante il picco di Steve Martin e di John Candy carriere, è diventato un classico istantaneo. Martino e Il tempismo comico e le battute giocose di Candy hanno portato il film. Questa commedia on the road con una coppia improbabile suscita tanta gioia durante le vacanze. Il film è di solito guardato ogni anno dai fan durante il Ringraziamento o Natale a causa di quando si svolge.

Link correlato: I film più divertenti dei bromanti

Anche se Martin ha interpretato il burbero delle festività natalizie, Candy era un fascio di gioia che lo contrastava. È sempre stato una persona così calorosa, di buon cuore e amabile che traspare nei suoi personaggi. È ancora uno dei film più divertenti di tutti i tempi a causa dell’intimità di Candy con Martin. Aerei, treni e automobili è disponibile per lo streaming su AMC+.

‘Grande’ (1988)

Quasi ogni singola persona nella sua infanzia voleva crescere così in fretta. Volevano avere la libertà che gli adulti hanno per prendere le proprie decisioni e divertirsi. Cosi quando Grande uscito negli anni ’80, è diventato uno dei migliori film di body switch di sempre. Sembrava un’esperienza fuori dal corpo, ma da giovane Tom Hanks aveva ancora lo scintillio negli occhi di un bambino. Hanks si comportava come un ragazzo grande, ma non sembrava affatto sdolcinato.

Link correlato: Performance fenomenali di Tom Hanks che ci hanno spezzato il cuore

Un dodicenne è finito in un corpo di trent’anni ed è uscito per vivere la vita adulta. Trovò lavoro in un’azienda di giocattoli, presto ottenne una promozione e persino una donna che si struggeva per lui. La scena del pianoforte è una delle scene più iconiche e gioiose della storia del cinema. È così salutare ed è per questo che i fan ci trovano conforto. Grande è in streaming su Disney+.

‘La principessa sposa’ (1987)

di Rob Reiner La sposa principessa è una fiaba gigante con alcuni personaggi meravigliosi. Una forma così semplice di narrazione che è piena di meraviglia dal punto di vista di un bambino. Questo film ha offerto così tanto al pubblico perché non era solo una semplice commedia romantica. Aveva una forte relazione tra nonno e nipote, spavaldi combattimenti con la spada e un divertente gruppo di disadattati.

Il pubblico può trovare conforto nella rivisitazione di questa storia perché sembra una favola della buonanotte. È quasi un’esperienza rilassante a causa di come è strutturata la storia con un nonno che spiega la storia a suo nipote. A quel tempo, questo film era adorato da una manciata di persone, ma ora è diventato un classico di culto e uno dei preferiti da guardare quando qualcuno sente il blues. La sposa principessa è in streaming su Disney+.

Successivo: I migliori film d’azione degli anni ’80