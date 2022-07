Hulu ordina la nuova serie di documentari “RapCaviar Presents” – Scadenza

I changemaker hip hop stanno per avere il loro primo piano su Hulu. Lo streamer ha ordinato RapCaviar presentauna nuova serie di documentari di Spotify e The Intellectual Property Corporation (IPC), una parte di Sony Pictures Television.

La serie di otto episodi “affronterà alcune delle questioni più provocatorie di oggi attraverso le storie dei visionari dell’hip hop che attualmente governano le classifiche e influenzano la nostra cultura”, ha detto Hulu.

Spotify

La serie sarà prodotta da Karam Gill, che fungerà anche da Direttore Creativo; Steve Rivo, che fungerà anche da showrunner; Carl Chery e Liz Gateley, che supervisionano la creatività dello show per Spotify; ed Eli Holzman e Aaron Saidman per conto di IPC. Av Accius e Marcus A. Clarke servono come co-EP. Karam Gill, Keith McQuirter, Peter J. Scalettar, Farah X e Mandon Lovett serviranno anche come registi episodici. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima entro la fine dell’anno su Hulu.

I primi episodi includono Tyler, the Creator, Jack Harlow, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Saweetie e Roddy Ricch.

La playlist RapCaviar di Spotify è seguita da oltre 14 milioni di persone.