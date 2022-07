Hulu ottiene il record di 58 nomination agli Emmy – Scadenza

Hulu è entrato nei libri di storia oggi con un record di 58 nomination agli Emmy, di cui 17 per la commedia Solo omicidi nell’edificio e 14 per le serie limitate Malato di droga.

L’ultimo record dello streamer è stato raggiunto nel 2018 con 27 nomination. Hulu ha ottenuto 26 nomination l’anno scorso.

“Abbiamo sempre avuto una strategia di curatela e diversificazione. L’eccellenza su tutta la linea è sempre stata davvero importante”, ha affermato Craig Erwich, Presidente, ABC Entertainment & Hulu Originals. “Ma penso che quest’anno sia il culmine della strategia e dell’intera organizzazione che lavora incredibilmente bene insieme. Dana Walden ha dato un tono in termini di supporto al talento, all’eccellenza creativa e alla collaborazione sia in studio che in rete. Quindi quando vedi spettacoli mi piace Solo omicidi nell’edificio e L’abbandono e drogato, non è solo una funzione del team di Hulu, ma Karey Burke e il suo intero team fanno lo stesso spettacolo. Questo è l’ingrediente chiave per il successo”.

Il team dei premi è guidato da Shannon Ryan, presidente del marketing per Disney General Entertainment e Hulu Originals, e Spencer Peeples, che sovrintende al Centro di Eccellenza degli Awards in tutta l’organizzazione. Ecco le nomination:

Caramella

ECCEZIONALE DESIGN DEL TITOLO PRINCIPALE

Cambiare il gioco

MERITO ECCEZIONALE NEL FILM DOCUMENTARIO

Malato di droga

ECCEZIONALE SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA

ECCEZIONALE ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATI O ANTOLOGICI – Michael Keaton

ECCEZIONALE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM – Will Poulter

ECCEZIONALE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATI O ANTOLOGICI – Michael Stuhlbarg

ECCEZIONALE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATI O ANTOLOGICI – Peter Saarsgaard

ECCEZIONALE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATI O ANTOLOGICI – Kaitlyn Dever

ECCEZIONALE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATI O ANTOLOGICI – Mare Winningham

CASTING ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM

CINEMATOGRAFIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM

REGIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM – Danny Strong

ECCEZIONALE EDITING DI IMMAGINI CON UNA SOLA FOTOCAMERA PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O UN FILM

ECCEZIONALE EDITING DI IMMAGINI CON UNA SOLA FOTOCAMERA PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O UN FILM

MIXAGGIO DEL SUONO ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM

SCRITTURA ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM – Danny Strong

L’abbandono

ECCEZIONALE SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA

ECCEZIONALE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATA O ANTOLOGICA – Amanda Seyfried

CASTING ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM

REGIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM – Michael Showalter

REGIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE O FILM LIMITATA O ANTOLOGICA – Francesca Gregorini

SCRITTURA ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM – Elizabeth Meriwether

Il grande

ECCEZIONALE ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMMEDIA – Nicholas Hoult

ECCEZIONALE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMMEDIA – Elle Fanning

PROGETTAZIONE DI PRODUZIONE ECCEZIONALE PER UN PERIODO NARRATIVO O UN PROGRAMMA FANTASY (UN’ORA O PIÙ)

COSTUMI D’EPOCA ECCEZIONALI

Come ho incontrato tuo padre

CINEMATOGRAFIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE MULTI-CAMERA

ECCEZIONALE EDITING DI IMMAGINI MULTICAMERA PER UNA SERIE COMMEDIA

McCartney 3, 2, 1

CINEMATOGRAFIA ECCEZIONALE PER UN PROGRAMMA DI NONFIction

EDITING DEL SUONO ECCEZIONALE PER UN PROGRAMMA DI Saggistica O REALTÀ (SINGOLA O MULTICAMERA)

MIXAGGIO DEL SUONO ECCEZIONALE PER UN PROGRAMMA DI NON FANTASIA O REALTÀ (SINGOLA O MULTICAMERA)

Solo omicidi nell’edificio

SERIE COMMEDIA ECCEZIONALE

ECCEZIONALE ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMMEDIA – Martin Short

ECCEZIONALE ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMMEDIA – Steve Martin

ECCEZIONALE ATTORE OSPITE IN UNA SERIE COMMEDIA – Nathan Lane

ECCEZIONALE ATTRICE OSPITE IN UNA SERIE COMMEDIA – Jane Lynch

PROGETTAZIONE DI PRODUZIONE ECCEZIONALE PER UN PROGRAMMA NARRATIVO (MEZZA ORA)

CASTING ECCEZIONALE PER UNA SERIE COMMEDIA

ECCEZIONALI COSTUMI CONTEMPORANEI

REGIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE COMMEDIA – Cherien Dabis

REGIA ECCEZIONALE PER UNA SERIE COMMEDIA – Jamie Babbitt

ECCEZIONALE EDITING DI IMMAGINI A SINGOLA FOTOCAMERA PER UNA SERIE COMMEDIA

ECCEZIONALE EDITING DI IMMAGINI A SINGOLA FOTOCAMERA PER UNA SERIE COMMEDIA

ECCEZIONALE DESIGN DEL TITOLO PRINCIPALE

ECCEZIONALE COMPOSIZIONE MUSICALE PER UNA SERIE (COLORE DRAMMATICA ORIGINALE)

ECCEZIONALE TITOLO PRINCIPALE ORIGINALE MUSICA A TEMA

MIXAGGIO DEL SUONO ECCEZIONALE PER UNA SERIE COMMEDIA O DRAMMATICA (MEZZA ORA) E ANIMAZIONE

SCRITTURA ECCEZIONALE PER UNA SERIE COMMEDIA – John Hoffman e Steve Martin

Pam e Tommy

ECCEZIONALE SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA

ECCEZIONALE ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATA O ANtologia – Sebastian Stan

ECCEZIONALE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE O FILM LIMITATI O ANTOLOGICI – Lily James

CASTING ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM

ECCEZIONALI COSTUMI CONTEMPORANEI

ECCEZIONALE EDITING DI IMMAGINI CON UNA SOLA FOTOCAMERA PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O UN FILM

ACCONCIATURA PERIODO E/O PERSONAGGIO ECCEZIONALE

TRUCCO PERSONAGGIO E/O PERIODO ECCEZIONALE (NO PROTESICO)

ECCEZIONALE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM – Seth Rogen

MIXAGGIO DEL SUONO ECCEZIONALE PER UNA SERIE LIMITATA O ANTOLOGICA O FILM

