Hulu’s Little Fires Everywhere dipinge un ritratto disordinato della maternità

di Hulu Piccoli fuochi ovunque è una serie drammatica in otto parti con Reese Witherspoon e Kerry Washington basata su Celeste Ng’s 2017 New York Times romanzo bestseller con lo stesso nome. Sebbene la serie si prenda alcune libertà con il materiale originale, che non sempre regge, tocca comunque i temi più grandi intorno alla maternità, ai segreti e ai rimpianti.

Lo spettacolo inizia alla fine, con Elena Richardson (Witherspoon) che guarda la sua casa in fiamme. Poi torna indietro a quattro mesi prima, quando Mia Warren (Washington) e sua figlia Pearl si trasferiscono a Shaker Heights, Ohio, nel 1997 e affittano un appartamento da Elena. Mentre le loro personalità contrastanti li mettono l’uno contro l’altro, ciò che condividono sono segreti profondamente radicati. Questi segreti causano danni irreparabili alle loro famiglie, tessendo una rete di bugie e distruzione che avvolge le loro vite in fiamme.

Una delle principali differenze nella serie è il cambiamento alla razza di Mia, che in precedenza non era specificato nel libro. Le azioni di Mia sono ora viste dall’obiettivo di una mamma single nera che entra in un quartiere prevalentemente bianco intriso di pregiudizi e discriminazioni, permettendole di commentare potere, razza e privilegio. Questo è molto simile a quello della HBO Il loto bianco, che è stata un’incrollabile dissezione del privilegio bianco. In termini di personalità, dipinge anche due ritratti contrastanti di queste donne, una un’artista in libertà e l’altra una tipica mamma di periferia. Dopo che Mia inizia a lavorare per i Richardson, scopre qualcosa che creerà un cuneo tra loro, ulteriormente intensificato dalle loro differenze di background e visioni del mondo.

Si scopre che la migliore amica di Elena, Linda McCullough, ha adottato un bambino che è stato abbandonato in una caserma dei pompieri. Mia scopre che questo bambino è la figlia biologica della sua amica Bebe Chow, che è stata costretta a lasciare suo figlio a causa della sua incapacità di prendersi cura di lei. Questo evento guida il conflitto principale tra Mia ed Elena. Segue un caso giudiziario e le loro opinioni opposte sulla maternità e l’adozione influenzano inavvertitamente gli eventi che hanno luogo. Elena accusa Bebe di essere una cattiva madre per aver abbandonato suo figlio, mentre Mia, all’inizio, crede che Bebe sarebbe in grado di amare il bambino più dei suoi genitori adottivi.

La storia di Celeste Ng affronta razza, classe e maternità

Il calvario dell’adozione fornisce il punto di partenza per lo spettacolo per riflettere su razza e classe e su come non possano essere staccati dalla maternità. Poiché Bebe era un’immigrata cinese illegale, non aveva le risorse per prendersi cura di suo figlio. D’altra parte, Elena aveva i mezzi per crescere un quarto figlio, anche se voleva intraprendere la carriera giornalistica, cosa di cui finisce per pentirsi. Questo dimostra che la maternità non è sempre una scelta che le persone possono fare. Attraverso questo, la serie fa anche un buon lavoro nel rappresentare l’aborto, mentre quello di Netflix bionda è stato recentemente criticato per la sua cattiva gestione di questo delicato argomento.

Lo spettacolo suggerisce quindi che le scelte di una persona in merito all’aborto e all’adozione sono personali e non hanno alcuna influenza sul fatto che qualcuno sia buono o cattivo. Nella prima stagione, episodio 8, “Trova un modo”, tutti i segreti e le bugie finalmente emergono. Elena svela come non abbia mai voluto un quarto figlio, avendo costruito muri intorno a lei, usando la pretesa di una famiglia perfetta per ingabbiare i suoi desideri e rimpianti. Mentre il segreto di Mia di scappare con Pearl, che doveva andare in un’altra famiglia, l’ha appesantita e ha devastato sua figlia. SU Piccoli fuochi ovunque, queste donne hanno fatto scelte che hanno avuto conseguenze non intenzionali che hanno plasmato fondamentalmente il loro rapporto con le loro famiglie, mostrando quanto possa essere complessa la maternità.

