Hulu’s Bite Size Halloween porta 20 nuovi pantaloncini per la stagione spettrale

Questo 20 ottobre Digital Studio’s Dimensione del morso Halloween ritorna per una terza stagione su Hulu, composta da 20 nuovissimi cortometraggi spettrali.

Dimensione del morso HalloweenI nuovi cortometraggi di Hulu usciranno su Hulu sabato 1 ottobre. Guidati da un gruppo di “registi diversi ed emergenti”, questi cortometraggi fondono generi come “horror, commedia, fantascienza, thriller e altro”. come affrontare “questioni di attualità come razzismo, genere, genitorialità, sessualità e identità”. Titolo Dimensione del morso Halloween La stagione 3 è il corto Strappatodiretto da Michael Schwartz, interpretato da She-Hulk: avvocato guidare Tatiana Maslany di fronte a suo marito e Serratura e chiave star Brendan Hines. Nel frattempo, CapricciosoMisha Osherovich interpreta il figlio dei loro personaggi.

Altri cortometraggi presenti in Dimensione del morso Halloween La terza stagione vede protagonisti artisti del calibro di Brigette Lundy-Paine (Atipico), Lin Shaye (Insidioso), David Costabile (Breaking Bad), Rebecca Johnson (INCANDESCENZA) e la cantautrice Kate Nash (INCANDESCENZA). Infatti, Johnson e Nash hanno scritto, diretto e recitato in un cortometraggio con musiche originali di quest’ultimo.

La dimensione del morso Halloween è tornata

“Mentre lanciamo i primi lungometraggi sviluppati con il nostro incredibile talento Dimensione del morso Halloween Allume di cineasti, siamo entusiasti di presentare la prossima ondata di talenti dinamici e i loro ingegnosi cortometraggi”, ha affermato David Worthen Brooks, 20° SVP di Digital Studio. “Siamo molto orgogliosi di mostrare queste voci vitali e diverse e le loro personalissime interpretazioni dell’horror , thriller e fantascienza.”

Come spiega lo studio stesso, “L’obiettivo dei programmi di cortometraggi del 20° Digital Studio è quello di continuare a guidare e finanziare la crescita delle carriere di questi artisti e di trasformare alcuni cortometraggi in lungometraggi. I primi due film sviluppati in questo modo saranno in anteprima questo mese su Hulu: Grimcutty da John William Ross il 10 ottobre e Matriarca da Ben Steiner il 21 ottobre. I cortometraggi delle passate stagioni sono stati suonati in festival come SXSW, Sundance, Tribeca, Fantasia e altri.”

Inoltre, “l’attenzione del 20° Digital Studio sulla diversità e l’inclusione continua mentre vengono presentati prestigiosi registi del mondo dei festival, tra cui Nuhash Humayun (MoshariGran Premio della Giuria SXSW), Sam Max (AccompagnatoreSundance), Michelle Krusiec (MordereAFI DWW), Zoey Martinson (AmoriniTribeca) e molti altri”.

Dimensione del morso Halloween La terza stagione debutterà il 1 ottobre su Hulu.

