Hulu ordina la serie limitata di otto episodi “Under the Bridge” – Scadenza

Hulu ha ordinato otto episodi della serie limitata Sotto il ponte, basato sul libro di Rebecca Godfrey sulla vera storia del 1997 di una quattordicenne che è andata a unirsi a degli amici a una festa e non è più tornata a casa. Sette ragazze adolescenti e un ragazzo sono stati accusati di un omicidio selvaggio.

Da ABC Signature, la serie limitata sarà prodotta da Samir Mehta e Liz Tigelaar, che fungeranno anche da showrunner. Altri EP sono Godfrey, Quinn Shephard, Stacey Silverman e Geeta Patel, che dirigeranno anche.

Di recente Mehta è stato co-EP in Hulu’s Dimmi bugie. In precedenza è stato sceneggiatore e produttore Temete i morti che camminano, Il peccatorer e Narcos.

Patel ha diretto su HBO Casa del Dragocosì come per The Great, The Magicians, Runaways, Dead To Me e Dolce amaro.

Shephard è una regista e scrittrice nota soprattutto per il suo debutto alla regia Colpain cui ha scritto, diretto e interpretato, il tutto prima del suo 21esimo compleanno.

Tigelaar e il suo striscione Best Day Ever sono attualmente sotto contratto con la ABC Signature e in produzione per la serie Hulu Piccole cose belle interpretato da Kathryn Hahn, che è basato sull’omonimo libro di Cheryl Strayed. La serie è prodotta da Reese Witherspoon e Hello Sunshine, insieme a Jaywalker Pictures di Laura Dern.

