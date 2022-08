Hulu rilascia il trailer di Show-Within-A-Show – Deadline di Steve Levitan

Hulu ha svelato il trailer di Riavviareuna nuova commedia di Steve Levitan (Famiglia moderna) che segue i dirigenti TV mentre riavviano una vecchia commedia dal titolo Fai un passo avanti.

La risata a telecamera singola vede come protagonisti Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville, Judy Greer, Rachel Bloom, Calum Worthy e Krista Marie Yu. Il cast della sitcom originale è costretto a tornare insieme e “affrontare i loro problemi irrisolti nel mondo in rapida evoluzione di oggi”, secondo Hulu.

La commedia debutterà il 20 settembre.

Nel trailer, Paul Reiser interpreta Gordon, il creatore della vecchia sitcom che ora deve affrontare le nuove norme di Hollywood come l’inclusività nella stanza dello scrittore. Quando vede il personale eterogeneo per il riavvio, chiede: “Questa è una di quelle cose di formazione per stagisti sulla diversità?”

Al TCA all’inizio di questo mese, Reiser ha detto ai giornalisti che “è davvero divertente rappresentare la vecchia scuola. Il mio personaggio sta camminando in questo freddo. Forse non fare battute eschimesi. Questa è un’area davvero divertente per me. La cosa generazionale è così chiara. Ecco i giovani ed ecco la vecchia guardia. Queste sono lotte che tutti hanno. Non posso dirlo? Cosa posso dire?”

Levitan è produttore esecutivo insieme a Danielle Stokdyk e Jeff Morton. Riavvia iè prodotto da Steven Levitan Productions e Twentieth Television.