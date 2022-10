Hulu ordina “Interior Chinatown” per una serie con protagonista Jimmy O. Yang – Scadenza

Hulu ha ordinato 10 episodi di Chinatown interna, una serie drammatica di 20th Television e creatore/produttore esecutivo Charles Yu, che ha scritto l’omonimo bestseller del 2020. Jimmy O. Yang (Asiatici ricchi e pazzi) reciterà e Taika Waititi (Jojo Coniglio) dirigerà il pilota e la produzione esecutiva.

Yang interpreterà Willis Wu, un attore di sfondo in uno spettacolo di poliziotti procedurali chiamato Nero bianco. Relegato in secondo piano, Willis segue i movimenti del suo lavoro sullo schermo, servendo i tavoli e sognando un intero mondo oltre Chinatown. Quando inavvertitamente diventa testimone di un crimine, Willis inizia a svelare una rete criminale a Chinatown e nel processo scopre cosa si prova ad essere sotto i riflettori.

Rideback, Participant e Dive sono produttori esecutivi. Dan Lin, Lindsey Liberatore ed Elsie Choi saranno gli EP per Rideback; Jeff Skoll e Miura Kite saranno EP per Participant e Garrett Basch sarà EP per Dive. Waititi è anche un EP.

Altri adattamenti da libro a televisione su Hulu includono Piccole cose belle, l’altra ragazza nera e Torta nera.

Yang è rappresentato da Artists First, CAA e SRDA. Waititi è rappresentato da CAA, Management e Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman. Yu è rappresentato da UTA, The Book Group e Hansen Jacobson. Rideback è rappresentato da UTA e Myman Greenspan. UTA ha mediato la vendita della serie a Hulu.