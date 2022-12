Hulu raccoglie la seconda stagione del vincitore dell’Emmy internazionale “Rūrangi” – Deadline

ESCLUSIVO: Hulu ha acquisito i diritti di streaming esclusivi negli Stati Uniti per la seconda stagione del dramma transgender neozelandese Rurangiche ha recentemente vinto un International Emmy per la migliore serie breve.

La seconda stagione è in post-produzione e dovrebbe essere finalizzata per il primo trimestre del 2023.

La prima stagione, che è stata nominata per un GLAAD Media Award, ha raccontato la storia dell’attivista transgender Caz Davis che torna nella remota comunità lattiero-casearia di Rūrangi, politicamente divisa, sperando di riconnettersi con il padre separato, che da allora non ha più avuto sue notizie. prima della transizione di Caz. Nella seconda stagione, la guerra culturale di Rūrangi si intensifica tra attivisti transgender, agricoltori e Māori locali, mentre gli antenati del passato si rivolgono ai vivi con affari in sospeso.

Nel cast di ritorno ci sono Elz Carrad, Āwhina Rose Henare Ashby, Ramon Te Wake, Aroha Rawson, Renee Lyons, Renée Sheridan e nuovi membri del cast includono Cohen Holloway e Liam Coleman che riformulano rispettivamente i ruoli di Gerald e Jem.

Rurangi gli showrunner sono Max Currie e Briar Grace-Smith. L’autore della serie è Cole Meyers e il produttore principale è Craig Gainsborough per Autonomouse. I coproduttori sono Tweedie Waititi, Graham Tipene, Lucean Lunare e Melissa Nickerson.

La serie è stata creata con il supporto di NZ on Air e Sky Originals NZ. The Yellow Affair, che gestisce le vendite, è in trattative per accordi in altri territori. Anche la serie originale è stata tagliata come film, che è uscito nelle sale in alcuni mercati.

L’attuale lista di The Yellow Affair include anche il dramma neozelandese Punchcon Tim Roth e diretto da Welby Ings, candidato all’Oscar di Lativa Gennaio diretto da Viesturs Kairiss, e in post-produzione è una serie drammatica Tienilo insieme da Anagramma Svezia.